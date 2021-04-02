«Смак» одним из первых на Урале заключил соглашение о защите и поощрении капиталовложений

АО «Смак» заключило соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), гарантирующее стабильность правовых и налоговых условий при реализации инвестпроекта по строительству нового хлебозавода.

Проект строительства в Екатеринбурге производственно-логистического комплекса по выпуску хлебобулочных и кондитерских изделий с объемом инвестиций 4 млрд руб. находится в высокой степени готовности. Он предполагает запуск нового современного хлебозавода, который будет одним из крупнейших в России.

Хлебокомбинат «Смак» стал одной из первых компаний на Урале, подписавших СЗПК. Соглашение заключено при участии федеральных властей, поскольку его сумма превышает 1 млрд руб., а региональные СЗПК заключаются на сумму от 200 млн до 1 млрд руб. Стоит отметить масштабную работу при подготовке важного документа Министерства инвестиций и развития Свердловской области под руководством Виктории Казаковой.

Новый хлебозавод будет одним из крупнейших в России

«Новый завод площадью 42 тыс. кв. м. планируется запустить летом этого года. Первоначально будут установлены две полностью автоматизированные поточные линии мощностью до 45 тонн хлеба и батонов в сутки. С их помощью «Смак» планирует в течение трех лет удвоить объем производства продукции. В ближайшие годы предполагается дальнейшее развитие хлебозавода и установка новых производственных линий, позволяющих «Смаку» полностью обеспечить качественными хлебобулочными изделиями жителей Свердловской области и соседних регионов, — говорит генеральный директор хлебокомбината «Смак» Владилен Фуфаров. — На новом предприятии будет создано около 500 рабочих мест. Также планируется создать учебный центр для студентов профильных колледжей и техникумов по стандартам WorldSkills».

В рабочем ритме

На сегодняшний день завершено строительство здания и благоустройство территории, проводится прокладка внутренних сетей и отделочные работы. Начат монтаж технологического оборудования. Договор на поставку производственных линий заключен с ведущими немецкими производителями оборудования для хлебопекарной промышленности.

Реализация проекта идет в рабочем ритме, подрядчики работают слаженно: есть общее понимание, что «Смак» для Свердловской области является социально значимым объектом и будет наряду с другими предприятиями пищевой индустрии обеспечивать продовольственную безопасность страны.

СЗПК — дополнительный импульс для развития экономики России

Инструмент СЗПК придаст российской экономике дополнительный импульс для развития, будет стимулировать вложение инвестиций в бизнес, — комментирует Валерий Юревич, член совета директоров агропромышленного объединения «Макфа», в состав которого входит хлебокомбинат «СМАК». — Принятие и внедрение в жизнь «Закона о защите и поощрении капиталовложений» — важная, необходимая и своевременная мера для эффективного развития экономики страны, создание фундамента для ее развития в будущем.

Что такое СЗПК и зачем его заключают

Основной смысл заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений заключается в том, что бизнес со своей стороны осуществляет финансовые вложения и реализовывает инвестиционный проект на территории России, а государство обязуется обеспечить стабильность правового режима для реализации таких инвестпроектов. Иными словами, условия, сложившиеся на момент начала инвестпроекта, не будут изменены в процессе его реализации. На инвесторов, заключивших СЗПК, не будут распространяться меры, ухудшающие условия их деятельности.

Соглашения о защите и поощрении капиталовложений — еще одна системная государственная мера поддержки бизнеса. Планируется, что до 2024 года будет заключено не менее тысячи СЗПК на общую сумму в 14 трлн рублей. Согласно мнению экспертного сообщества, практика внедрения соглашений приведёт к увеличению инвестиций в России.