«Здесь лучшие для нас условия». Что делают китайцы на Северном Урале: ФОТОРЕПОРТАЖ

«Наш инвестор представляет компанию, которая занимает второе место в мире по производству палочек для мороженого. Хотим с помощью уральского предприятия выйти в лидеры рынка».

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев несколько лет назад поставил задачу: сделать регион одним из наиболее привлекательных в России для инвесторов. Чтобы достичь желаемых показателей, принимаются разные меры. Так, сегодня в области действуют индустриальные парки и несколько территорий с особыми налоговыми режимами. Среди них — территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) и Богословский индустриальный парк в Краснотурьинске — эта площадка в 2019 г. получила аккредитацию Министерства промышленности и торговли РФ.

Краснотурьинск расположен на севере региона, в 400 км от областного центра. Привлечь сюда инвесторов — задача непростая, но решаемая. Этим занимает Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ), которая выполняет функцию управляющей компании индустриального парка «Богословский».

Статус резидента нашего парка есть у восьми предприятий. Пять из них активно работают, остальные находятся в процессе строительства и запуска производства. Два резидента парка также имеют статус резидентов ТОСЭР — решение о его присвоении принимает областное правительство, — рассказал DK.RU управляющий директор Богословского индустриального парка Андрей Плотников.

Какие производства уже работают на территории парка, почему выбрана эта площадка и какие у нее перспективы — в совместном спецпроекте DK.RU и КРСУ «Северный Урал — территория для бизнеса».

«Даже на другом краю света можно купить эскимо на палочках из уральской березы»

Первым производством, куда корреспонденты издания отправились на экскурсию, стало российско-китайское предприятие с абсолютно русским названием — «ЛесКомРазвитие».

«ЛесКомРазвитие» — одно из первых предприятий, запустившихся в Богословском индустриальном парке.

Впервые с инвестором мы встретились на Иннопроме-2016. Рассказали о нашей территории, о том, на каких условиях здесь можно разместить производство. Но до запуска завода прошла еще пара лет, — рассказывает Андрей Плотников.

Инвестор — представитель компании Kingsun Development Co, это первый в Азии и второй в мировом масштабе производитель палочек для мороженого.

Прежде чем принять решение о запуске производства в Краснотурьинске, мы объездили еще несколько территорий. Примеривались к площадке в Иркутской области — это ближе к китайской границе, смотрели еще несколько регионов и даже другие площадки в Свердловской области. Но здесь, в Богословском индустриальном парке, оказались самые лучшие условия — и по месту для размещения, и по сырьевой базе, и по налогам, — поделился информацией Ян Сунь, представитель инвестора и директор по производству «ЛесКомРазвития».

Представитель инвестора, директор по производству «ЛесКомРазвития» Ян Сунь

Одним из основных преимуществ площадки в Краснотурьинске стало наличие готовой производственной инфраструктуры.

Площади в 5000 кв. м остались от одного из производств «Русала» — градообразущего предприятия Краснотурьинска. Когда-то здесь выпускали стиральные порошки. Но поскольку направление было непрофильным, производство закрыли. «ЛесКомРазвитие» пока арендует здания, но в дальнейшем планирует их выкупить

Еще один важный критерий — наличие сырьевой базы. «ЛесКомРазвитие» производит заготовки, из которых затем делают палочки для мороженого — на экспорт идет продукт с высокой добавленной стоимостью. В числе клиентов Kingsun Development Co такие крупные мировые производители мороженого, как, к примеру, Nestle. «Даже на другом краю света вы можете купить эскимо на палочке из уральской березы», — смеется Андрей Плотников.

Поскольку речь идет о продуктах питания, у нас серьезные требования к экологичности сырья, из которого делаются палочки. При этом никто не отменял экономической целесообразности: дерево должно быть определенной толщины и влажности, с небольшим комлем. Здешняя береза нам подходит, — говорит Ян Сунь.

За 2020 год «ЛесКомРазвитие» переработало 24 тыс. куб. м леса, закупленного у местных заготовителей. Из этого количества вышло 7,5 тыс. тонн готовой продукции. «Посчитать в штуках почти невозможно — когда увидите производство, поймете, почему», — смеется Ян.

