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Застройщик офисника на Белинского, 83 требует деньги с «погорельцев» и не дает работать

Застройщик офисника на Белинского, 83 требует деньги с «погорельцев» и не дает работать
Иллюстрация: ЕАН

Компании, базирующиеся в здании, где 8 февраля горели электрощитовые, пожаловались в УФАС. За подключение к новым электросетям с них хотят получить по 200 тысяч. И это лишь аванс.

#КОНФЛИКТ#НОВОСТИ

Часть собственников и арендаторов офисного здания на Белинского, 83 до сих пор не могут вернуться к работе. Застройщик ООО «Чусовское озеро» самостоятельно установил плату за подключение к новым электросетям. Не всех это устроило.  

Мы обрадовались, когда застройщик за свой счет быстро проложил новую магистраль. Решили, что таким образом он компенсирует нам убытки от пожара. Однако, как выяснилось, бесплатно нас подключать никто не собирается. С каждого этажа потребовали по 200 тыс. рублей. Причем никакого общего собрания собственников не проводилось, с каждым подписывался отдельный договор. И составлен он хитро: исходя из документа, траншем в 200 тысяч дело может не кончиться, могут потребоваться еще деньги, — говорит владелец одного из офисов, юрист Евгений Дедков (цитата по ЕАН).

Часть собственников заплатили за подключение, чтобы вернуться к работе. Остальные направили коллективную жалобу в УФАС.  

В ней они отмечают, что фактически работы на объекте уже произведены, однако в договоре, который им предлагают подписать, обозначено, что «виды и стоимость работ в окончательной форме будут определены в дальнейшем», и «в случае невнесения аванса предприятие оставляет за собой право сместить сроки окончания работ». При этом наличие у ЗАО «Чусовское озеро» утвержденного и соответствующего нормативным актам проекта прокладки сетей не подтверждено. Отсутствует обоснование размера требуемой суммы. Более того, она авансовая.

Владельцы офисов требуют возбудить в отношении ЗАО «Предприятие «Чусовское озеро» и ООО «КЭП-1» дело о нарушении антимонопольного законодательства и обязать застройщика открыть им доступ к сетям.

Антимонопольщики должны рассмотреть обращение до середины апреля.

Заключения экспертизы МЧС о причине возгорания 23-этажного здания еще нет. По версии прокуратуры, произошло короткое замыкание.  

Ранее DK.RU писал о деталях пожара:

Тушение пожара осложнялось закрытыми на замок электрощитовыми, высокой температурой на верхних этажах и плотным задымлением в здании. По уточненным сведениям, из здания были спасены 24 человека, в том числе 8 человек с помощью спасустройств. В результате пожара двое пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение. В тушении пожара были задействованы 75 человек личного состава, 24 единицы пожарно-спасательной техники, 20 звеньев газодымозащитной службы, — уточняли в МЧС.

Напомним, в ночь на 12 января в Екатеринбурге произошел пожар в многоквартирном доме на ул. Рассветная, 7. В нем погибло 8 человек, в том числе семилетняя девочка. Причиной смерти людей стало отравление угарным газом. 31 августа 2020 г. загорелось здание хлебокомбината «Смак» в центре Екатеринбурга. Были эвакуированы 250 человек персонала, обошлось без жертв.

19 марта прогремел взрыв на Заводе ферросплавов в Серове. В помещении в этот момент находилось 150 рабочих.

Автор: Виктория Говорковская
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