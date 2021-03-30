«Перекинем с других объектов». «Водоканал» нашел деньги на сети для Деревни универсиады

МУП «Водоканал» будет прокладывать инженерные сети на площадку в Новокольцовском районе за счет ранее взятого кредита. Деньги предназначались на реконструкцию Южной аэрационной станции.

Ранее муниципальное предприятие получило кредит на 800 млн руб. в банке «Санкт-Петербург», собщал DK.RU. Как рассказал директор МУП «Водоканала» Евгений Лузгин, деньги должны были пойти на модернизацию уже действующих мощностей на Химмаше. По его оценкам, 500 млн руб. необходимо было направить собственно на модернизацию Южной аэрационной станции, 100 млн — на вывоз иловых осадков, часть средств хотели пустить на перекладку сетей холодного водоснабжения.

Однако теперь распределение средств будет пересмотрено. Из выданного займа руководство муниципального предприятия возьмет 383 млн руб. для строительства сетей к объектам Универсиады. В «Водоканале» утверждают, что такое развитие событие предусматривалось заранее.

В начале года «Водоканал» открыл кредитную линию на 800 млн руб., которой можно воспользоваться в любой момент. Работы, касающиеся Универсиады, мы будем оплачивать из этих средств. Это предусматривалось заранее и учитывалось во взятой предприятием сумме, — заявили в пресс-службе МУПа.

Как сообщал DK.RU, вопрос о нехватке средств для строительства инженерных сетей в деревне Универсиады возник в марте 2021 г.: муниципальному предприятию отказали в кредите, поскольку не увидели источника, гарантирующего возврат средств. Об этом говорилось в отчете компании по выполнению нивестиционной программы.

В документе также отмечалось, что затраты на возврат и обслуживание заемных средств не учтены Региональной энергетической комиссией в тарифах предприятия.

МУП «Водоканал» является регулируемой организацией, и финансирование мероприятий Универсиады может производиться лишь за счет «прочих источников», в нашем случае — это только заемные средства, — говорят на предприятии.

Минстрой и МинЖКХ получили указания включить мероприятия «Водоканала» по подготовке к Универсиаде в федеральные и областные программы. Однако власти решили профинансировать стройку за счет муниципалитета.

Министерством совместно с администрацией Екатеринбурга и руководством МУПа прорабатываются несколько вариантов возмещения затрат предприятия, в том числе посредством увеличения его уставного фонда учредителем, возмещения затрат в рамках реализации муниципальной программы и другие, — приводил DK.RU слова представителей минЖКХ.

Чиновники пообещали, что горожан все происходящее не коснется. На уровне региона принято принципиальное решение о том, что расходы по строительству объектов водоснабжения и водоотведения для проведения Универсиады-2023 не будут включены в тариф коммунальных платежей жителей как инвестиционная составляющая, — подчеркивают в министерстве.

Напомним, Универсиада, или Всемирные летние студенческие игры, пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 г. Как сообщал DK.RU, в мае 2020 г. правительство РФ подписало распоряжение, назначившее единственным подрядчиком по госконтрактам на строительство, ввод в эксплуатацию и оснащение объектов Универсиады-2023 АО «Синара-Девелопмент» (входит в «Группу Синара» Дмитрия Пумпянского). Документ дает право основному подрядчику привлекать сторонние компании — при условии исполнения своими силами не менее 30% всех работ. Одним из первых привлеченных подрядчиков стала «Группа ЛСР»: в начале августа прошлого года компания стала генподрядчиком объектов Универсиады-2023 по строительству общежитий для спортсменов. Следом контракт подписал еще один региональный строительный гигант: «Атомстройкомплекс» возведет Дворец водных видов спорта.