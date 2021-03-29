Чешский миллиардер Петр Келлнер, владелец банка Home Credit, разбился на вертолете

Бывший собственник сети «Эльдорадо», богатейший житель Чехии, чье состояние оценивается в $17,5 млрд, погиб при крушении вертолета на Аляске.

Петр Келлнер, основатель и владелец компании PPF Group, оказался среди погибших в авиакатастрофе на Аляске. Как сообщает Alaskasnewssource , вертолет потерпел крушение в районе ледника Кник, погибли пять человек, одному удалось выжить. По данным издания, трагедия произошла еще 27 марта, спасатели пытаются найти обломки, чтобы восстановить ход событий, но этому мешает плохая погода.

56-летний Келлнер — богатейший житель Чехии, Forbes оценивает его состояние в $17,5 млрд. Немалая часть его активов приходилась на Россию: группа PPF владеет банком Home Credit, одним из лидеров потребительского кредитования, компанией «PPF Страхование жизни», девелоперской компаний PPF Real Estate Holding, агрохолдингом «РАВ Агро» и другими активами, с 2008 по 2016 гг. PPF Group владела сетью по продаже электроники и бытовой техники «Эльдорадо».

В PPF Group «с большой горечью» подтвердили гибель Келлнера в авиакатастрофе.