«Был полностью или частично разрушен». На бизнес растет давление силовиков

«Законодательство не предоставляет достаточно гарантий для защиты бизнеса от необоснованного уголовного преследования». Бизнес-омбудсмен рассказала о силовом давлении на предпринимателей.

В Свердловской области растет число жалоб предпринимателей на действия, бездействие или решения правоохранительных органов. По данным уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елены Артюх, в 2016 г. процент таких обращений от общего числа составлял 11,7%, в 2017-м — 15,3%, в 2018 г. — 19,6%, в 2019 г. — уже 25,6%. И лишь в «ковидном» 2020 г. произошло снижение до 16%.

Уголовно-правовые риски в предпринимательской деятельности — пожалуй, одни из самых существенных по разрушительности воздействия, — сказала Елена Артюх на Всероссийской конференции «ЗАБИЗНЕС: рейтинг регионов. Свердловская область». — Так, по результатам опроса, представленного федеральным бизнес-омбудсменом в докладе главе государства в 2018 г., было отмечено, что почти 90% предпринимателей, подвергавшихся уголовному преследованию, сообщили, что в результате их бизнес полностью или частично разрушен. 81% опрошенных отметили, что в результате уголовного преследования часть их сотрудников потеряла работу. В среднем — это 130 человек, потерявших работу на одного такого предпринимателя. Почти каждый четвертый подвергавшийся уголовному преследованию сообщил, что не готов больше заниматься бизнесом.

В этом же опросе говорится, что две трети экспертов не считали ведение бизнеса в России безопасным с точки зрения уголовного-правовых рисков. 70% экспертов полагали, что российское законодательство не предоставляет достаточно гарантий для защиты бизнеса от необоснованного уголовного преследования.

По словам Елены Артюх, из силовых ведомств предприниматели чаще всего жалуются на полицию. При этом, если в первые годы работы бизнес-омбудсмена подавляющее число обращений касалось вопросов незаконного уголовного преследования, то сейчас все больше обращений поступает по поводу отсутствия надлежащей защиты юстиции предпринимателей как потерпевших по делам об экономических преступлениях. В частности, Елена Артюх рассказала о волоките и бездействии при проведении проверок в порядке ст. 144-145 УПК РФ, многомесячные «путешествия» материалов между органами полиции в связи со спорами о территориальности; бесконечные отказы в возбуждении уголовных дел, отмена таких отказов как необоснованных и новые отказы.

Кроме того, сохраняется значительное число обращений по фактам изъятия документов, электронных носителей и другого имущества предприятий в ходе осмотра места происшествия и длительного невозврата их собственникам, что практически парализует хозяйственную и финансовую деятельность предприятий, которые еще ни в чем не провинились. В последнее время свердловский бизнес-омбудсмен реже получает жалобы на незаконное уголовное преследование, но и эта проблематика сохраняется.

По ее мнению, действенным механизмом помощи предпринимателям являются совместные приемы, которые уполномоченный проводит с руководителями правоохранительных органов. Однако в отдельных случаях действенным бывает лишь обращение к уполномоченному при Президенте РФ по защите прав предпринимателей или в Генеральную прокуратуру.

При этом, согласно опросу 2020 г., в стране улучшилось отношение россиян к предпринимателям. 80% считают, что деятельность малого и среднего бизнеса идет на пользу стране, говорится в опросе «Левада-центра». В отношении крупного бизнеса такого мнения придерживаются 58% респондентов, писал DK.RU.