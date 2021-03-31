«Уходим в VR». Кто на Урале создает передовое оборудование с помощью цифровых двойников

В конце 2020 г. инвестпроект компании «ГидроНТ», представляющей малый бизнес, получил статус приоритетного для Свердловской области. Чем производство важно для региона — рассказываем в фоторепортаже.

DK.RU продолжает спецпроект «Инвестируй на Урале», который мы начали в прошлом году в рамках премии «Человек года». Одну из номинаций — «Инвестор года» — учредило Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области. Все материалы спецпроекта будут посвящены уральским компаниям, которые несмотря ни на какие сложности — экономические, кадровые, социальные — вкладывают в свое развитие, потому что знают: будущее за ними.

Первая в этом году публикация посвящена компании «ГидроНТ», реализующей инвестпроект, который совсем недавно получил статус приоритетного для Свердловской области. В сознании большинства этот статус присваивается исключительно крупным холдингам с многомиллиардными инвестициями. «ГидроНТ» доказывает, что это всего лишь стереотип: сегодня штат предприятия насчитывает более 60 человек. И по размеру, и по обороту (около 300 млн руб. в 2020 году) — это малый бизнес.

Почему инвестпроект «ГидроНТа» важен для Свердловской области, как малому предприятию можно получить господдержку и что вообще производит компания — за ответами на этот вопрос корреспонденты DK.RU отправились под Екатеринбург.

От зарубежных поставок к импортозамещению

Производство «ГидроНТ» находится в поселке Прохладном — это в 20 км от Екатеринбурга по Тюменскому тракту. На территории всего один корпус — новый и довольно симпатичный, как снаружи, так и внутри.

Наше предприятие работает с 2005 года, — начинает экскурсию генеральный директор — главный конструктор «ГидроНТ» Владимир Ежов. — Мы занимаемся гидравлическими системами для различной техники — автодорожной, строительной, сельскохозяйственной. Долгое время — больше 10 лет — просто поставляли гидравлическое оборудование из Италии: совместно с конструкторами заводов разрабатывали проект, привозили запчасти и на месте собирали.

Уже через несколько лет работы собственники предприятия поняли, что часть комплектующих можно производить здесь, на месте.

Основная продукция «ГидроНТа» — секционные и моноблочные гидравлические распределители, клапаны и блоки клапанов.

Вес такого блока может превышать несколько килограммов. Раньше мы все это везли через границу, растаможивали, платили за это деньги, что, естественно, отражалось на конечной цене. Снижение себестоимости — только один из плюсов организации производства на месте, — поясняет Владимир Ежов.

По его словам, к созданию собственного сборочного производства компанию подтолкнули и клиенты, закупающие гидравлическое оборудование.

Зарубежная гидравлика в большинстве случаев не учитывает особенности нашего климата, соответственно, быстро изнашивается. Ремонт отнимает ресурсы — и денежные, и, главное, временные. Гидравлические системы стоят на автодорожной и сельскохозяйственной технике, на строительных кранах. Представляете, во что обходится простой? Мы нашли решения, как можно модернизировать оборудование так, чтобы оно не уступало в качестве зарубежному и было полностью адаптировано под условия работы в наших реалиях, — рассказал директор «ГидроНТ»

Впервые мысли о запуске собственного производства возникли в 2010-м. Однако от идеи до реализации прошло немало времени: случился один кризис, потом другой. Возвести помещение и поставить в него первый станок смогли только в 2017 году. Первую продукцию делали по итальянским чертежам и с использованием комплектующих из Италии. Постепенно парк оборудования рос.

Владимир Ежов: «Производственный участок у нас соседствует со складом — и последний занимает большую часть корпуса. На сегодня в нашем парке более десяти станков. Пока ставить новые и, соответственно, расширять производство. просто негде. Одна из целей инвестпроекта — построить новый корпус».

На производственном участке задействовано около 20 человек — в основном это молодые люди. Средний возраст персонала в компании — 35 лет.

В 2018 году мы выпустили примерно 2000 единиц продукции, в 2019-м — уже более 6000, а в прошлом году — свыше 12 000. Часть изделий производится с использованием импортных комплектующих, по ряду позиций мы довели импортозамещение до 100%, — рассказывают на заводе.

Все оборудование — современное, с ЧПУ. Станки могут производить детали с точностью до десяти микрон.

