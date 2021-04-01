Академия бильярда, фонтан и большой парк: как «Первостроитель» меняет город

2020 г. стал для «Первостроителя» прорывным. Девелопер сдал новый жилой квартал на Комсомольской, 67 и закончил строительство двух первых домов флагманского проекта — компаунда «Проспект Мира».

Каждый девелопер выбирает собственный путь развития. Кто-то делает ставку на точечные проекты, для других больший интерес представляет целенаправленное и полноценное развитие одной локации. Компания «Первостроитель» выбрала второй вариант и явила городу микрорайон «Университетский» — жилую застройку в квадрате улиц Комсомольская-Педагогическая-Мира-Библиотечная. Его строительство началось в 2005 г. Вместе с домами были построены котельная, детские сады, дороги, облагорожена общая территория. Первую очередь завершили в 2017-м возведением дома бизнес-класса «Коперник».

Следующим стал проект строительства нового жилого квартала на Комсомольской, 67. Его дома уже сданы в эксплуатацию, а компания продолжает совершенствовать район. В планах «Первостроителя» возвести на территории Университетского новый для Екатеринбурга формат — компаунд «Проспект Мира», в котором будет все необходимое для жизни современного человека: от магазинов, спортивных площадок и многоуровневого паркинга до «умной системы» вентиляции. В конце 2020 г. первый дом проекта был сдан, в марте стартовала передача ключей новым владельцам.

Комплексное развитие территории — это история не столько про стройку, сколько про возможности и создание условий для комфортной и счастливой жизни. Уже сейчас у жителей Университетского есть свой собственный бульвар для прогулок, дворы без автомобилей, возможность ходить в магазины, расположенные прямо в доме, посещать салоны красоты, водить детей в детские сады, спортивные секции и школы развития. И это только начало. О дальнейших планах развития микрорайона DK.RU рассказали представители «Первостроителя».

Торговый центр, школа и детская поликлиника

С самого начала развития территории Университетского «Первостроитель» внимательно подходил к формированию инфраструктуры микрорайона: социальной, коммерческой, дорожной. Первый пул арендаторов покрывает базовые потребности жителей микрорайона — это продуктовые магазины, сервисные центры, бытовые товары повседневного спроса. На следующем этапе — структуры, повышающие качество жизни.

На территории Университетского до конца года появится «Клиника современных технологий восстановления и развития здоровья». Компания «Первостроитель» — инвестор этого проекта, — рассказывает Андрей Пономарев, руководитель отдела развития компании «Первостроитель».

Около 70% покупателей жилья в Университетском — семьи с детьми и пары, планирующие стать родителями. Отсюда внимательное отношение к созданию детской инфраструктуры: все дома оборудованы качественными детскими площадками, в микрорайоне построен муниципальный детский сад, еще два — в проекте. В конце года на Комсомольской, 67 сдано в эксплуатацию здание детской поликлиники. Сюда с улицы Педагогической переедет ДГБ №13.

Фото: Андрей Пономарев, руководитель отдела развития компании «Первостроитель»

В планах развития района — реконструкция школы №134, расположенной на ул. Педагогической. В ней смогут учиться 1500 детей (в настоящий момент потенциал существующего корпуса рассчитан на 600 учеников, прим.ред.). В новой школе будет возможность организовать процесс обучения в одну смену и выделить помещения под дополнительное образование.

Мы уже сделали форэскизную проработку, согласовали план действий с Департаментом образования Екатеринбурга и УКС города на дальнейшее проектирование. Школы нужны нашему городу в целом и району, — продолжает Андрей Пономарев.

Еще одно направление, которому «Первостроитель» уделяет повышенное внимание — спорт. Уже сейчас на территории Университетского действует академия гимнастики для детей, а в начале 2022 г. здесь откроется фитнес-центр с бассейном. Он расположится в новом здании в компаунде «Проспект Мира» вместе с отелем, рестораном и бильярдным клубом.

Бильярд как вид спорта слабо развит не только в уральской столице, но и в России в целом. В планах компании — проводить на территории клуба международные соревнования по бильярду. Для этого помещение даже оборудуют мобильными трибунами, с которых можно будет наблюдать за процессом игры.

За популяризацию этого вида спорта будет отвечать не только клуб, но и Академия бильярда, которая также появится на территории района. Ее разместят в другом здании — новом торговом центре (будет сдан в эксплуатацию к концу 2021 г., прим.ред).

