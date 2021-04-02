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Ак Барс Банк стал банком года в сфере кредитования малого и среднего бизнеса

Ак Барс Банк стал банком года в сфере кредитования малого и среднего бизнеса
Иллюстрация: Ак Барс Банк

Ак Барс Банк стал лауреатом XVI Премии «Финансовая элита России 2020» в номинации «Банк года в сфере кредитования малого и среднего бизнеса». Награждение лауреатов прошло в Москве.

Эксперты отметили активное участие Ак Барс Банка во всех государственных льготных программах поддержки бизнеса. Несмотря на то, что головной офис банка находится в Казани, он в числе первых становился оператором федеральных антикризисных мер поддержки и помог предпринимателям переждать локдаун и восстановить бизнес.

В условиях волатильности рынка скорость подключения банков к программам поддержки бизнеса была крайне важна. Не менее важной в Ак Барс Банке стала работа по разъяснению предпринимателям условий и возможностей этих программ, — отметила Ольга Ясонова, управляющий директор — руководитель блока корпоративного бизнеса Ак Барс Банка.

По ее словам, льготные кредиты показали свою эффективность. Они позволили не только поддержать предпринимательскую активность, но и сохранить рабочие места, обеспечить гарантированным доходом сотрудников компаний.

Напомним, объединенная итоговая премия в области финансов «Финансовая элита России» является авторитетной отраслевой наградой, свидетельствующей о профессиональной компетентности лауреатов в сфере банковского, страхового, инвестиционного бизнеса, управления активами, лизинга, факторинга, МФО, аудиторских и консалтинговых услуг. Премия вручается ежегодно с 2005 года.

ПАО «АК БАРС» БАНК. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2590 от 12.08.2015.

Автор: Гринина Ирина
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