Привычный россиянам портал «Госуслуг» перестанет работать осенью 2021 года

«Госуслуги» переводят в новый формат. На новом портале, который уже тестируется, посетителей будет ждать робопомощник Макс. Он уже умеет выдавать справки о судимости и тренируется на паспортах.

Старый портал «Госуслуг» скоро закроется, сообщили в Минцифры. Новая версия сайта сейчас работает в тестовом режиме, старая и новая версии будут работать параллельно до третьего квартала 2021 года, затем россиянам предстоит перейти на новый сайт, где их будет ждать робопомощник Макс.

Пока всем посетителям сайта Макс сообщает, что он только учится, но с его помощью уже можно оформить получение некоторых документов — паспорта, загранпаспорта или справки о судимости.

Мы открыли сегодня тестовую версию портала «Госуслуги», все желающие могут с ней ознакомиться. Кроме серьезной технической модернизации и перехода на новую архитектуру мы меняем формат взаимодействия с пользователями. Теперь многие вещи можно делать в прямом диалоге с порталом, не нужно читать инструкции и регламенты, пользователи задают вопросы, портал отвечает. Фактически портал проводит пользователя через сценарии получения услуг, говорит, какой набор документов нужен в каждом конкретном случае, — рассказал глава Минцифры Максут Шадаев на совещании с участием Владимира Путина.

В министерстве уточнили, что обновлять портал начали весной 2020 года. Ревизией ресурса министерство занималось совместно с компанией «РТ Лабс» (входит в группу «Ростелеком»). Одной из задач было повысить надежность портала, поскольку «в условиях пандемии 2020 года также выяснилось, что действующий портал «Госуслуги» не имеет достаточного запаса на случай пиковых нагрузок».

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«Мы радикально изменили процесс оказания услуг, разбив его на два этапа, в каждом из которых выделили атомарные шаги. На первом этапе пользователь отвечает на несколько уточняющих вопросов. На основе ответов предлагается решение — сколько дней займет оказание услуги, какие документы нужно подготовить и т.д. На втором пользователь оформляет заявление, в котором запрашивается ровно та информация, которая необходима в его жизненной ситуации. Важно, что на каждом этапе используется принцип атомарных шагов, то есть на экранной форме появляется преимущественно один вопрос с соответствующими подсказками, на который пользователю нужно ответить», — прокомментировал обновление замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев.

Пилотной услугой, которую оказывают по новому принципу, выбрано получение справки о судимости.

Напомним, портал «Госуслуги» работает в России с 2009 года, его оператор — «Ростелеком». Портал позволяет оформлять документы в электронном виде или дистанционно подать заявку на их оформление. По данным на 2020 год на портале были зарегистрированы 126 млн пользователей, в 2020 году граждане заказали на «Госуслугах» 228 млн услуг и провели 78 млн платежей на сумму 76 млрд руб.

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