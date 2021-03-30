Секреты ведения успешного бизнеса откроют на «Евразийской Неделе Бизнеса»
Какую бизнес стратегию выбрать, как управлять персоналом, как увеличить прибыль и продажи, как адаптировать маркетинг в новых условиях? Ответы можно получить 15 апреля в отеле HyattRegency.
Спикеры бизнес-форума «Евразийская Неделя Бизнеса» расскажут:
- Про управление персоналом и его мотивацию. Спикер — Иван Зайченко, основатель и владелец сети ресторанов и службы доставки «Сушкоф», «ДельПесто», «ЖизньМарт»;
- О кастомизации как бизнес-модели. Спикер — Михаил Фейгин, генеральный директор «Очки Для Вас»;
- MOZGO. Какую компанию мы строим? Спикер — Антон Писчиков, учредитель ГК Мозго, барбершопов BOY CUT Екатеринбург, сооснователь и резидент закрытого клуба для предпринимателей «Эквиум Урал»;
- От Пенетрона к эко-деревне. Спикер — Игорь Черноголов, президент группы компаний «Пенетрон-Россия»;
- Про адаптацию стратегии к новым условиям. Спикер — Екатерина Власова, бизнес-консультант, экс-директор по маркетингу «UNILEVER»;
- Свой или чужой: инвестиции в крупные российские и зарубежные компании как грамотная диверсификация активов для бизнесменов. Аналитика и тренды фондового рынка 202. Спикер — Андрей Цуран, директор «БКС Мир инвестиций» в Екатеринбурге, инвестиционный банкир;
- QR-код как новый альтернативный способ оплаты. Спикер — Сергей Михалюк, эксперт по некредитным продуктам;
- Как розничному магазину выжить в текущих условиях? Спикер — Анжелика Гайсина, региональный менеджер франчайзинга «Фасоль»;
- О современных цифровых инструментах для бизнеса. Спикер — Наталья Алемасова, управляющий РОО «Екатеринбургский» ПАО Банк ФК Открытие;
- «AdTech&BigData Билайн. Поиск новых клиентов для вашего бизнеса, аналитика и допродажи существующим клиентам». Спикер — Ксения Бородулина, старший менеджер по развитию и продажам цифровых и IT-решений ТМ Билайн Бизнес;
- Взаимодействие маркетинга и дизайна: создание эффективного образца бренда. Спикер — Мария Кукушкина, директор по маркетингу «Z&G.Branding», эксперт в маркетинговых исследованиях, спикер EurasianBusinessWeek, EurasianMarketingWeek;
- 5 способов быстрого увеличения выручки и чистой прибыли компании: примеры и кейсы. Спикер — Александр Пирогов, управляющий партнёр «TheFirstClassManagement»;
- Как объекты интеллектуальной собственности могут влиять на прибыль компании. Спикер — Мария Гаврилова, руководитель юридической компании «Z&G.Patent», патентный поверенный РФ, эксперт в области регистрации судебной защиты объектов интеллектуальной собственности;
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