Льготные программы по ипотеке предложили объединить

Такое предложение поступило от банка ВТБ: по мнению зампреда Анатолия Печатникова, это позволит поддержать регионы с дефицитом строящегося жилья.

ВТБ предложил объединить многочисленные федеральные и региональные льготные программы по ипотеке в в единый проект с четким набором критериев и сегментацией по клиентам, заявил журналистам замппред банка Анатолий Печатников. По его словам, унификация должна повысить доступность ипотеки для граждан и сделать срок ее действия более прогнозируемым — как для заемщиков, так и для застройщиков.

По данным ДОМ.РФ, сейчас в России насчитывается примерно 290 региональных жилищных программ, которые действуют для разных категорий заемщиков и в разных частях страны, ряд программ реализуют местные администрации. При этом условия и критерии программ значительно отличаются друг от друга, заемщики не всегда есть могут получить меры поддержки в режиме «одного окна», а к участию в программах, как правило, допускаются кредиторы из числа крупнейших ипотечных банков.

На наш взгляд, более логичным шагом стала бы их унификация в единую долгосрочную программу с фокусом на строительный рынок и поддержкой регионов с недостаточным объемом возводимого жилья. Населению нашей страны это позволит с уверенностью планировать решение жилищных вопросов, обладать четким набором критериев, — сказал г-н Печатников.

При этом единая госпрограмма льготной ипотеки субсидированной ставкой, запущенная в 2020 г., стала самым успешным проектом в своей сфере. Объем продаж по этой программе превысил 1,2 трлн руб., по ней выдается каждый четвертый жилищный кредит, а в сегменте новостроек — 9 из 10 ипотек.

Пока срок действия программы ограничен 1 июля, хотя в ряде регионов ее решено продлить. Это решение поможет поддержать строительную отрасль в ряде регионов, где влияния программы льготной ипотеки оказалось недостаточно, а также позволить сдержать рост цен на жилье, стабилизировать спрос и сформировать новый объем предложений, перечислил зампред ВТБ.