«Вы хотите помогать или нравиться? Второе приятнее в моменте, но в первом есть смысл»

Люди хотят, чтобы им сказали, что любую проблему можно легко и быстро решить. Проблема в том, что часто это ложь. А того, кто говорит, что путь будет сложным и долгим, не любят, никто и нигде.

Алена Владимирская, один из известных HR-специалистов России, создатель «Антирабства», пишет в своем блоге в Facebook:

— Неважно, хантишь ли ты или занимаешься карьерным консалтом, обязательно встанет вопрос: помогать или нравиться?

Люди приходят с надеждами. Честно скажем, порой довольно неоправданными. Вот, например, до сих пор помню клиента, который требовал неустойку за то, что мы сказали: «Ты не можешь быть топом в Газпроме». До этого он работал инженером в маленьком региональном телекоме.

Любой консалтер внутренне хочет нравиться. Чтоб цветочки присылали, чтоб выкладывать скриншоты переписки с восторженными смсками, чтоб хвалебных отзывов миллиард .

Но вся беда в том, что это не про помогать. Знаете, кто хвалит и любит больше всего? Ну ровно те, у кого неоправданные надежды, и ты в них «вписался». Например, человек год не может найти работу, приходит к тебе и ты такой: «Да, сейчас за месяц все выправим!». Или полгода уже ищут спеца и никак, а ты опять: «Все сейчас будет ок». Вот ровно в этих ситуациях первые месяцы хвалят очень.

Проблема в том, что вокруг тебя не идиоты. И сколько бы ты резюме такому человеку ни правил, не берут его на работу из-за какой-то другой причины. Которую ты пока не раскопал. А когда раскопаешь (например, плохая профессиональная репутация), ты выяснишь, что исправлять ее долго и сложно. И, вероятнее всего, человек и не очень хочет, он хочет магии. А она, конечно, бывает, но крайне редко.

Означает ли это, что карьерный консалт и проблемный хантинг бессмысленны? Нет, конечно, ровно наоборот. Без него чаще всего клиентам из создавшейся у них ситуации не выпутаться вообще. Но это одновременно означает, что консультант должен перестать хотеть нравиться, а должен начать помогать.

Что это значит?

1. Помнить, что «сейчас мы быстренько исправим резюме и все зацветет» чаще всего неправда и не работает. Точнее работает только в 2-5% ситуаций.

2. Перед тем, как давать комментарий по срокам решения проблемы, внимательно ее раскопать, от первого общения до «диагноза» бывает нужна неделя, за которую нужно бережно и конфиденциально выяснить все о кандидате.

3. Быть экспертом в индустрии или привлекать экспертов, чтобы грамотно оценили профессиональный уровень кандидата — «взрослых» не покупают только за харизму и желание. Их покупают за успешный опыт, а реальную успешность надо уметь оценить на старте.

4. Не бояться сказать неприятное в лицо. Например: у вас низкий профессиональный уровень; ваши навыки устарели; рынок считает вашу профрепутацию отвратительной и т.д. Выслушать в ответ кучу обид и, главное, уметь доказать, что то, что вы говорите, — правда.

5. Знать, как это лечить и иметь подтверждающую базу: если надо падать по деньгам или позиции, то приложить достоверное исследование того, насколько, а не тыкать пальцем в небо; если про доучиться, то знать, где действительно учат и т.д.

6. Построить систему взаимной ответственности. Не оставлять человека без рычагов изменений и исправлений, четко их объясняя, но и не давая переложить ответственность на себя — невозможно решить карьерные задачи человека без активной работы самого человека.

7. Уметь отстаивать свою позицию, уметь говорить: «Я не возьмусь за это» (и когда задача нерешаема, и когда ваших компетенций не хватает, и когда лично не хотите).

Помогать — это последовательность действий: сказать правду; вместе зафиксировать цель; обозначить взаимно зоны ответственности; затем помогать человеку к этой цели дойти.

Нравиться — это принять любую цель человека на веру, дать надежду, что она быстро и просто реализуется, разрешить переложить на себя полную ответственность и потом какое-то время питать человека этими надеждами.

Второе в моменте проще и приятнее. Но заканчивается ничем. Первое часто болезненно и иногда даже конфликтно в начале. Заканчивается ключевыми изменениями в жизни человека.

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