Чтобы увеличить производительность и повысить эффективность операций, недавно предприятие закупило специального робота

Новый агрегат уже прошел настройку и готов к работе. Алексей Тушков, директор по производству: «В этом станке одна деталь обрабатывается две минуты. Через это время надо ее снять, поставить новую. Это монотонный труд. Поэтому мы решили заменить человека роботом: ему не надо пить чай, курить, да и просто машина не устает от рутины. В итоге повышается производительность».

Все выпускаемые изделия проходят проверку на испытательном стенде. Пока работает один такой агрегат — итальянского производства. Но этого компании мало. «Мы разработали и собираем собственный подобный стенд — но более мощный и с расширенным функционалом. Добавили туда, к примеру, испытание деталей на разрыв», — рассказал дирктор «ГидроНТ».

Проверяется продукция и в лаборатории ОТК, причем не только произведенная здесь же, но и поступающая извне.

Александр Заплатин, метролог: «На каждую деталь есть своя карта измерений — от внешнего размера до степени шероховатости поверхности: для гидравлики это важно. При каждой смене операции производится выборка — от 10 до 20%, эти детали проходят наше исследование. Если что-то не нравится — останавливаем процесс, отлаживаем — все. чтобы снизить количество брака».

Перспективы — в цифре

Сегодня «ГидроНТ» занимает одно из лидирующих положений на российском рынке в области объемного гидропривода и разработки гидросистем. В первую очередь с разработкой и связан инвестпроект компании. Он реализуется с 2019 года и носит название «Организация производства по импортозамещению гидравлической аппаратуры при помощи цифровых двойников».

Так появляются новые изделия — сначала на экране компьютера.

Пока в цифре ведется только разработка деталей. В перспективе мы хотим весь процесс — от идеи до выпуска готового изделия — также вести в цифровом варианте. Никаких бумажных чертежей, никаких подписей вручную — все этапы производства будут цифровизованы, — рассказывает Михаил Стахеев, руководитель конструкторского отдела.

По его словам, особенно хочется перенести в цифровую среду испытания новых деталей.

Сейчас они проводятся физически — на тех стендах, что вы видели. Но это лишнее время и расходы. Цифровые испытания значительно ускорят процесс разработки и позволят экономить, — говорит конструктор.

В конструкторском отделе, как и на производстве, в основном молодые лица. «У нас первоклассные конструкторы, способные создавать передовые вещи. Но не так много, как хотелось бы — видите, часть столов пустует. Мы напрямую сотрудничаем с вузами, берем студентов на стажировку, предлагаем хорошую зарплату, но многих почему-то пугает наше расположение — за пределами города. Хотя ехать до места не более получаса и есть транспорт от компании», — рассказывает Ксения Подковыркина, юрист предприятия.

В 2020-м «ГидроНТ» начал сотрудничать с Агентством по привлечению инвестиций Свердловской области. Именно там предприятию порекомендовали подать заявку на получение статуса приориотетного инвестпроекта.

Сотрудничество с Агентством — это в первую очередь получение оперативной информации о различных программах господдержки, в которые мы можем войти. Ни один сотрудник компании не в силах уследить за тем количеством предложений, что появляются для предпринимателей. Есть программы федеральные, есть областные, есть от каких-либо государственных фондов... В Агентстве всегда в курсе, и как только появляется что-то подходящее, нам звонят и предлагают подать заявку, — рассказывают о преимуществах взаимодействия с Агентством на «ГидроНТе».

Статус приоритетного инвестпроекта для региона не дает прямой денежной поддержки, однако предоставляет налоговые преференции — по налогу на прибыль и на имущество.

Эти средства мы намерены направить на строительство нового производственного корпуса, — поделился планами директор «ГидроНТ».

Здание будут возводить по соседству с уже имеющимся. В него, возможно, перенесут часть действующих станков и докупят новые.

Сейчас с помощью Агентства мы подаем заявку в Фонд развития промышленности на льготный кредит в 60 млн руб. — эти деньги пойдут на закупку нового оборудования, — рассказал руководитель предприятия.

Еще 50-60 млн руб. стоит «мечта» «ГидроНТа» — полная цифровая среда для разработки и испытаний новых устройств. Общая же стоимость инвестпроекта оценивается в 302 млн руб. Реализовать его планируется до 2024 года. В итоге предприятие повысит уровень импортозамещения, увеличит оборот и создаст 20 новых рабочих мест.