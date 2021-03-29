Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 27.03
75,75
89,25
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Судно, перекрывшее Суэцкий канал, сняли с мели. Блокировка канала стоила $10 млрд в день

Судно, перекрывшее Суэцкий канал, сняли с мели. Блокировка канала стоила $10 млрд в день
Автор фото: kees torn. Иллюстрация: Wikimedia.org

Контейнеровоз Ever Given, который на неделю перекрыл Суэцкий канал, удалось откопать и снять с мели. Но пока движение судов по каналу не возобновилось.

#КАЗУС#НОВОСТИ

Утром 29 марта контейнеровоз Ever Given, который сел на мель и заблокировал Суэцкий канал 23 марта, сняли с берега, он снова оказался на плаву. Об этом говорится в твиттере транспортной компании Inchcape Shipping. Как скоро возобновится движение судов по каналу, пока неизвестно.

Снять судно с мели удалось после того, как спасатели откопали нос контейнеровоза, который застрял в берегу — они извлекли 27 тыс. куб. м песка. Буксиры пытаются поставить судно в положение, которое позволит ему возобновить движение по каналу. 

Ever Given перекрыл движение по Суэцкому каналу из-за сильного ветра и песчаной бури, уткнувшись носом в берег, корма судна почти достигла противоположного берега. Возможной причиной происшествия в администрации Суэцкого канала считают техническую ошибку или ошибку команды контейнеровоза. После того как судно перекрыло движение, в очереди на вход в канал выстроились более 300 судов. 

По примерным подсчетам Bloomberg, блокировка Суэцкого канала стоит мировой экономике в $400 млн в день или почти $10 млрд — через него проходит порядка 12% мировой торговли.

Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Уральский завод «Газпрома» получил контракт на $322 млн. Это крупнейшая сделка за 30 летУральский завод «Газпрома» получил контракт на $322 млн. Это крупнейшая сделка за 30 лет
  • Профессор Дмитрий Стровский: Почему «левеет» поколение 30-летних?Профессор Дмитрий Стровский: Почему «левеет» поколение 30-летних?
  • Каждой стране свой закон? Кто должен определять, что мы имеем право говорить в интернетеКаждой стране свой закон? Кто должен определять, что мы имеем право говорить в интернете
  • Арбитражный суд предложил H&M решить конфликт с «Гринвичем» мирным способомАрбитражный суд предложил H&M решить конфликт с «Гринвичем» мирным способом
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.