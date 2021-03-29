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«Бомба накануне выборов». Академики решили засекретить доклад о загрязнении городов Сибири

Виктор Пихтарь
Виктор Пихтарь . Иллюстрация: norilsk-city.ru

После обсуждения доклада о чрезвычайно высоком уровне бензапирена и тяжелых металлов в ряде сибирских городов ученые решили не публиковать данные, чтобы «не возбуждать ненужными вопросами население».

#ЭКОЛОГИЯ#НОВОСТИ

Более трех четвертей из 20 российских городов, атмосфера которых имеет высокий и очень высокий уровни загрязнения, находятся в Сибирском федеральном округе. Как пишет «Тайга.инфо», об этом стало известно на заседании президиума СО РАН. Данные доклада решили засекретить, поскольку это может стать «бомбой накануне выборов». Заседание прошло в Новосибирске 25 марта, причем его запись была выложена на Youtube, но позднее удалена. 

Как следует из доклада директора Института оптики атмосферы СО РАН Игоря Пташника, в 14 из 15 сибирских городов с наиболее грязным воздухом главный загрязнитель — бензапирен, «очень сильный канцероген». Так, в Кызыле предельно допустимая концентрация бензапирена во время проведения наблюдений превышала норму в 116 раз, в Абакане — в 88,2 раза. По сумме выбросов бензапирена на первом месте Норильск, за ним следуют Новокузнецк и Красноярск. 

Норильск и иркутский город Свирск стали также лидерами по загрязнению почвы тяжелыми металлами — свинцом, цинком, никелем и медью. Городами, где фиксируют самые высокие показатели заболеваемости жителей, стали Кемерово, Красноярск, Новокузнецк и Иркутск. 

После обсуждения презентации участники заседания посчитали, что публиковать доклад нельзя, чтобы «не выступать алармистами» и не «возбуждать ненужными вопросами население». 

Представьте, что мы опубликуем эти доклады с концентрированной информацией — как бомбу накануне выборов! Что будет? Результаты предсказать трудно. Мы не имеем на это права. Потому предложения о публикации надо десять раз взвесить. Нельзя возбуждать ненужными вопросами население, — заявил основатель Института геологии нефти и газа СО РАН, академик Алексей Конторович.

По словам председателя Сибирского отделения РАН, академика Валентина Пармона, «некоторые данные не надо публиковать неглядюче».

Автор: Андрей Пермяков
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