Жителям Екатеринбурга вернут культуру: новый музей и ярмарка абонементов в филармонии

Свердловская филармония в полночь 2 апреля начнет продавать абонементы. Программу перенесенного на год концертного сезона обещали сохранить на 90%. «Эрмитаж Урал» откроется через три месяца.

Свердловская филармония возобновляет продажу абонементов, прерванную пандемией.

Чтобы выполнить свои обязательства перед слушателями, руководство Свердловской филармонии приняло беспрецедентное решение о переносе сезона 2020/2021 на год вперед. В полночь 2 апреля на сайте филармонии и в 10:00 в кассе 45 абонементные серии концертного сезона 2021/2022 вновь будут доступны к продаже, — говорится в сообщении пресс-службы филармонии.

Традиционно абонементы начинали продавать 1 февраля, но в 2020 г. пандемия изменила ситуацию. Перенесенный концертный сезон откроется осенью 2021 г., будет сохранено 90% заявленных ранее концертов с именами известных дирижеров: Гинтараса Ринкявичуса, Фабио Мастранджело, Александра Рудина, Алексея Богорада, Калле Куусавы, Димитриса Ботиниса. Гостями нового сезона станут оркестры из Томска, Ульяновска, Якутии, Башкортостана, Санкт-Петербурга и Москвы, которые соберутся в Екатеринбурге на VI Симфоническом форуме России.

Абонементы, которые были приобретены в феврале-марте 2020 г., будут действительны в наступающем сезоне.

Кроме того, 1 июля в Екатеринбурге планируется открытие «Эрмитажа Урал», где помимо постоянной экспозиции будет представлена временная выставка Государственного Эрмитажа из 120 предметов.

По сравнению с еще тремя «Эрмитажами» в Казани, Выборге и Омске, строительство уральского музея стало самым затяжным. Тем не менее строители, работающие на объекте, были признаны лучшими в профессии и стали членами союза «Лидер стройки».

Напомним, карантинные меры в Екатеринбурге были введены год назад, концертные залы и выставочные площади оставались абсолютно пустыми несколько месяцев. Постепенно открываться места культуры и развлечений начали только во второй половине лета.