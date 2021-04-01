Европа закрылась на третий карантин. В России говорят о третьей волне: бояться ли ее?

Во Франции вводится новый жесткий карантин, ограничения усиливаются в других странах Европы. В России, с одной стороны, говорят об «осторожном оптимизме», с другой — россияне не хотят вакцинироваться.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении нового национального локдауна по всей стране, уже третьем по счету. С субботы, 3 апреля, во Франции на четыре недели закроют все магазины, кроме тех, где продают товары первой необходимости, с 7 часов вечера вводится комендантский час, поездки далее чем на 10 километров от дома без уважительных причин запрещены. Школьники перейдут на дистанционное обучение минимум на три недели.

В некоторых регионах Австрии, в том числе Вене, с 1 апреля вводится уже четвертый строгий карантин: минимум на 10 дней приостановят работу музеи, зоопарки, магазины, кроме продуктовых и аптек, также будет нельзя выходить на улицу без уважительной причины. Ограничения усиливаются также в Италии и ряде регионов Германии.

Причиной ввода для нового локдауна стало распространение британского штамма коронавируса: число заболевших резко увеличилось, отделения реанимации в больницах почти полностью заполнены.

Об опасности третьей волны в последнее время говорят и в России. Так, 1 апреля было выявлено еще 9 169 заболевших коронавирусом, 383 человека умерли, полностью выздоровели 10 247 человек. Всего в стране сейчас официально насчитывается 4,55 млн заболевших.

В Кремле накануне с «осторожным оптимизмом» указали на позитивную динамику, но отметили, что опасность третьей волны коронавируса сохраняется. Кроме того, министр здравоохранения Михаил Мурашко сказал, что у переболевших Covid-19 иммунитет сохраняется приблизительно полгода.

В России ситуация осложняется также недоверием граждан к вакцинам от коронавируса: только треть опрошенных сказали, что готовы привиться, если у них будет доступ к вакцине, показало исследование Credit Suisse, подготовленное при участии компании Nielsen. Это минимальный показатель среди восьми развивающихся стран: в Бразилии, Мексике, Индии, Китае и Таиланде готовы привиться более 80% респондентов.