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Свердловского мэра обвинили по двум статьям УК, он в больнице с инсультом

Свердловского мэра обвинили по двум статьям УК, он в больнице с инсультом
Иллюстрация: wikipedia.org

Чиновника обвиняют в воспрепятствовании предпринимательской деятельности и злоупотреблении должностными полномочиями. Расследование идет уже больше полугода.

#СКАНДАЛ#НОВОСТИ

Мэр Богдановича Свердловской области Павел Мартьянов обвинен по двум инцидентам уголовного дела, объединенным в единое производство, пишет URA.RU.

В понедельник, 29 марта, ему предъявили обвинения в факте воспрепятствования законной предпринимательской деятельности ООО «ЖелДорТранс», совершенного с использованием служебного положения (ч. 1 ст. 169 УК РФ) и в злоупотреблении должностными полномочиями при заключении договора подряда без конкурентных процедур (ч. 2 ст. 285 УК РФ).

Источник, близкий к руководству Богдановича, сообщил, что сразу после предъявления обвинений Павел Мартьянов был срочно госпитализирован в Каменск-Уральский, у него диагностировали инсульт. Проблемы с сердечно-сосудистой системой у него обострились еще в начале следствия.

Пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ не комментирует ситуацию. Павел Мартьянов ранее неоднократно заявлял, что невиновен, сейчас журналистам связаться с ним не удалось.

Мэра Богдановича задержали прямо на рабочем месте в августе 2020 г. Тогда сотрудники УФСБ отвезли его на допрос в Следственное управление СК РФ, после чего отпустили под обязательство явки. Он продолжал выполнять служебные обязанности, но членство Мартьянова в  «Единой России» приостановлено до выяснения степени его вины.

Это не первое громкое дело о мошенничестве с использованием служебного положения. Как писал DK.RU, в конце января в СМИ появились сообщения, что в офисе банка «Кольцо Урала» прошли обыски из-за подозрения в участии кредитной организации в незаконных финансовых операциях. Ранее бывшего зампреда «Кольца Урала» Олега Коноплева задержали по делу о мошенничестве. 

За две недели до этого сообщалось, что в Екатеринбурге завершено расследование в отношении фигуранта дела о взятке экс-главе СвЖД, который покончил с собой в 2019 г.

Автор: Александра Клименко
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