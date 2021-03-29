В Екатеринбурге построят 58 тыс. кв. м жилья на бывшей промплощадке

На территории за железнодорожным вокзалом за пять лет планируется возвести пять жилых высоток. Разрешение на строительство уже получено. Рендеры проекта.

На территории вдоль проспекта Космонавтов в Екатеринбурге планируется построить 58 тыс. кв. м. Проект планировки этой территории делала компания «ПИК», в прошлом году участок площадью 5,1 га выкупила компания «Ривьера Инвест Екатеринбург». Земля из категории ПК-1 (производственно-коммунальные объекты) была переведена в зону Ж-5 (многоэтажная жилая застройка). Речь идет о территории в границах переулка Полимерного — проспекта Космонавтов — улицы Завокзальной.

Как рассказал DK.RU управляющий директор строительной компании «Ривьера Инвест Екатеринбург» Евгений Шилов, разрешение на строительство уже получено, компания готова выйти на площадку. За пять лет планируется возвести пять жилых высотных домов с крытым паркингом — для него планируется реконструировать один из производственных цехов под закрытый паркинг.

Источник: проектная документация

Для решения транспортных вопросов, говорит Евгений Шилов, в планах города заложено создание дублера проспекта Космонавтов, реконструкция переулка Мельковского.

Транспортные вопросы будут решаться параллельно с появлением большого квартала. Я считаю, вынос из центральных частей города промпредприятий и создание комфортной среды для жизни людей — это правильно, — отмечает Евгений Шилов.

Отметим, что в Екатеринбурге «Ривьера Инвест Екатеринбург» построила клубный дом набережной на ул. Горького, жилой комплекс на месте завода «Ювелиры Урала», также ведет строительство квартала на ул. 2-й Новосибирской. Кроме того, компания приобрела участок возле ТРЦ «Веер молл» и планирует летом 2021 г. начать строительство жилого квартала на 140 тыс. кв. м.

Добавим также, что район рядом с железнодорожным вокзалом постепенно осваивают девелоперы. В частности, федеральная ГК «ПИК» уже комплексно застраивает площадку бывшего завода «Уралпластик» в квартале пер. Полимерный — проспект Космонавтов — ул. Завокзальная. Объем инвестиций в проект составит порядка 15 млрд руб. В интервью DK.RU глава завода «Уралпластик» Алексей Гончаров рассказывал, что пытался расширить зону застройки и осваивать весь Завокзальный район комплексно. Бизнесмен сделал на свои деньги мастер-план и макет, показывал его тогдашнему главе РЖД Владимиру Якунину. Однако Алексею Гончарову не удалось договориться с собственниками соседних участков.

О намерении реновировать Завокзальный район давно говорят городские власти — бывший руководитель Главархитектуры Михаил Вяткин считал, что обновленный Завокзальный впоследствии может объединиться с еще одним новым жилым районом — в восточной части Уралмаша. Если руководство Уралмашзавода решит отдать эти площади под застройку, писал DK.RU.