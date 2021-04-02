«Уралмашзавод» впервые за последние 14 лет получил чистую прибыль

Уральский завод «Газпрома» вышел на точку безубыточности. На предприятии объяснили рост финансовых показателей комплексной программой оздоровления завода, начатой в 2015 г.

ПАО «Уралмашзавод» (УЗТМ, контролируется группой «Газпром» через цепочку структур «Газпромбанк» — УК «УЗТМ-КАРТЭКС»), крупнейший производитель горной техники, оборудования для металлургии и атомной промышленности, в 2020 г. продемонстрировало рост всех ключевых финансовых показателей и впервые за последние 14 лет получило чистую прибыль. Она составила 243 млн руб.

Согласно консолидированной отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), за 2020 г. выручка ПАО «Уралмашзавод» и его дочерних компаний составила 13,9 млрд руб., увеличившись на 24% по сравнению с 2019 г. Показатель EBITDA относительно 2019 г. вырос на 84% — до 1,5 млрд руб.

Выход на точку безубыточности — знаковое событие для предприятия. Финансовый успех Уралмашзавода стал результатом планомерной, напряженной и слаженной работы всего коллектива Группы УЗТМ-КАРТЭКС по реализации комплексной программы оздоровления завода, начатой в 2015 г. Реализация данной программы обеспечила стабильный рост продаж и объемов производства в сочетании с сокращением производственных издержек и повышением качества продукции за счет модернизации производственных мощностей и внедрения новых технологий, — считает замгенерального директора по экономике и финансам ООО УК «УЗТМ-КАРТЭКС» Дмитрий Васильков.

Всего в 2020 г. реализовано 74 единицы техники, в том числе 34 единицы дробильно-размольных установок, 8 карьерных экскаваторов, 32 мостовых крана. Объем товарного выпуска продукции по итогам года увеличился на 51% по сравнению с 2019 г.

Ранее DK.RU сообщал, что «Уралмашзавод» получил контракт на $322 млн. — это крупнейшая сделка предприятия за 30 лет.