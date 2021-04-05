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«Здесь лучшие для нас условия». Что делают китайцы на Северном Урале: ФОТОРЕПОРТАЖ

«Здесь лучшие для нас условия». Что делают китайцы на Северном Урале: ФОТОРЕПОРТАЖ
Автор фото: Ирина Смирнова. Иллюстрация: DK.RU

«Наш инвестор представляет компанию, которая занимает второе место в мире по производству палочек для мороженого. Хотим с помощью уральского предприятия выйти в лидеры рынка».

#СПЕЦПРОЕКТЫ#БИЗНЕС

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев несколько лет назад поставил задачу: сделать регион одним из наиболее привлекательных в России для инвесторов. Чтобы достичь желаемых показателей, принимаются разные меры. Так, сегодня в области действуют индустриальные парки и несколько территорий с особыми налоговыми режимами. Среди них — территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) и Богословский индустриальный парк в Краснотурьинске — эта площадка в 2019 г. получила аккредитацию Министерства промышленности и торговли РФ.

Краснотурьинск расположен на севере региона, в 400 км от областного центра. Привлечь сюда инвесторов — задача непростая, но решаемая. Этим занимает Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ), которая выполняет функцию управляющей компании индустриального парка «Богословский». 

Статус резидента нашего парка есть у восьми предприятий. Пять из них активно работают, остальные находятся в процессе строительства и запуска производства. Два резидента парка также имеют статус резидентов ТОСЭР — решение о его присвоении принимает областное правительство, — рассказал DK.RU управляющий директор Богословского индустриального парка Андрей Плотников.

Какие производства уже работают на территории парка, почему выбрана эта площадка и какие у нее перспективы — в совместном спецпроекте DK.RU и КРСУ «Северный Урал — территория для бизнеса».

«Даже на другом краю света можно купить эскимо на палочках из уральской березы»

Первым производством, куда корреспонденты издания отправились на экскурсию, стало российско-китайское предприятие с абсолютно русским названием — «ЛесКомРазвитие».

ЛесКомРазвитие

«ЛесКомРазвитие» — одно из первых предприятий, запустившихся в Богословском индустриальном парке.

Впервые с инвестором мы встретились на Иннопроме-2016. Рассказали о нашей территории, о том, на каких условиях здесь можно разместить производство. Но до запуска завода прошла еще пара лет, — рассказывает Андрей Плотников.

Инвестор — представитель компании Kingsun Development Co, это первый в Азии и второй в мировом масштабе производитель палочек для мороженого.

Прежде чем принять решение о запуске производства в Краснотурьинске, мы объездили еще несколько территорий. Примеривались к площадке в Иркутской области — это ближе к китайской границе, смотрели еще несколько регионов и даже другие площадки в Свердловской области. Но здесь, в Богословском индустриальном парке, оказались самые лучшие условия — и по месту для размещения, и по сырьевой базе, и по налогам, — поделился информацией Ян Сунь, представитель инвестора и директор по производству «ЛесКомРазвития».

Ян Сунь

Представитель инвестора, директор по производству «ЛесКомРазвития» Ян Сунь 

Одним из основных преимуществ площадки в Краснотурьинске стало наличие готовой производственной инфраструктуры.

Производственная площадка ЛесКомРазвития

Площади в 5000 кв. м остались от одного из производств «Русала» — градообразущего предприятия Краснотурьинска. Когда-то здесь выпускали стиральные порошки. Но поскольку  направление было непрофильным, производство закрыли. «ЛесКомРазвитие» пока арендует здания, но в дальнейшем планирует их выкупить

Еще один важный критерий — наличие сырьевой базы. «ЛесКомРазвитие» производит заготовки, из которых затем делают палочки для мороженого — на экспорт идет продукт с высокой добавленной стоимостью. В числе клиентов Kingsun Development Co такие крупные мировые производители мороженого, как, к примеру, Nestle. «Даже на другом краю света вы можете купить эскимо на палочке из уральской березы», — смеется Андрей Плотников.

Поскольку речь идет о продуктах питания, у нас серьезные требования к экологичности сырья, из которого делаются палочки. При этом никто не отменял экономической целесообразности: дерево должно быть определенной толщины и влажности, с небольшим комлем. Здешняя береза нам подходит, — говорит Ян Сунь.

Запасы дерева на производственой площадке

За 2020 год «ЛесКомРазвитие» переработало 24 тыс. куб. м леса, закупленного у местных заготовителей. Из этого количества вышло 7,5 тыс. тонн готовой продукции. «Посчитать в штуках почти невозможно — когда увидите производство, поймете, почему», — смеется Ян.

