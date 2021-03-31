Кремль потратил миллиарды на карантин для людей, встречавшихся с Путиным

Пилоты, водители, врачи и люди, встречающиеся с Путиным, проводят на карантине по несколько недель. На защиту от пандемии Управделами президента выделило более 6 млрд руб.

Управление делами президента (УДП) получило из резервного фонда правительства более 6,4 млрд руб. на антикоронавирусные меры, подсчитала Русская служба Би-би-си. Частично эти деньги использовали для оплаты услуг обсервации в 12 гостиницах и санаториях в Москве, Подмосковье, Сочи и Ялты.

Первыми на карантин отправили 60 сотрудников специального летного отряда «Россия» — 26 марта 2020 г. Летный отряд отвечает за авиаперевозки президента, премьера и еще восемь высших чиновников. Всего же в кремлевские санатории и отели было больше сотни заездов — частные гостиницы и пансионаты для этих целей не использовали. Всего кремлевские здравницы «Ватутинки» и «Десна» в Москве, а также «Дагомыс» и «Русь» в Сочи, за год пандемии получили более 2 млрд руб. госконтрактов, при этом сейчас обычный человек не сможет заказать там себе номер.

На карантин перед парадом в честь 75-летия победы посадили в том числе 80 ветеранов, которые были на трибуне рядом с президентом — они провели две недели в подмосковном оздоровительном комплексе «Клязьма». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что нахождение ветеранов на карантине обусловлено «заботой об их здоровье». Больше двух недель на карантине провели и журналисты кремлевского пула перед пресс-конференцией 17 декабря — часть корреспондентов находились на ней очно в резиденции Ново-Огарево.

Уже после выхода статьи пресс-секретарь президента сказал, что «все ведомства несут дополнительные расходы в связи с коронавирусом»: