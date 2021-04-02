Утомленные пандемией: кто и сколько заработал на россиянах, массово хлынувших в Сочи

«С новогодних праздников заполняемость держится на уровне 100%». Спрос на жилье в Сочи и окрестностях, подскочивший минувшим летом, не упал осенью и зимой. Рынок реагирует ростом цен и числа отелей.

В 2020 году гостиниц, апартаментов и хостелов в Сочи и поблизости стало больше на 30%. Среди тех, кто пытался заработать на желании россиян отдохнуть хоть где-то и провести время у моря, а не в городских квартирах, была замечена и семья экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева, пишет Forbes.

Во время пандемии курорты Сочи и Красной Поляны стали куда популярнее, чем годы до этого. Мест для туристов и тех, кто приехал к морю на пару месяцев, стало не хватать. По данным сервиса онлайн-бронирования гостиниц «Едем-в-Гости.ру», количество поисковых запросов и прямых бронирований на сочинском направлении выросло на 63% относительно 2019 года.

По итогам 2020 года Краснодарский край принял 11,5 млн туристов. Из них туристический поток в Сочи — 5,1 млн человек, сообщает департамент курортов и туризма администрации города.

Утомленные пандемией и связанными с ней ограничениями, россияне быстро оценили привлекательность сочинского рынка жилья, и прямо сейчас запросы типа «снять жилье в Сочи», «гостевой дом в Адлере», «аренда квартиры в Сочи на долгий срок» — в топе запросов (наряду с самыми высокочастотными «отдых в Сочи» и «снять номер в Сочи посуточно)», — говорит основатель «Едем-в-Гости.ру» Дмитрий Констанжа. По его словам, объем запросов от желающих поселиться в Сочи надолго вырос в 4,7 раза.

По официальной статистике курорта «Красная Поляна», в целом объем жилого туристического фонда за пандемию не вырос: на территории курорта как работало, так и работает девять отелей, включающих 1580 номеров и 1300 апартаментов. «Новых отелей за 2020 год на курорте не открывалось, но выросла загрузка существующих — до 85-100% (средний доковидный показатель — 75%), — комментирует директор по стратегическому развитию курорта Ольга Филипенкова. — В период новогодних праздников ежедневно на курорте проживали 7000 человек. Согласно опросам гостей на курорте, около 40% приехали к нам впервые, а больше половины готовы вернуться этим летом».

Осенью 2020 года вырос спрос на бронирование жилья сроком от трех недель. «Появился формат воркейшн: когда люди приезжают семьей, заселяются в апартаментах с кухнями и работают удаленно. Такой продукт дешевле в среднем на 25%, чем длительное проживание в отеле», — говорит Филипенкова.

Соседний курорт «Роза Хутор» также не открывал новых гостиничных объектов и не планирует в 2021 году. На данный момент номерной фонд курорта «Роза Хутор» составляет 2958 номеров, из которых 413 апартаментов. По итогам летнего сезона 2020 года загрузка отелей составила 55%.

И все же бизнес реагирует на спрос. Летом 2020 года в Сочи и поблизости начали открываться новые гостиницы и апартаменты. По данным сервиса онлайн-бронирования Ostrovok.ru, в 2020 году количество гостиниц в Сочи, подключенных напрямую к сайту, выросло на 27%, речь идет о нескольких сотнях объектов. Из новых объектов 32% — это гостевые дома, еще 27% — апартаменты, по 7% — отели категории «три звезды» и без звездности, 5% — хостелы.

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Апартаменты для игроков

С 1 июля на территории всесезонного курорта Красная Поляна начал принимать гостей апарт-отель «Бонус» на 96 номеров. Апартаменты были построены к Олимпиаде в 2014 году и принадлежали курорту Горки город. «С декабря 2019-го они находятся в коммерческом управлении игорной зоны «Красная Поляна», — поясняет Наталия Волдаева, генеральный менеджер «Бонус Slots».

Новый апарт-отель находится в одном комплексе с залом игровых автоматов «Бонус Slots». Деятельность игорной зоны связывают с семьей бывшего министра сельского хозяйства и губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. По данным «СПАРК-Интерфакс», 100% ООО «Домейн» принадлежит сингапурской Silverron International Pte. Российская компания владеет 17 доменами, в том числе сайтом ресторана The Bazar. В мае 2020 года права на пользование доменом были переданы компании «Новолекс-Юг», которой владеет Ольга Коннова, держатель доли 75% в компании «Кубань-Круиз» вместе с фирмой «Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева». Также Коннова возглавляет «Туринвест», принадлежащую Роману Баталову, зятю Александра Ткачева, а ранее она входила в совет директоров «Сочи-Парк», принадлежащей компании «Юг-Бизнеспартнер», также связанной с Баталовым. Пресс-служба игорной зоны не комментирует связь резидентов игорной зоны с семьей Ткачева.

Запускать в работу апартаменты 1 июля было рискованно, — признает Волдаева из «Бонус Slots». — Мы тогда не понимали, поедут туристы или нет». В результате летний сезон обеспечил «Бонусу» загрузку 70%, которая далее только росла. Осенью в компании запустили акцию для увеличения загрузки не просто гостями, а игроками (гости получают за игровую активность ваучер на проживание в апартаментах). Сейчас 30% проживающих гостиницы — это игроки. Зимний сезон 2020-2021, который еще не завершился, Волдаева оценивает как очень успешный: «С новогодних праздников заполняемость гостиницы держится на уровне 100%».

Рынок «частников»

Пытаются заработать на выросшем спросе и те, у кого просто есть какая-то недвижимость у моря или в горах. По оценке Павла Быкова, директора федерального центра недвижимости и ипотеки «Этажи» в Сочи, на рынке более 20 000 квартир и порядка 5000 домов в Сочи и Поляне. «Проблем с тем, чтоб найти жилье для краткосрочной или долгосрочной аренды в Сочи, сейчас нет, а вот в Красной Поляне практически невозможно что-то подобрать, — уверяет эксперт. — Те, кто имеет жилье в Красной Поляне, на фоне ажиотажа предпочитают его сдавать, а сами жить в Сочи».

Пик спроса был зафиксирован в августе-сентябре 2020 года, но большинство владельцев домов и квартир опасались поднимать цены, ведь ситуация была очень непонятной: люди могли перестать ехать в любой момент. Сейчас квартиру-студию в Сочи можно снять за 20 000-30 000 рублей в месяц, причем сезонного снижения спроса и скидок (как правило, в конце осени и в начале весны) на аренду в этом году не было.

Из-за потребности в самоизоляции больше всего выросли ставки аренды отдельно стоящих домов — в 1,5-2 раза, — добавляет Быков.

По данным сервиса «Едем-в-Гости.ру», цены на аренду жилья в Сочи выросли на 35-40% по сравнению с прошлым годом, в первую очередь — в сегментах квартир посуточно, гостевых домов и мини-гостиниц. На 28% в среднем выросли цены на долгосрочную аренду.

Номер в гостевом доме в несезон на долгий срок стоит от 20 000 до 50 000 рублей в зависимости от расстояния до моря. Летом гостевые дома никогда не сдают на долгий срок — только посуточно, цены 2500 — 6000 рублей в сутки.

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