Как производят палочки для мороженого

Большую часть из 5 тыс. кв. м производственого здания занимают склады. Собственно цех, в котором делают палочки, совсем небольшой.

На первом производственном участке, где уральская береза превращается в палочки для мировых производителей мороженого, пахнет баней.

Чтобы снять с березы шпон, ее необходимо пропарить: тогда дерево становится эластичным, — посвящает нас в тонкости технологии Ян Сунь и добавляет: — При выпарке используется только питьевая вода — это связано с требованиями к экологичности.

После «бани» береза попадает на установку, которая в автоматическом режиме режет бревна на чурбаки.

Поскольку оборудование китайское, следят за ним техники из Китая, — комментирует Андрей Плотников. — Но большинство сотрудников — а «ЛесКомРазвитие» добавило Краснотурьинску около 200 рабочих мест — местные. Работа трудозатратная, в связи с чем предприятие испытывает определенную текучку кадров.

Средняя зарплата здесь — около 30 тыс. руб. Предприятие полностью загружено, очень интенсивный темп работы.

После распила чурбаки отправляются на станок, который снимает бересту, — она пойдет в котел, который греет воду для выпарных установок и обогревает цех.

Ошкуренные чурки попадают на станок, который превращает пропаренную гибкую древесину в рулон шпона. Таких станков шпона в цехе три — по количеству производственных линий: сейчас завод выпускает заготовки для палочек трех типоразмеров. Для каждого требуется своя толщина шпона.

Рулоны шпона отправляются на станок, который с помощью специальной оснастки вырубает палочки.

Далее палочки отправляются на сушку — каждый типоразмер в свой сушильный барабан.

Готовая продукция проходит осмотр — заготовки с дефектами отбраковываются.

Прошедшие контроль палочки упаковывают в мешки и отправляют на склад. Там продукцию пакуют в 23-тонный железнодорожный контейнер — раз в неделю приезжает фура и забирает уральские палочки, чтобы отвезти груз на таможню: пока 100% продукции «ЛесКомРазвития» идет на экспорт.

«Хотим расширять производство»

Чтобы в Краснотурьинске появился такой завод, китайцы вложили около 110 млн руб. в оборудование, еще около 40 млн руб. — затраты на аренду площадки. Инвестиции неокончательные.

Руководство компании планирует расширять производство. Думаем начать строительство нового корпуса рядом с бизнес-инкубатором, который построили с нуля в Богословском парке. Там есть вся необходимая инфраструктура, есть мощности. Возможно, начнем строительство уже в этом году. Сейчас наш инвестор занимает первое место в Азии и второе с мире по производству палочек для мороженого. Возможно, уральские активы выведут его в мировые лидеры отрасли, — рассказал о планах Ян Сунь.

Он добавил, что, возможно, на новом предприятии будут изготавливать не только сырье для палочек, идущее на экспорт, но и готовые палочки для местных производителей.

В «ЛесКомРазвитии» изготавливают не только простые, но и фигурные палочки

Сырья для новых мощностей будет достаточно: по словам Андрея Плотникова, запас расчетной лесосеки в районе индустриального парка «Богословский» превышает 2 млн кубометров в год.

Впрочем, у предприятия есть и еще один сырьевой источник — отходы действующего завода. Пока в производство идет только 50% закупленной древесины. Из большей части получаются палочки, комель идет на евродрова.

«ЛесКомРазвитие» также производит евродрова

Часть отходов используют для котла, обеспечивающего нужды производства, но это лишь малая доля всей образующейся в процессе стружки.

Чтобы делать другую продукцию — европеллеты или, к примеру, наполнители для кошачьих лотков, береза не подходит: в отличие от хвойных пород дерева, в ней мало связующих веществ. Значит, чтобы сформировать гранулы, нужно искусственно добавлять эти вещества — это может снизить экологичность продукции, — объяснил проблему переработки Андрей Плотников.

Однако есть другие виды продукции, для которых можно использовать крупные части отходов: например, декоративная мульча для садовых территорий. Ян Сунь считает, что развитие такого производства на действующих площадях вполне возможно. Все будет зависеть от инвестора.