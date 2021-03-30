Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 31.03
75,70
88,88
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Эпоха мультимодальности. Компаниям уже нужны лидеры, способные решить 4 главные задачи

Эпоха мультимодальности. Компаниям уже нужны лидеры, способные решить 4 главные задачи
Иллюстрация: pixabay.com

Коронавирус ускорил процессы, которые уже шли в компаниях. Переход сотрудников на временную или постоянную удаленку требует совсем других руководителей. Что теперь нужно управленцу?

#УДАЛЕНКА#ЛАЙФХАКИ

Роберт Хойберг, профессор организационного поведения в бизнес-школе IMD, рассказал об особенностях управления командами в пандемию и после нее. Коронавирус, уверен он, заметно ускорил некоторые процессы.

Изменения в том, как отдельные люди и команды справляются с интеллектуальной работой, были заметны и до Covid-19, теперь же этот процесс ускорился. Компании поняли, что рутинные задачи, связанные с транзакциями и координацией, можно выполнять виртуально, а вот работу, требующего полноценного взаимодействия команды, лучше все равно делать лицом к лицу. Вероятно, после пандемии командная работа станет гибридом виртуальной координации и личного сотрудничества. Руководить в таком новом мире точно нужно будет иначе.

Организациям нужны будут руководители, способные хорошо работать в двух разных режимах. Большую часть времени они будут трудиться виртуально (ставя цели, мониторя прогресс, обмениваясь информацией, поддерживая связи между коллегами), а во время регулярных сборов сотрудников должны будут переключаться в режим личного взаимодействия, способствуя глубокому обучению, инновациям, повышению культурного уровня и самоотдаче.

Читайте также: «Дети умные, пока не идут в школу. Они видят горизонты, пока их не начинают равнять»

Итак, когда же сотрудникам нужен будет личный контакт?

  • Сотрудничество, которое подразумевает не только взаимодействие и координацию, но и движение к взаимопониманию, общению и доверию.
  • Инновации, которые требуют мозгового штурма, интеграции знаний и совместного обучения. Для этого необходимо доверять друг другу и проводить время вместе в спокойной среде.
  • Развитие культуры, требующее продолжительных периодов личного общения для развития взаимодействия, укрепления норм и общей идентичности. 
  • Вовлеченность, которая рождается из общего понимания цели, ощущения себя частью сообщества и возможностей для профессионального роста.

Будущим лидерам придется сыграть четыре роли, чтобы научиться управлять гибридной рабочей силой:

Дирижер. В большей степени он управляет командой в виртуальном пространстве. Дирижер обеспечивает обмен планами, решениями, информацией и достижениями для координации и мотивации всех сотрудников. В роли дирижера лидеры занимаются постановкой целей, простым планированием, принятием решений, координацией работы и отслеживанием прогресса, поддерживая связь, доверие и взаимодействие с членами команды.

Активатор. При личной встрече активатор стимулирует сотрудничество, креативность и инновации, создает общую культуру и прививает преданность делу. Чтобы этого достичь, лидеры должны укреплять доверие и создавать психологически безопасную среду. Таким образом они способствуют углубленному диалогу и поощряют творческий конфликт — а не деструктивные личностные противостояния — при обмене идеями.

Тренер. При работе с подчиненными один на один, виртуально или лично, лидеры должны играть роль тренера — то есть помогать сотрудникам достигать максимальной производительности, при этом укрепляя доверие и уделяя внимание их благополучию и профессиональному развитию. Эффективное исполнение этой роли требует высокого уровня эмоционального интеллекта и умения находить баланс между проявлением сочувствия и поощрением людей преодолевать свои границы.

Чемпион. В то время как роли дирижера, активатора и тренера подразумевают управление отдельными людьми и командами, которые подчиняются непосредственно конкретному лидеру, роль чемпиона требует, чтобы лидеры защищали свои команды извне. Они должны обеспечивать безопасность ресурсов команды, задействовать основные источники информации, сообщать о достижениях и выстраивать доверительные отношения с коллегами и другими ключевыми партнерами. Следовательно, чемпионы должны уметь вести переговоры, оказывать влияние без формальных полномочий и выстраивать союзы.

Ранее на DK.RU: «Интервью с маньяками — замечательно». Беседа Собчак с насильником ведет к «Пулитцеру»?

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Профессор Дмитрий Стровский: Почему «левеет» поколение 30-летних?Профессор Дмитрий Стровский: Почему «левеет» поколение 30-летних?
  • Ельцин Центр вышел из популярного проектаЕльцин Центр вышел из популярного проекта
  • «Бомба накануне выборов». Академики решили засекретить доклад о загрязнении городов Сибири«Бомба накануне выборов». Академики решили засекретить доклад о загрязнении городов Сибири
  • Гендиректор завода гидравлического оборудования выкупил долг кредиторов на 2,5 млрд руб.Гендиректор завода гидравлического оборудования выкупил долг кредиторов на 2,5 млрд руб.
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.