Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 30.03
75,82
89,34
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Тревога — нервный друг, который печется о вас». Как перестать нервничать из-за всего

«Тревога — нервный друг, который печется о вас». Как перестать нервничать из-за всего
Иллюстрация: pixabay.com

Письмо от начальника тут же приводит к мыслям об увольнении, а расстроенная вторая половина словно вот-вот скажет, что вы расстаетесь? У вас проблемы с эмоциональной сепарацией. Разбираемся.

#ЛАЙФХАКИ

Психотерапевт Катлин Смит в книге «Управление тревогой» рассказала, как стать эмоционально независимым человеком, тем самым намного улучшив свою жизнь. Дело в том, что стараться быть хорошим в отношениях с близкими, друзьями и коллегами — совершенно нормально. Но что делать, если при этом вы начинаете ущемлять себя, свои желания? Это значит, что пришло время отделять свои мысли и чувства от мыслей и чувств других людей, даже самых дорогих. Вот главное из книги Смит:

Мы можем не разговаривать с человеком, но если сложно спокойно находиться с ним в одном помещении, значит, мы эмоционально не отделяем себя от него.

Мюррей Боуэн предполагал разную степень эмоциональной сепарации (он называл это дифференцированностью) с семьей. Дифференцированные люди, несмотря на тесное общение с тревожными людьми, способны мыслить и действовать независимо. Конечно, полностью отстраниться от ситуации невозможно, но у одних это получается лучше, чем у других. У людей с низким уровнем дифференцированности мысли и чувства сливаются воедино. Более того, эти люди практически не видят разницы между своими и чужими мыслями и чувствами.

Чтобы успокоиться и заниматься своими делами, необходимо научиться отделять свои мысли и чувства от мыслей и чувств других людей. Представьте, что вы набрали 911, а оператор тоже запаниковал и никого к вам не отправил. Если все соглашались бы со всеми, мы до сих пор боялись бы упасть с края земли. Способность думать своей головой в буквальном смысле изменила мир.

Дифференцированность — это умение:

  • разделять мысли и чувства;
  • отделять свои мысли и чувства от чужих мыслей и чувств.

При умении дифференцировать мысли и чувства чужая тревожность затрагивает нас в меньшей степени. Дифференцированные люди не забывают о себе и могут адекватно общаться с близкими даже в сложных ситуациях.

Как же повысить уровень дифференцированности? Переключиться на себя. Чтобы понять разницу между мыслями и чувствами, надо получше узнать последние, ведь нам от них никуда не деться.

Подружитесь с тревогой

Общество относится к тревоге как к опухоли. Ее пытаются вырезать, излечить или уменьшить до микроскопических размеров. Уровень тревоги становится мерилом успеха психотерапии. Но стрессовые события неизбежны, и с этим ничего не поделать. Тревога — ваш попутчик по жизни, возможно надоедливый, но все равно с ним стоит познакомиться поближе.

Свою тревожность я представляю как дымовой датчик: он необходим, даже если иногда срабатывает из-за ерунды, например пригоревшей еды. И несмотря на это он защищает от реальной угрозы.

Степень чувствительности наших внутренних датчиков зависит от опыта отношений, особенно с родителями. У некоторых чувствительность повышена. Это обусловлено уровнем дифференцированности. Иногда тревожность надрывается: «Пожар!» — а никакого пожара нет. Мы получаем пассивно-агрессивное сообщение, и она вопит: «Опасность!» Тревожность чувствительна, как датчик дыма. И чем чаще вы придумываете опасности, тем она выше.

Тревожность подчас ведет себя как падкий до сенсаций папарацци: берет происходящее в настоящий момент и пишет заголовок в погоне за лайками.  

  • Реальность: Никто позвал на свидание. Тревожный заголовок: Ты умрешь в одиночестве с десятью кошками!
  • Реальность: Начальник прислал непонятное письмо. Тревожный заголовок: Как выжить на улице, когда меня завтра уволят?

