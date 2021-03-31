ГК «Стройтэк» объявляет творческие конкурсы с денежными призами в честь юбилея

В 2021 году один из крупнейших застройщиков Екатеринбурга — Группа компаний «Стройтэк» празднует тридцатилетие и приглашает жителей региона принять участие в творческих конкурсах.

В компании отмечают: проделать такой серьезный путь ей помогли люди. Именно они вдохновляли руководителей «Стройтэка» на глобальные проекты и двигаться вперёд.

— «Мы работаем для людей. Вот уже 30 лет, строя жилые и социальные объекты, мы стремимся сделать наш город лучше и краше, а жизнь людей в нём – комфортнее и счастливее. Нам важно отпраздновать свой юбилей вместе с екатеринбуржцами, поделиться с ними своей радостью и получить в ответ мощный творческий заряд», — говорит руководитель отдела продаж компании «Стройтэк» Татьяна Гузеева.

Первый конкурс носит название «Десятая муза». Он заинтересует людей, увлечённых литературным творчеством. Его участником может стать любой житель Свердловской области, достигший 16-летнего возраста. Померяться силами приглашаются авторы, работающие с малыми литературными формами, такими как рассказ, эссе, очерк, стихотворение, пьеса, поэма. Допустимый объём работы — до четырёх страниц печатного текста. Главная тема — дом и семья. Победители получат внушительные денежные призы: 20 000 рублей за первое место, 10 000 рублей — за второе и 5 000 рублей — за третье.

Ещё одно соревнование пройдёт среди учащихся 7-11 классов. Конкурс «Future Development» посвящён жилым комплексам будущего. Ребятам предстоит нарисовать, спроектировать, сделать макет или коллаж жилого объекта, который, по их мнению, должен появиться в нашем регионе в будущем.

Главная задача — рассказать, какими вы видите жилые комплексы будущего. Важно описать проблематику строительства сегодня и предложить решение. Проекты могут быть как обширными, охватывающими все сферы строительства, так и узконаправленными, посвящёнными отдельным аспектам, например, обустройству спортивных площадок во дворах, — поясняет Татьяна Гузева.

Победитель получит 11 000 рублей, приз за второе место составит 9 000 рублей, за третье — 6 000 рублей.

В третьем конкурсе, который называется «Дом — место для творчества», могут принять участие дети из Екатеринбурга и Свердловской области в возрасте от 3 до 15 лет. Заданную тему им необходимо будет раскрыть либо в стихотворении, либо при помощи рисунка, либо в песенной форме. Никаких творческих ограничений нет. Победители в каждой номинации («Рисунок», «Стихотворение», «Песня») получат по 6 000 рублей.

Темой четвёртого конкурса, названного «Love Story», стало самое прекрасное чувство в жизни человека — любовь.

Любовь наполняет нашу жизнь смыслом, помогает стать лучше, даёт силы строить и созидать. Поэтому наш конкурс придуман специально для влюблённых. Какая она, ваша любовь? Возможно, это удивительная и необычная история. Поделитесь ею с нами и получите возможность стать лицом нашей компании в 2021 году, — предлагают организаторы конкурса.

Рассказать о своих чувствах и отношениях со второй половинкой можно в текстовой форме, в виде презентации, видео или с помощью фотоколлажа. Первые два победителя конкурса получат по 10 000 рублей. Приз за третье место составит 7 000 рублей.

Определит победителей в каждом из конкурсов авторитетное жюри из приглашенных узкопрофильных специалистов: журналистов, педагогов, деятелей искусств. В состав жюри войдут также директор по развитию компании «Стройтэк» Дмитрий Копылов и главный инженер ГК «Стройтэк» Александр Копылов.

Приём заявок на участие в конкурсах продлится до 30 апреля 2021 года. Победителей объявят в конце мая. Подробнее с условиями конкурсов можно ознакомиться на сайте компании. За ходом конкурсного отбора можно следить на страницах компании «Стройтэк» в социальных сетях ВКонтакте и Instagram.