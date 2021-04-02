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Бизнес сможет платить по налогам единым платежом. Это поможет избежать блокировки счетов

Антон Силуанов
Антон Силуанов. Иллюстрация: Пресс-служба правительства РФ

Единый налоговый платеж, по замыслу Минфина, позволит совершать обязательные платежи одним поручением, не уточняя вид платежа и срок его уплаты. Налоговая распределит средства самостоятельно.

#НАЛОГИ#НОВОСТИ

Правительство РФ одобрило поправки в Налоговый кодекс, согласно которым юридические лица и ИП смогут уплачивать налоги, отдельные виды сборов и страховые взносы единым налоговым платежом. Об этом сообщила пресс-служба Минфина, который подготовил изменения. 

Единый налоговый платеж (ЕНП) позволит совершать обязательные платежи одним поручением, не уточняя вид платежа и срок его уплаты. Налоговая на основе имеющейся у нее информации самостоятельно зачтет перечисленные средства в счет обязательств плательщика.

Принятие таких изменений создаст для плательщиков более комфортные условия, сократит время оформления расчетных документов, а также позволит своевременно исполнять свои обязательства перед бюджетом, — говорит министр финансов РФ Антон Силуанов.

Единый платеж по налогам, который будет уплачивать бизнес, в первую очередь будет направлен на погашение недоимки, возникшей ранее. При ее отсутствии всю сумму зачтут в счет предстоящих платежей с наиболее ранним сроком уплаты, а если нет и их — в счет задолженности по уплате пеней, процентов и штрафов.

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ФНС будет обязана информировать налогоплательщика, как решено зачесть его деньги, в течение пяти дней с момента принятия решения. В случае окончательного одобрения поправок они начнут действовать с 1 января 2022 г. Для физлиц единый налоговый платеж действует в России с 2019 г.

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По замыслу Минфина, бизнесу ЕНП позволит избежать технических недоимок — когда при переплате по одному налогу и недоплате по другому налоговая блокирует счета даже при маленькой задолженности, сообщал «Коммерсантъ».

Автор: Андрей Пермяков
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