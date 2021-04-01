В Свердловской области выдан первый кредит по новой льготной программе «ФОТ 3.0»

Сбербанк в Свердловской области выдал первый кредит в сегменте крупного бизнеса по новой льготной программе кредитования под 3% для предприятий из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей.

Первый кредит на 13,8 млн рублей получило АО «Красногорское». Это крупное оптово-розничное предприятие, которое поставляет овощи и фрукты в учреждения социальной сферы города Каменска-Уральского — детские сады, школы, больницы, а также в розничные магазины.

Всего в Свердловское отделение Сбербанка поступило уже 5 заявок от клиентов сегмента «Крупный и средний бизнес» на общую сумму более 200 млн рублей. Банк оперативно рассматривает эти заявки и консультирует клиентов по условиям применения новой госпрограммы, — говорит Владислав Шиленко, управляющий Свердловским отделением Сбербанка.

Согласно условиям программы «ФОТ 3.0», процентная ставка по кредиту составляет 3%, в период действия кредитного договора заемщик должен сохранить численность на уровне 90%. В течение первых шести месяцев после оформления кредита заёмщику не нужно выплачивать основной долг и проценты, а в течение последующих шести месяцев это можно делать равными долями ежемесячно. Льготный кредит могут получить предприятия любого размера из числа наименее восстановившихся отраслей.