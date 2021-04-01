«Если хотим жить в чистоте, давайте эту чистоту оплачивать». Министр ЖКХ о весне в городе

Почему в Екатеринбурге так грязно каждый апрель и кто должен платить за вывоз снега из дворов и уборку за домом? Николай Смирнов пояснил, кто и что обязан делать для того, чтобы вокруг было чисто.

В Екатеринбурге растаял снег, и город предстал во всей красе: мусор на газонах, тротуарах и во дворах, затопленные тротуары. О том, почему каждый год ситуация повторяется, E1 спросил у министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова. Главное — в материале DK.RU.

В первую очередь министр напомнил о том, что чисто там, где не мусорят. На вопрос о том, считает ли он, что призывы к сознательности граждан что-то на самом деле изменят, Николай Смирнов ответил:

Я уверен, что если я не буду это говорить, то грязи будет больше. Я уверен, что если мы все будем это не только говорить, но и делать, то грязи будет меньше.

Вспомнили во время разговора и о Европе, где за выброшенный мусор штрафуют на большие суммы. Министр сказал: «Я еще раз говорю, если жители выйдут с инициативой таких изменений в КоАП, я поддержу».

Мусор за домом: кому убирать?

«Ответственность за уборку лежит на тех, чья земля. Если земля отмежевана к многоквартирным домам, это значит, что ответственность за текущую уборку лежит на управляющей компании, ТСЖ. Если земля муниципальная либо не отмежевана, то в этом случае обязанность организовать уборку лежит на муниципалитете».

Николай Смирнов пояснил, что это касается текущей уборки территории. В капитальной же уборке, по его мнению, должны принимать участие все жители дома, выходя на субботники хотя бы два раза в год.

Должны ли убирать придомовую территорию магазины, расположенные на первом этаже?

«Надо каждый земельный участок рассматривать отдельно. Надо открыть правила благоустройства и посмотреть. Там в этих правилах прописана и ответственность юридических лиц, которые расположены на первых этажах многоквартирных домов, они должны убирать территорию, примыкающую к ним».

В договоре должно быть это все прописано. Надо брать конкретное юридическое лицо и смотреть. Вот этот магазин расположен на первом этаже, за что он отвечает. Только за входную группу, либо за участок, примыкающий к дому вдоль всего магазина, либо еще на 2–3 метра вправо или влево. Но в конечном счете ответственность несет муниципальное образование. Оно должно либо убрать самостоятельно, либо обязать тех, кто это должен делать.

Кто должен вывозить снег?

Министр пояснил, что обязать УК вывозить снег власти могут, только если потом эту работу оплатят.

«Складирование снега и очистка тротуаров входит в минимальный перечень работ. Все дополнительные работы — только по решению общего собрания жильцов и при оплате этих работ».

Если мы хотим жить в чистоте, то давайте эту чистоту и оплачивать. Мы когда приватизировали жилье, брали на себя ответственность не только за приватизированную квартиру, но и за свою долю общедомового имущества и за прилегающую территорию.

Дефицит дворников

Проблема есть, что на эту низкооплачиваемую и непрестижную работу русскоязычные, к сожалению, не идут. А мигрантов из-за коронавируса и ограничений не хватает. Это проблема, которая есть не только в Свердловской области, но и в целом в России.

«Есть рабочие места, но почему-то у нас лучше получать пособие по безработице, чем идти на эту работу. У себя во дворе на даче мы можем снег покидать, а во дворе своего дома мы считаем, что это непрестижно».

Напомним, в конце февраля специалисты свердловского отделения Российского экологического общества (РЭО) рассказали, что за год екатеринбуржцы производят около 3,9 млн куб. м отходов и только часть из них поддается переработке.

В регионе планируется строительство мусоросортировочного комплекса и полигона твердых коммунальных отходов (ТКО). Его возведет под Нижним Тагилом компания из Москвы, контролировать которую будут уральские бизнесмены.

Также сообщалось, что программа по обеспечению жителей Свердловской области возможностью для раздельного сбора бытовых отходов запущена с 1 июля 2020 г., но к началу февраля 2021 года такая возможность появилась только у 2% жителей региона.