Требования к маркировке товаров в РФ все жестче, а технологий не так много. Что делать?

Скоро маркировка станет обязательной практически для всех пищевых производств. Бизнесу это грозит миллионами дополнительных расходов в год, добавляет негатива вопрос с Capex и Opex показателями.

Считанные недели остаются до старта обязательной маркировки для товаров категории «мороженое» и «сыры» в России. У производителей товаров сроком годности более 40 дней времени чуть больше, несколько месяцев. Бизнесменам предлагают варианты по решению вопроса, но все, от вендоров до типографий, просят за свои услуги немало. Есть ли какой-то выход для бизнеса?

Директор Департамента маркировки инвестиционно-технологического холдинга Original Group Курмет Исмаилов говорит, что вопрос с нанесением DataMatrix-кода на основные форм факторы закрыт на большинстве предприятий.

— На пилотных проектах с ЦРПТ и производителями молочной продукции мы отработали маркировку на флоупак, финпак, ТетраПак, ПЭТ, пастпак, пьюрпак, фольгированных брикетах и пленке для упаковки сыров, — рассказывает Исмаилов, — сейчас основные работы ведутся над системами отбраковки и агрегации. Эти вопросы будут решены в самое ближайшее время.

Вопросы отбраковки и агрегации решают даже на минимально автоматизированных площадях. Старые промышленные линии и недостаток свободного места в цехах порой замедляют процессы интеграции маркировочных систем с существующим оборудованием, в этом случае вопрос можно решить установкой навесного оборудования или внедрения в линию отдельных установок, которые отбраковывают и агрегируют продукцию.

Мы планируем покрыть тестами в промышленных условиях установки для отбраковки абсолютно всех форм факторов молочной продукции уже в ближайшие полтора месяца. Что касается установок агрегации, требования регуляторов в этой части относятся к 2023 году. Внедряемые на данный момент решения позволят безболезненно подключить автоматизированные участки агрегации, как только это будет необходимо, — пояснил Курмет Исмаилов.

Самый выгодный способ маркировки

Многие предприниматели оценивают траты на решение по маркировке по CAPEX оборудования и программного обеспечения, а не по стоимости владения. В этом случае кажется, что выгоднее приобрести программно-аппаратный комплекс, ведь изначально платеж за него будет ниже. Но с точки зрения операционных затрат такой подход критики не выдерживает.

Термоструйная печать, наиболее популярная технология среди «молочников», не позволяет контролировать размер и форму чернильных капель. Иногда вместе с чернильными каплями из печатающей головки вылетают сателлиты, образующиеся при кипении чернил. В итоге — контур вокруг отпечатка и смешанные цвета.

Кроме того, выбрав этот тип маркировки, бизнес получает дополнительные расходы: около 2 млн руб. в год на обслуживание одной линии (работающей в три смены на скорости 6-8 тыс./час). Эта сумма во многих случаях по CAPEX сопоставима со стоимостью оборудования. Типографский способ нанесения маркировки также требует больших операционных затрат, ведь стоимость стикеров и прямого нанесения отличается в разы.

Отказаться от услуг типографии для определенных форм факторов, от стикеризиции на линии, дорогих по расходникам термоструйных маркираторов и значительно снизить стоимость владения процессом позволяют технологии пьезоэлектрического прямого нанесения.

Эта технология гарантирует полный контроль за размером капли, толщиной струи, скоростью выброса краски и т.д. В итоге на продукт наносится отпечаток высокого разрешения, а стоимость дооснащения линий пьезоэлектрические маркиратором всего на 10-15 % выше, чем у термоструйного маркиратора. Последующие операционные затраты составляют не больше 100 тыс. руб. в год, так что в итоге затраты предприятия на эту статью расходов снижаются в шесть и более раз.

Мы уже сделали работающие решения, которые могут покрыть 100% рынка. Сейчас идет проработка программно-аппаратных комплексов, наиболее выгодных с точки зрения соотношения CAPEX и OPEX. Техническая команда TraceWay уже нашла оптимальные варианты для маркировки финпака и флоупака. В ближайшие пару месяцев получится удешевить прямое нанесение для ТетраПак, ПЭТ, пьюрпак и брикетов. Активно идут тесты оптимальных решений для дойпака, ж/б банки и питпака, — рассказывает Курмет Исмаилов, — экономия достигается за счет использования пьезо нанесения, отказа от аппликаторов и стикеризации.

Новые способы печати: кто, как, зачем?

Встраиваемые системы управления, которые работают прямо в устройстве, которым управляют, становятся в России и мире все более популярными. А специалистов, работающих в этой отрасли, все еще очень мало.

В команде TraceWay трудятся разработчики, которые объединяют компетенции в области программного обеспечения в инженерии, что делает возможной embedded-разработку уникального промышленного пьезоэлектрического принтера, который подходит и для молочного завода, и для воды и пива, и для типографий.

Вендор тщательно проработал систему побора и подачи чернил, систем печати. Тестирование проводят на промышленных партиях разных товаров, что помогает оперативно решать вопросы уменьшения брака, увеличения скорости печати. К концу 2021 года большинство форм факторов и технических аспектов будет покрыто экономичными функциональными решениями от TraceWay.

P.S. С различными разработками для молочной продукции, в частности с S1.TP1, установкой для прямого нанесения на упаковки Tetrapak и PET бутылки, и М1, напольной станцией управления (на промышленных PC и PLC) можно ознакомиться на Youtube канале компании.