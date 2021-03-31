Рынок не будет прежним. Как бизнесмен Ильназ Гайдельшинов роботизировал юридические услуги

Ильназу Гайдельшинову 22 года. Он начал развивать бизнес на пороге совершеннолетия — придумал, как можно автоматизировать работу юристов и адвокатов и избавить их от скучной монотонной работы.

Ильназ Гайдельшинов — выпускник юридического факультета Российского государственного университета правосудия. Право и закон — не единственная страсть молодого предпринимателя. Еще в подростковом возрасте Ильназ увлекся сайтостроением, работал на фрилансе и делал сайты для заказчиков. Во время производственной практики в университете он понял, как объединить эти два увлечения, и создал электронную площадку для подачи заявлений в суд «Податьвсуд.РФ». Сейчас его компания имеет миллионные обороты и планирует покорять зарубежные рынки.

О том, почему автоматизация юридических услуг не приведет к тотальному вымыванию юристов и адвокатов с рынка, сколько можно сэкономить на электронной подаче документов и зачем онлайн-проекту офлайн-точки, Ильназ рассказал в интервью DK.RU.

Ильназ, расскажите, как появилась идея создания «Податьвсуд.РФ»?

— В 2017 году я начал проходить производственную практику в различных юридических компаниях Казани. Хотел набраться опыта, но приобрел кое-что боле ценное — идею для нового продукта на рынке юридических услуг. Я четко осознал две вещи: первая — у физических лиц не всегда хватает денег на оплату полноценных услуг адвокатов и юристов, поэтому они обращаются к специалистам с простыми просьбами: помочь составить исковое заявление и написать небольшое руководство к дальнейшим действиям.

Надо отметить, что комплексное участие юриста в гражданском деле всегда стоило недешево — от 15 000 руб. и до бесконечности. Квалифицированные адвокаты могут поднимать стоимость своих услуг до 200-300 тыс. руб.

Второе: вне зависимости от квалификации, юрист делает все документы по шаблонам. У крутых специалистов есть целый архив готовых заявлений, которые давным-давно подогнаны под самые разные дела: от защиты прав потребителей до семейно-наследственных споров.

И я решил: было бы классно сделать сервис, который бы сам готовил типовые документы для подачи в суд. Использование такой площадки будет выгоднее для клиента с материальной точки зрения, а юристов и адвокатов освободит от рутинной работы. Кроме того, автоматизированный сервис значительно ускоряет процесс составления и подачи искового заявления. Подготовка пакета документов у юриста занимает от пяти дней — у хорошего специалиста всегда очередь из клиентов. На интернет-площадке это делается быстрее в разы.

Что такое «Податьвсуд.РФ», и какие услуги можно получить на этом ресурсе?

— «Податьвсуд.РФ» — это интернет-ресурс, на котором расположены различные сервисы. Мы вообще позиционируем себя как IT-компания, поэтому предоставляем не «услуги», а «сервисы». Сейчас таких сервисов чуть больше 10. Каждый из них — это готовый алгоритм действий в определенной жизненной ситуации, например, при необходимости разделить имущество или получить алименты. Здесь же можно воспользоваться цифровой распиской (в случае, если вы даете деньги в долг), проверить доверенность, отправить электронное заказное письмо, сформировать пакет документов, необходимый для расторжения брака.

Наши специалисты раскладывают каждый из описанных сценариев на составляющие — от А до Я. На каждом этапе система подсказывает пользователю, что нужно сделать, какие документы загрузить.

Какие сервисы пользуются наибольшим спросом?

— Среди представителей профессионального сообщества оказался востребован сервис отправки электронного заказного письма (это альтернатива обычного заказного письма, которое отправляется «Почтой России») и возможность определения подсудности (когда надо определить, в какой суд отправлять заявление). Физические лица, как бы печально это ни звучало, чаще всего используют шаблоны заявления для подачи на алименты. Второй по популярности сервис — цифровая расписка. С ее помощью легко отстоять свои права в суде, если должник не возвращает вам займ.

Сколько человек используют ваш сервис и как идет распределение пользователей по географии?

— В настоящее время на «Податьвсуд.РФ» порядка 300 000 пользователей. В основном это жители мегаполисов: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск. Есть клиенты из небольших городов, но у них часто возникают проблемы с дистанционной подачей заявлений в суд. Дело в том, что суды на периферии редко имеют онлайн-приемную, приходится идти ногами и относить документы лично. Используют сервис и иностранцы — из Великобритании, Австралии, США. Они прибегают к сервисам нашей площадки, потому что физически не могут приехать в Россию. Им проще сформировать заявление в онлайне, получить готовый пакет документов и отправить их курьерской службой в российский суд.