Как производят палочки для мороженого

Большую часть из 5 тыс. кв. м производственого здания занимают склады. Собственно цех, в котором делают палочки, совсем небольшой. 

Выпарные установкиПроизводство палочек для мороженого

На первом производственном участке, где уральская береза превращается в палочки для мировых производителей мороженого, пахнет баней.

Чтобы снять с березы шпон, ее необходимо пропарить: тогда дерево становится эластичным, — посвящает нас в тонкости технологии Ян Сунь и добавляет: — При выпарке используется только питьевая вода — это связано с требованиями к экологичности.

Производство палочек

После «бани» береза попадает на установку, которая в автоматическом режиме режет бревна на чурбаки.

Поскольку оборудование китайское, следят за ним техники из Китая, — комментирует Андрей Плотников. — Но большинство сотрудников — а «ЛесКомРазвитие» добавило Краснотурьинску около 200 рабочих мест — местные. Работа трудозатратная, в связи с чем предприятие испытывает определенную текучку кадров.

Средняя зарплата здесь — около 30 тыс. руб. Предприятие полностью загружено, очень интенсивный темп работы.

Производство палочек

После распила чурбаки отправляются на станок, который снимает бересту, — она пойдет в котел, который греет воду для выпарных установок и обогревает цех.

Произвводство палочек

Ошкуренные чурки попадают на станок, который превращает пропаренную гибкую древесину в рулон шпона. Таких станков шпона в цехе три — по количеству производственных линий: сейчас завод выпускает заготовки для палочек трех типоразмеров. Для каждого требуется своя толщина шпона.

Производство палочекПроизводство палочек

Рулоны шпона отправляются на станок, который с помощью специальной оснастки вырубает палочки.

Производство палочек

Далее палочки отправляются на сушку — каждый типоразмер в свой сушильный барабан.

Производство палочек

Готовая продукция проходит осмотр — заготовки с дефектами отбраковываются.

Производство палочек

Прошедшие контроль палочки упаковывают в мешки и отправляют на склад. Там продукцию пакуют в 23-тонный железнодорожный контейнер — раз в неделю приезжает фура и забирает уральские палочки, чтобы отвезти груз на таможню: пока 100% продукции «ЛесКомРазвития» идет на экспорт.

«Хотим расширять производство»

Чтобы в Краснотурьинске появился такой завод, китайцы вложили около 110 млн руб. в оборудование, еще около 40 млн руб. — затраты на аренду площадки. Инвестиции неокончательные.

Руководство компании планирует расширять производство. Думаем начать строительство нового корпуса рядом с бизнес-инкубатором, который построили с нуля в Богословском парке. Там есть вся необходимая инфраструктура, есть мощности. Возможно, начнем строительство уже в этом году. Сейчас наш инвестор занимает первое место в Азии и второе с мире по производству палочек для мороженого. Возможно, уральские активы выведут его в мировые лидеры отрасли, — рассказал о планах Ян Сунь.

Он добавил, что, возможно, на новом предприятии будут изготавливать не только сырье для палочек, идущее на экспорт, но и готовые палочки для местных производителей.

Производство палочек

В «ЛесКомРазвитии» изготавливают не только простые, но и фигурные палочки

Сырья для новых мощностей будет достаточно: по словам Андрея Плотникова, запас расчетной лесосеки в районе индустриального парка «Богословский» превышает 2 млн кубометров в год.

Впрочем, у предприятия есть и еще один сырьевой источник — отходы действующего завода. Пока в производство идет только 50% закупленной древесины. Из большей части получаются палочки, комель идет на евродрова.

ЛесКомразвитие также производит евродрова

«ЛесКомРазвитие» также производит евродрова

Часть отходов используют для котла, обеспечивающего нужды производства, но это лишь малая  доля всей образующейся в процессе стружки. 

Чтобы делать другую продукцию — европеллеты или, к примеру, наполнители для кошачьих лотков, береза не подходит: в отличие от хвойных пород дерева, в ней мало связующих веществ. Значит, чтобы сформировать гранулы, нужно искусственно добавлять эти вещества — это может снизить экологичность продукции, — объяснил проблему переработки Андрей Плотников. 

Однако есть другие виды продукции, для которых можно использовать крупные части отходов: например, декоративная мульча для садовых территорий. Ян Сунь считает, что развитие такого производства на действующих площадях вполне возможно. Все будет зависеть от инвестора.

Пока основная задача — расширить производство палочек. В прошлом году выручка предприятия составила 180 млн руб. Рассчитываем в ближайшие годы ее удвоить, — резюмировал Ян Сунь.

Автор: Инна Вейн
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