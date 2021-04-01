«Не планируйте даже на пять лет вперед. Ваша карьера — это туман неопределенности». Мнение

«Вот что делает развитие карьеры таким захватывающим: можно упорно трудиться, быть гибкими и широко мыслящими, но все равно никто не знает, как все сложится».

Крис Бейли, автор блога A life of productivity, уверен, что строить планы на далекое будущее совершенно бессмысленно. Вот что он пишет:

— Я раньше уже высказывал мнение, что пятилетние планы — это полная фигня. Если вы точно знаете, чего достигните через пять лет, то либо слишком осторожничаете, либо не учитываете риски, которые вас подстерегают, либо и то, и другое сразу. Точно так же человек не может знать, как будет складываться его карьера на протяжении всей жизни.

В нашем нестабильном мире планировать карьеру слишком далеко на будущее — бесполезное занятие, и особенно бессмысленно пытаться спрогнозировать, как она сложится.

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Нам, людям, важно какие истории мы рассказываем друг другу (и самим себе), поэтому понятно, что мы хотим знать (и контролировать), как будет развиваться наша карьера. Но существует бесчисленное множество факторов, которые влияют на карьерный путь человека — например, привилегированность, неожиданные возможности, непредвиденные угрозы и немного удачи — поэтому мы не можем ни предсказывать будущее, ни контролировать абсолютно все. И это нормально.

Вот что делает развитие карьеры таким захватывающим: можно упорно трудиться, быть гибкими и широко мыслящими, но все равно никто не знает, как все сложится.

Итак, что можно сделать, чтобы смириться с этой неопределенностью? Вот несколько подходов, которые помогают мне ориентироваться в непредсказуемом будущем.

Вместо того, чтобы строить планы, задумайтесь, выбрали ли вы правильное направление и двигаетесь ли с той скоростью, которая приносит вам успех? Если да, продолжайте в том же духе. Если нет, попробуйте скорректировать проекты, которыми вы заняты, а также свои привычки — или подумайте о другой компании или новой работе, которая даст такую гибкость.

Во-вторых, не волнуйтесь, если сразу не получается разложить все по полочкам. Чем более неопределенным становится мир, тем меньше контроля над будущим — туман неопределенности закрывает горизонт. Но не считайте, что это плохо. Это даже здорово! Это говорит о том, что работа интересна и важна.

В-третьих: планируйте, но ожидайте, что все изменится.

Лучшее, что мы можем сделать — браться за проекты, которые находят отклик и вырабатывают у нас сильные привычки. Даже если вы не знаете, что будет за следующим поворотом, по крайней мере, вы точно двигаетесь вперед.

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