Тревожность как корреспондент информационного канала, ей лишь бы устроить хайп. А рассудок — спокойный радио редактор, которого в первую очередь интересуют факты. Чтобы успокоиться, подумайте, что происходит на самом деле. Пусть ваш внутренний советник разложит все по полочкам.

Тревожность обожает слова «наверняка», «никогда», «никто», «хватит», «надо» и «навсегда». Для нее существует только черное и белое. Она избегает даже малейшего риска. Как же вернуть контроль над своей жизнью? Как отобрать рычаги управления у чувств и отдать их рассудку?

Читайте также: Ваш мозг просит это каждый день. 5 вещей, без которых нет ни памяти, ни сосредоточенности

Реактивность и реакция

Многих, кажется, ничем не вывести из себя. Нам редко попадаются люди, которые раздают пощечины или орут в телефонную трубку. В основном все мы вовремя приходим на работу и аккуратно платим налоги. Разве что все мы немного невротики и очень хотим понравиться окружающим. Но тревожность не дремлет: раздается сигнализация, и вместо реакции включается реактивность. Для достижения комфорта тревожность требует немедленных действий, даже неразумных. Реакция же предполагает, что мы подумаем и сделаем так, как считаем правильным. Рассмотрим примеры реактивности и реакции.

Проявления реактивности (чувства)

  • Отвечать на письма, не требующие немедленного ответа, в десять вечера.
  • Бояться рисковать из страха получить отказ.
  • Ставить невыполнимые сроки.
  • Стараться всем услужить. 
  • Делать неинтересные или бессмысленные, с вашей точки зрения, вещи.
  • Проверять, сколько у вас лайков.
  • Реакция (рассудок)
  • Высказывать свое мнение, а не доказывать его с пеной у рта.
  • Не считать отказ катастрофой.
  • Ставить реалистичные сроки.
  • Отказываться от заданий, не отвечающих вашим интересам и ценностям.
  • Не пытаться управлять эмоциями и поступками других людей.

Списки могли бы принадлежать двум людям с разными уровнями дифференцированности. Угадайте, кто из них спокойнее и продуктивнее. Еще раз взгляните на первый список и обратите внимание на фокус — он направлен вовне. В реактивном состоянии мы пытаемся «прочитать» чужие мысли. Наверное, им не понравилась моя идея. А если они подумали, что я тупой? Может быть, послать второе письмо, полюбезнее? При этом тревожность склоняет нас к худшим из возможных вариантов.

Тревожность очень усложняет жизнь. Постоянные старания понравиться отнимают силы, и мы лечимся кофеином, алкоголем, перееданием, телевизором и шопингом, ставим себе еще более высокую планку и ищем успокоения в других людях. Многим удается протянуть в таком режиме довольно долго. Но любая волна стресса, порожденного утратой, расставанием или увольнением, способна моментально разрушить хрупкое ощущение «я».

Многие привыкли снижать тревогу за счет любви и одобрения окружающих. Но сомневаюсь, что тем, кто чувствует себя недолюбленным, нужно больше любви, и считал бы таких людей зависимыми от нее. А как и при любой зависимости, увеличение дозы не решает проблему.

Дело совсем не в недостатке родительской любви, а в том, что ребенка не побудили эмоционально сепарироваться.

Тревога похожа на нервного приятеля, который искренне печется о вас. Но это не значит, что его надо во всем слушаться.

Ранее на DK.RU: Горим как спички и при этом довольны собой. Как помочь современным людям

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Профессор Дмитрий Стровский: Почему «левеет» поколение 30-летних?Профессор Дмитрий Стровский: Почему «левеет» поколение 30-летних?
  • Ельцин Центр вышел из популярного проектаЕльцин Центр вышел из популярного проекта
  • «Бомба накануне выборов». Академики решили засекретить доклад о загрязнении городов Сибири«Бомба накануне выборов». Академики решили засекретить доклад о загрязнении городов Сибири
  • Гендиректор завода гидравлического оборудования выкупил долг кредиторов на 2,5 млрд руб.Гендиректор завода гидравлического оборудования выкупил долг кредиторов на 2,5 млрд руб.
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.