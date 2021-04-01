Минпромторг определился, как будут вводить обязательную маркировку для новых товаров

Распространять действие маркировки для новых товаров смогут, если подорожание продукции не превысит предельное допустимое значение. Баланс доходов и затрат на маркировку должен быть положительным.

Глава Минпромторга Денис Мантуров подписал методические рекомендации, согласно которым будут определять новые категории товаров, которые попадут под обязательную маркировку, пишет РБК. На основе этих рекомендаций ведомство будет готовить для кабмина идеи по новым категориям товаров, на которые распространится маркировка.

Методические рекомендации министерство разработало вместе с представителями бизнеса, отраслевых союзов и исследовательских институтов, говорят в ведомстве. Решение о вводе маркировки принимается на основе множества факторов, рекомендации станут дополнительным инструментом для этого, указывают в Минпромторге.

Система сплошной маркировки товаров, которую правительство России намерено ввести к 2024 г., необходима для борьбы с контрафактом и некачественной продукцией. Маркировать товар в системе «Честный знак» уже должны производители шуб, автомобильных шин, сигарет, лекарств, обуви и ряда других категорий товаров, в этом году станет обязательной маркировка молочной продукции и велосипедов, тестируется маркировка бутилированной питьевой воды и пива.

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Распространять действие маркировки для новых товаров смогут при одновременном соблюдении двух условий. Во-первых, подорожание продукции после этого не должно превышать предельное допустимое значение в течение шести лет со времени предполагаемого ввода. Во-вторых, должен быть положительным баланс доходов и затрат, связанных с маркировкой.

Расчет предельного роста цен необходим, так как производители могут переложить затраты на обязательную маркировку продукции в конечную цену для потребителя, считают разработчики рекомендаций. Устанавливать границы роста цен будет правительство, но если показатель не будет установлен в поручении, определят его на основе роста реальных располагаемых доходов граждан, который прогнозирует Минэк. То есть подорожание продукции после ввода маркировки должно быть меньше роста доходов населения, которые, как предполагается, должны вырасти в 2021 г. на 3%, в 2022 году — на 2,4%, в 2023 году — на 2,5%.

Баланс расходов и доходов для государства складывается за счет повышения собираемости налогов (легальная продукция замещает контрафакт), а затраты включают расходы на стимулирование производителей. Так, молочной отрасли требуется более 8,6 млрд руб. субсидий, чтобы возместить затраты на оборудование по нанесению и считыванию кодов маркировки.

Стоимость кода маркировки едина для всех категорий товаров — 50 коп., вместе с расходами на его нанесения они составляют главные расходы производителей. В случае с пивом каждый дополнительный рубль затрат в итоге приведет к тому, что продукт для потребителя подорожает на 2 руб., говорит Ораз Дурдыев, представитель AB InBev Efes. Компании также придется потратить на оборудование и системы внутреннего и складского учета порядка $5 млн на каждый из 11 заводов AB InBev Efes в России. Кроме того, на рынке нет готовых технических решений для маркирования упаковки при высоких скоростях производства пива, на которых работает 70% производителей.