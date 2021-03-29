Судно, перекрывшее Суэцкий канал, сняли с мели. Блокировка канала стоила $10 млрд в день

Контейнеровоз Ever Given, который на неделю перекрыл Суэцкий канал, удалось откопать и снять с мели. Но пока движение судов по каналу не возобновилось.

Утром 29 марта контейнеровоз Ever Given, который сел на мель и заблокировал Суэцкий канал 23 марта, сняли с берега, он снова оказался на плаву. Об этом говорится в твиттере транспортной компании Inchcape Shipping. Как скоро возобновится движение судов по каналу, пока неизвестно.

The MV Ever Given was successfully re-floated at 04:30 lt 29/03/2021. She is being secured at the moment. More information about next steps will follow once they are known. #suezcanel #maritime pic.twitter.com/f3iuYYiRRi — Inchcape Shipping (@Inchcape_SS) March 29, 2021

Снять судно с мели удалось после того, как спасатели откопали нос контейнеровоза, который застрял в берегу — они извлекли 27 тыс. куб. м песка. Буксиры пытаются поставить судно в положение, которое позволит ему возобновить движение по каналу.

Ever Given перекрыл движение по Суэцкому каналу из-за сильного ветра и песчаной бури, уткнувшись носом в берег, корма судна почти достигла противоположного берега. Возможной причиной происшествия в администрации Суэцкого канала считают техническую ошибку или ошибку команды контейнеровоза. После того как судно перекрыло движение, в очереди на вход в канал выстроились более 300 судов.

По примерным подсчетам Bloomberg, блокировка Суэцкого канала стоит мировой экономике в $400 млн в день или почти $10 млрд — через него проходит порядка 12% мировой торговли.