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Чистая прибыль Группы «Синара» выросла в четыре раза

Чистая прибыль Группы «Синара» выросла в четыре раза
Автор фото: Владислав Фальшивомонетчик. Иллюстрация: wikipedia.org

14,5 млрд рублей группе, контролируемой уральским предпринимателем Дмитрием Пумпянским, принесли «доходы, связанные с выбытием имущества в счет вклада в уставный капитал».

#БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ#НОВОСТИ

В 2020 г. Группа «Синара» получила чистую прибыль по РСБУ в размере 13,6 млрд руб. Это в четыре раза больше, чем в 2019 г. Больше 1 млрд руб. принесла реализации активов. Валовая прибыль компании сократилась в 1,7 раза, до 8,53 млн руб.

В пресс-службе Группы отмечают, что прочие доходы «Синары» выросли в 2,4 раза, до 16 млрд руб. Из них 14,5 млрд руб. составили «доходы, связанные с выбытием имущества в счет вклада в уставный капитал». В совокупности с другими факторами это повлияло на кратное увеличение доналоговой и чистой прибыли.

В Группу «Синара» входят предприятия разных: холдинг «Синара-Транспортные машины», «Уральские локомотивы» (СП Группы и концерна Сименс), СКБ-банк, «Синара-Девелопмент», ПАО «Трубная металлургическая компания».   

В марте «Синара» учредила строительную компанию «Синарастройкомплект», основным видом деятельности которой указано строительство жилых и нежилых зданий. Уставной капитал новой строительной компании — 100 млн руб. Ее возглавил Андрей Пархомчук.

Ранее DK.RU писал о покупке Дмитрием Пумпянским Группы «ЧТПЗ». После появления информации о слиянии котировки «Трубной металлургической компании» на торгах существенно выросли. По итогам 2020 г. чистая прибыль ТМК увеличилась в шесть раз по сравнению с 2019 г.

Напомним, что бенефициар Группы Синара Дмитрий Пумпянский возглавляет Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (СОСПП). Предприниматель входит в список самых влиятельных персон Свердловской области ТОП-50: главные люди Урала 1994-2020, составленный изданием «Деловой квартал» на основе экспертного опроса.

Автор: Мария Смирнова
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