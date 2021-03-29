Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 27.03
75,75
89,25
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Чешский миллиардер Петр Келлнер, владелец банка Home Credit, разбился на вертолете

Чешский миллиардер Петр Келлнер, владелец банка Home Credit, разбился на вертолете
Иллюстрация: Alaskasnewssource.com

Бывший собственник сети «Эльдорадо», богатейший житель Чехии, чье состояние оценивается в $17,5 млрд, погиб при крушении вертолета на Аляске.

#УТРАТА#НОВОСТИ
Петр Келлнер, основатель и владелец компании PPF Group, оказался среди погибших в авиакатастрофе на Аляске. Как сообщает Alaskasnewssource, вертолет потерпел крушение в районе ледника Кник, погибли пять человек, одному удалось выжить. По данным издания, трагедия произошла еще 27 марта, спасатели пытаются найти обломки, чтобы восстановить ход событий, но этому мешает плохая погода.
 
56-летний Келлнер — богатейший житель Чехии, Forbes оценивает его состояние в $17,5 млрд. Немалая часть его активов приходилась на Россию: группа PPF владеет банком Home Credit, одним из лидеров потребительского кредитования, компанией «PPF Страхование жизни», девелоперской компаний PPF Real Estate Holding, агрохолдингом «РАВ Агро» и другими активами, с 2008 по 2016 гг. PPF Group владела сетью по продаже электроники и бытовой техники «Эльдорадо»
 
В PPF Group «с большой горечью» подтвердили гибель Келлнера в авиакатастрофе. 
Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Уральский завод «Газпрома» получил контракт на $322 млн. Это крупнейшая сделка за 30 летУральский завод «Газпрома» получил контракт на $322 млн. Это крупнейшая сделка за 30 лет
  • Профессор Дмитрий Стровский: Почему «левеет» поколение 30-летних?Профессор Дмитрий Стровский: Почему «левеет» поколение 30-летних?
  • Каждой стране свой закон? Кто должен определять, что мы имеем право говорить в интернетеКаждой стране свой закон? Кто должен определять, что мы имеем право говорить в интернете
  • Арбитражный суд предложил H&M решить конфликт с «Гринвичем» мирным способомАрбитражный суд предложил H&M решить конфликт с «Гринвичем» мирным способом
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.