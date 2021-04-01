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В Свердловской области выдан первый кредит по новой льготной программе «ФОТ 3.0»

В Свердловской области выдан первый кредит по новой льготной программе «ФОТ 3.0»
Иллюстрация: Сбербанк

Сбербанк в Свердловской области выдал первый кредит в сегменте крупного бизнеса по новой льготной программе кредитования под 3% для предприятий из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей.

Первый кредит на 13,8 млн рублей получило АО «Красногорское». Это крупное оптово-розничное предприятие, которое поставляет овощи и фрукты в учреждения социальной сферы города Каменска-Уральского — детские сады, школы, больницы, а также в розничные магазины.

Всего в Свердловское отделение Сбербанка поступило уже 5 заявок от клиентов сегмента «Крупный и средний бизнес» на общую сумму более 200 млн рублей. Банк оперативно рассматривает эти заявки и консультирует клиентов по условиям применения новой госпрограммы, — говорит Владислав Шиленко, управляющий Свердловским отделением Сбербанка.

Согласно условиям программы «ФОТ 3.0», процентная ставка по кредиту составляет 3%, в период действия кредитного договора заемщик должен сохранить численность на уровне 90%. В течение первых шести месяцев после оформления кредита заёмщику не нужно выплачивать основной долг и проценты, а в течение последующих шести месяцев это можно делать равными долями ежемесячно. Льготный кредит могут получить предприятия любого размера из числа наименее восстановившихся отраслей.

Справка

 
ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. В 2020 году Сбербанк провёл ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбера сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбера — www.sber.ru.
 

 

Автор: Гринина Ирина
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