В развитии микрорайона мы учитываем запросы наших жителей, поэтому запланировали открытие торгового центра районного масштаба, где можно будет купить все необходимое для повседневных нужд семьи: на первом этаже расположится гипермаркет, второй будет отдан под бытовую технику, третий — под товары для детей. На четвертом и пятом этаже разместится та самая Академия бильярда, где все желающие смогут обучиться тонкостям игры у профессиональных тренеров, — продолжает руководитель отдела развития компании «Первостроитель».

Фонтан во дворе и ресторан авторской кухни

Флагманский проект «Первостроителя» — компаунд «Проспект Мира». Его строительство находится в активной стадии: в двух первых секциях уже идет передача ключей новоселам. Компаунд — это комплекс жилых домов с собственной сбалансированной и самодостаточной инфраструктурой. В основе его принципов рациональная роскошь и абсолютная безопасность. В центре компаунда располагается закрытый, доступный только жителям двор с зонами отдыха, спортивными и детскими площадками, многоуровневым зелеными зонами и собственным фонтаном.

Компаунд удовлетворяет все потребности нашего жителя. Не покидая его территорию, можно сходить на фитнес, сделать маникюр, посетить ресторан (ресторатор Олег Ананьев откроет на территории «Проспекта Мира» ресторан русской кухни «Морошка» и семейное кафе, прим.ред.), купить продукты и т. д. В общей сложности под коммерцию в компаунде отдано порядка 20 000 м 2, — рассказывает Екатерина Шмалева, директор по маркетингу и продажам «Первостроителя».

Фото: Екатерина Шмалева, директор по маркетингу и продажам компании «Первостроитель»

Для нужд автовладельцев «Проспект Мира» оборудовали вместительным двухуровневым паркингом, машиноместа в котором можно и приобрести, и взять в аренду.

Забота о жителях будущего компаунда проявляется не только в предоставлении необходимого количества парковочных мест, но и в возможности выбора удобного пространства для жизни. Квартиры в «Проспекте Мира» будут на любой вкус: евроформаты, квартиры с террасами, двухуровневые пентхаусы и квартиры с большим количеством окон. Можно подобрать вариант от 35 м2 до 125 м2 в зависимости от желания и возможностей.

За безопасность жителей в компаунде волноваться не стоит. Вся придомовая территория оборудована видеокамерами, за которой постоянно следит служба мониторинга. Они оперативно реагируют на сигналы и выезжают по первому звонку в случае внештатной ситуации, — добавляет Екатерина Шмалева.

Кубические метры чистого воздуха

«Первостроитель» уделяет особое место технологическим решениям для повышения энергоэффективности своих домов. Так, например, жилому кварталу на Комсомольской, 67 присвоен высший класс А++ и золотой сертификат GREEN ZOOM.

Для компании энергоэффективность — это не просто модное слово, а стиль работы: материалы фасадов, окна, система вентиляция, регулируемая система теплоснабжения — все работает на то, чтобы дома сохраняли тепло и энергию внутри, а не выбрасывали их наружу. Уникальная компоновка энергоэффективных решений привела к тому, что сейчас району требуется практически в два раза меньше тепловой энергии в сравнении с обычными комплексами.

Важный момент в процессе построения энергоэффективного решения — система вентиляции. Это изюминка наших домов. Мы взяли тепло, которое есть внутри дома, нагрели приточный воздух через рекуператор и вернули обратно в квартиры уже теплым, т.е. использовали свою же энергию. Возврат энергии в наших проектах составляет до 85% — это сумасшедший показатель. Средняя температура в квартирах поддерживается постоянно на уровне 21 градуса. Делать ее больше можно при помощи регулировки на радиаторе. Такой подход позволяет сэкономить на коммунальных платежах. Фактические показатели оплаты за тепло в холодные месяцы январь-февраль в среднем меньше в два раза, чем в квартирах за пределами микрорайона, — рассказывает Владимир Вяткин, технический консультант компании «Первостроитель».

Фото: Владимир Вяткин, технический консультант компании «Первостроитель»

В новом проекте — кампаунде «Проспект Мира» — «Первостроитель» пошел дальше, применив индивидуальные квартирные установки. Управлять такой системой можно при помощи жк-пульта или с мобильного приложения. Установка помогает регулировать объем воздуха в квартире, его подачу и вытяжку. Например, усилить приток воздуха, когда в квартире собирается много людей, или уменьшить до минимума на время длительного отъезда.

Фото: индивидуальная приточно-вытяжная установка с рекуперацией