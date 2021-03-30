Покупателей не находится. Банк «Открытие» продает гостиницу в центре Екатеринбурга

На сайте «Авито» снова появилось объявление о продаже гостиницы «Новотель» на ул. Энгельса, 7. За здание общей площадью 11 082 кв. м и земельный участок в 2 136 кв. м собственник просит 711 млн руб.

Предложение о продаже «Новотеля» появляется на Авито не в первый раз. Еще в декабре 2019 г. DK.RU рассказывал о том, что представители банка «Открытие» выставили предложение о продаже отеля как готового бизнеса.

Управление недвижимостью не является основной бизнес-задачей для банковской структуры. Поэтому сегодня весь пул непрофильных активов (их на текущих момент несколько тысяч) находится в реализации, в том числе «Новотель», — прокомментировала тогда ситуацию Наталия Иванова, заместитель директора департамента — начальник управления по работе с непрофильными активами банка «Открытие».

За полтора года собственники изменили цену: в декабре 2019-го отель был выставлен на сайт за 730 млн руб.. сейчас цена составляет 711 млн.

По информации на сайте агентства недвижимости, отель находится под управлением крупнейшего международного оператора Accor Group. Общая площадь гостиницы составляет 11 082 кв. м. Помимо 168 номеров разного класса в ней есть ресторан и бар, 5 конференц-залов вместимостью до 175 человек, фитнес-зал, хамам, комнаты релаксации, паркинг на 28 машиномест.

Отметим, гостиничный бизнес вошел в число одной из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей. В Екатеринбурге, по данным аналитиков STR Global Limited, в апреле прошлого года загрузка гостиниц достигала 11,8%. Это самый низкий показатель для гостиниц за последние девять лет. Восстановление рынка началось в июне, в августе-октябре загрузка превысила 40%, но в ноябре и декабре, со второй волной кризиса, спрос опять стал падать, хотя уже не до столь критических значений.

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На востановление гостиничного рынка до показателей 2018-2019 гг. потребуется минимум два года., говорят отельеры. Основными факторами для роста называют улучшение эпидемиологической ситуации и снятие ограничений, возобновление международного авиасообщения и проведение крупных мероприятий.