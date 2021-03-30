Одобрен во всех инстанциях. Регион наконец получил постоянного министра финансов

Депутаты Законодательного собрания региона на заседании 30 марта единогласно проголосовали за назначение Александра Старкова на должность главы министерства финансов Свердловской области.

Парламентариям кандидатуру Александра Старкова представил временно исполняющий обязанности главы Свердловской области Александр Высокинский.

Врио губернатора отметил, что Старков проявляет активное участие во всех государственных проектах, которые реализует регион. Председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина выразила уверенность, что с новым министром финансов у депутатского корпуса будут выстроены долговременные конструктивные отношения, — сообщает департамент информационной политики.

Александр Старков в свою очередь выразил готовность к конструктивной совместной работе над развитием Свердловской области.

Основной приоритет бюджетной политики региона — социальная поддержка свердловчан и преодоление последствий пандемии. Исполнение действующих расходных обязательств и реализация уже принятых решений — наш базовый принцип. Учитывая текущую экономическую ситуацию, критически важно сконцентрировать расходы областного бюджета на указанных приоритетных направлениях, — заявил новый министр финансов в ответном слове.

Он также добавил, что власти региона намерены снижать госдолг — частично это будет обеспечиваться за счет роста собственных доходов.

Но основной путь для нас — выстраивание четких приоритетов в наших расходах, — подчеркнул Александр Старков.

Напомним, 24 декабря 2020 г. губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил Александра Старкова исполняющим обязанности министра финансов. По закону, сначала согласовать кандидатуру должны были федеральные власти, затем — депутаты областного заксобрания. Только после этого министр финансов лишается приписки «врио» к должности.

Как рассказывал DK.RU, в феврале текущего года кандидатуру Александр Старкова рассмотрели и одобрили в Министерстве финансов Российской Федерации.

Новый глава финасового ведомства сменил на посту Галину Кулаченко, которая руководила областным минфином с 2012 г. В конце прошлого года она подала заявление об увольнении. Губернатор высоко оценил работу Кулаченко, однако заявление подписал.

Основной финасовый документ области на 2021 год, по которому придется работать новому главе регионального минфина, был разработан еще при Галине Кулаченко. Документ принят с рекордным для области дефицитом в 40,6 млрд руб.