Эпоха мультимодальности. Компаниям уже нужны лидеры, способные решить 4 главные задачи

Коронавирус ускорил процессы, которые уже шли в компаниях. Переход сотрудников на временную или постоянную удаленку требует совсем других руководителей. Что теперь нужно управленцу?

Роберт Хойберг, профессор организационного поведения в бизнес-школе IMD, рассказал об особенностях управления командами в пандемию и после нее. Коронавирус, уверен он, заметно ускорил некоторые процессы.

Изменения в том, как отдельные люди и команды справляются с интеллектуальной работой, были заметны и до Covid-19, теперь же этот процесс ускорился. Компании поняли, что рутинные задачи, связанные с транзакциями и координацией, можно выполнять виртуально, а вот работу, требующего полноценного взаимодействия команды, лучше все равно делать лицом к лицу. Вероятно, после пандемии командная работа станет гибридом виртуальной координации и личного сотрудничества. Руководить в таком новом мире точно нужно будет иначе.

Организациям нужны будут руководители, способные хорошо работать в двух разных режимах. Большую часть времени они будут трудиться виртуально (ставя цели, мониторя прогресс, обмениваясь информацией, поддерживая связи между коллегами), а во время регулярных сборов сотрудников должны будут переключаться в режим личного взаимодействия, способствуя глубокому обучению, инновациям, повышению культурного уровня и самоотдаче.

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Итак, когда же сотрудникам нужен будет личный контакт?

Сотрудничество, которое подразумевает не только взаимодействие и координацию, но и движение к взаимопониманию, общению и доверию.

Инновации, которые требуют мозгового штурма, интеграции знаний и совместного обучения. Для этого необходимо доверять друг другу и проводить время вместе в спокойной среде.

Развитие культуры, требующее продолжительных периодов личного общения для развития взаимодействия, укрепления норм и общей идентичности.

Вовлеченность, которая рождается из общего понимания цели, ощущения себя частью сообщества и возможностей для профессионального роста.

Будущим лидерам придется сыграть четыре роли, чтобы научиться управлять гибридной рабочей силой:

Дирижер. В большей степени он управляет командой в виртуальном пространстве. Дирижер обеспечивает обмен планами, решениями, информацией и достижениями для координации и мотивации всех сотрудников. В роли дирижера лидеры занимаются постановкой целей, простым планированием, принятием решений, координацией работы и отслеживанием прогресса, поддерживая связь, доверие и взаимодействие с членами команды.

Активатор. При личной встрече активатор стимулирует сотрудничество, креативность и инновации, создает общую культуру и прививает преданность делу. Чтобы этого достичь, лидеры должны укреплять доверие и создавать психологически безопасную среду. Таким образом они способствуют углубленному диалогу и поощряют творческий конфликт — а не деструктивные личностные противостояния — при обмене идеями.

Тренер. При работе с подчиненными один на один, виртуально или лично, лидеры должны играть роль тренера — то есть помогать сотрудникам достигать максимальной производительности, при этом укрепляя доверие и уделяя внимание их благополучию и профессиональному развитию. Эффективное исполнение этой роли требует высокого уровня эмоционального интеллекта и умения находить баланс между проявлением сочувствия и поощрением людей преодолевать свои границы.

Чемпион. В то время как роли дирижера, активатора и тренера подразумевают управление отдельными людьми и командами, которые подчиняются непосредственно конкретному лидеру, роль чемпиона требует, чтобы лидеры защищали свои команды извне. Они должны обеспечивать безопасность ресурсов команды, задействовать основные источники информации, сообщать о достижениях и выстраивать доверительные отношения с коллегами и другими ключевыми партнерами. Следовательно, чемпионы должны уметь вести переговоры, оказывать влияние без формальных полномочий и выстраивать союзы.

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