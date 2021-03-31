В Риме задержали итальянского офицера, подозреваемого в шпионаже в пользу России

Дипломатический скандал: офицер ВМС согласился передать российскому офицеру секретные сведения в обмен на денежное вознаграждение, но был задержан. Российского посла вызвали в МИД Италии.

В Риме вечером 30 марта задержали высокопоставленного офицера итальянского флота и аккредитованного при посольстве российского офицера по подозрению в шпионаже, сообщает La Repubblica. Итальянский офицер передал россиянину конфиденциальную информацию в обмен на денежное вознаграждение, и сразу после этого оба были задержаны карабинерами. Итальянец арестован, а положение российского офицера пока неясно из-за его дипломатического статуса. За шпионаж им грозит более 10 лет лишения свободы. После инцидента МИД Италии вызвал российского посла Сергея Разова.

В Италии произошедшее оценивают очень серьезно, как враждебную инициативу, пишет La Repubblica. При том что ранее в республике подозревали Кремль в распространении дезинформации в соцсетях, чтобы лишить итальянское правительство легитимности.

Итальянский и российский офицер были задержаны после длительного расследования внутренней разведки и штаба обороны, Агентства внутренней информации и безопасности Италии, а также спецподразделения карабинеров. По данным издания, офицер ВМС Италии согласился продать секретные документы, так как ему были нужны деньги для решения серьезных семейных проблем.

Подобных шпионских скандалов в Италии не было более 30 лет, с 1989 г.