Фото: Ильназ Гайдельшинов

Сколько стоит подача искового заявления через вашу площадку?

— Все зависит от региона подачи и от самого сервиса. Например, жители Казани и Екатеринбурга могут составить заявление на подачу алиментов примерно за 3 000 руб. Для Москвы и Санкт-Петербурга этот сервис будет на пару тысяч дороже.

Правильно ли я понимаю, что платные сервисы и есть способ монетизации вашей площадки?

— Именно так. Для расчета стоимости того или иного сервиса мы берем средний тариф юриста и высчитываем, сколько его услуга могла бы стоить в автоматизированном режиме. В среднем использование «Податьвсуд.РФ» стоит 1 500-2 000 руб. за одно исковое заявление. Это чаще всего дешевле, чем обращаться к юристу офлайн.

Значит, «Податьвсуд.РФ» интегрируется с платежными системами?

— И не только. К нашему сервису подключено «Яндекс.Такси». Пользователь может вызвать бесплатно машину до суда и обратно, если его исковое заявление не приняли в электронном виде. В планах заключить соглашение с курьерской службой «Почты России». Случается и такое, что человек живет, к примеру, в Москве, а его суд находится в Санкт-Петербурге. На такие расстояния на такси не наездишься. Эта интеграция тоже будет бесплатной. Все эти дополнительные интеграции — часть гарантийной политики нашей компании, которая располагает к лояльности пользователей.

В продолжение разговора о деньгах: во сколько обошлись запуск и разработка вашего сервиса?

— На первых порах в площадку было вложено около пяти миллионов рублей. Это и мои личные средства, и средства инвесторов. Пяти миллионов нам хватило, чтобы собрать первоначальную команду, которая состояла в основном из программистов. Не секрет, что хорошие программисты стоят дорого.

Если специалисты из Казани еще соглашаются на зарплату в размере 150 000 руб., то московские разработчики меньше 250 000 руб. за услуги не берут. К настоящему моменту мы полностью отбили первоначальные вложения. В 2020 г. оборот компании превысил миллион долларов.

В интервью казанским медиа вы говорили, что планируете открыть физические точки «Податьвсуд.РФ». Зачем это онлайн-сервису?

— Мы хотим использовать все каналы продвижения, поэтому идея с офлайн-точками показалась нам интересной. Это будут своеобразные пункты сбора заказов и отправки исковых заявлений в суд. Объясню: сотрудники офлайн-точек будут помогать заполнять заявления и заводить их в систему. Кроме того, в этот пункт можно будет принести пакет документов, чтобы мы доставили их до суда. Точки мы будем открывать вместе с партнерами, в качестве которых сейчас рассматриваются крупные банки, присутствующие практически во всех регионах страны, и телеком-компании.

Какие сервисы появятся на вашей площадке в ближайшее время?

— В первом полугодии 2021 года список существующих сервисов будет расширен. Можно будет подать заявление на взыскание долга по договору займа, на определение порядка общения с ребенком и на взыскание заработной платы. Чуть позже внедрим сервис, который будет помогать составлять претензии по защите прав потребителей.

Ильназ, вы не думали, что ваша разработка может оставить без работы часть юристов? Как вообще в профессиональном сообществе отреагировали на появление «Податьвсуд.РФ»?

— Фидбэк был разным. Юристы и адвокаты, давно работающие на рынке, говорили, что сервис интересен и избавляет рынок юридических услуг от монотонной работы.

Высококвалифицированные специалисты получали высшее образование не для того, чтобы составлять типовые документы по шаблонам. Подобная рутина никак не сказывается на их профессиональном уровне и не способствует удорожанию их услуг. Так что высоквалифицированные специалисты с рынка никуда не уйдут. Их невозможно заменить ни одной программой.

Другие высказывали опасения, что идея «не полетит», потому что юридическая сфера достаточно интимная. Клиенты приходят к юристу как к психотерапевту со своей личной проблемой, а робот — так себе психотерапевт.

Т.е. юридическая помощь никогда полноценно не перейдет в онлайн?

— Есть процессы, которые невозможно автоматизировать. Они связаны с человеческим фактором. Сомневаюсь, к примеру, что робот сможет заменить специалистов в уголовном праве или в сложных экономических делах. Кроме того, программа или машина вряд ли сможет представлять интересы клиента в суде.

Какой у вас план развития, кроме внедрения новых сервисов?

— Вообще, хотелось бы, чтобы оборот компании превысил миллиард рублей. Цель амбициозная, но очень даже достижимая. Причем, уже в обозримом будущем. Смотрим на зарубежные рынки, и в ближайшее время попробуем выйти либо в страны СНГ, либо в одну из стран Европы.