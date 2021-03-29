Промсвязьбанк рассказал о банковском сопровождении контрактов по гособоронзаказу

Основные правила банковского сопровождения, регламенты обслуживания отдельных счетов начали работать еще в 2015 году. Однако у предприятий все еще возникают вопросы по проведению платежей.

На всероссийской конференции «Гособоронзаказ. Ценообразование 2021. Проблемы диверсификации», которая прошла 12 марта в Санкт-Петербурге, управляющий по развитию банковского сопровождения государственного оборонного заказа ПАО «Промсвязьбанк» Илья Апарышев рассказал о банковском сопровождении контрактов по гособоронзаказу.

ПСБ — опорный банк оборонно-промышленного комплекса», — напомнил Апарышев. Доля контрактов по ГОЗ, обслуживаемых в ПСБ, постоянно растет. И если до 2021 года банк обслуживал контракты, в которых государственным заказчиком выступало Министерство обороны РФ, то с 2021 года ПСБ осуществляет и банковское сопровождение госконтрактов Госкорпорации «Роскосмос», — уточнил эксперт.

Управляющий по развитию банковского сопровождения ГОЗ описал систему контроля за использованием денежных средств, выделенных на гособоронзаказ. Регулятор всей банковской деятельности, в том числе по сопровождению гособоронзаказа — Центральный банк России. Нарушение требований законодательства и нормативных актов влечет привлечение должностных лиц банков к ответственности. ПСБ предоставляет отчетность о каждом открытии, закрытии отдельного счета, участниках расчетов, исполненных распоряжениях и т.д. в ЕИС ГОЗ, которая работает на базе Минобороны РФ, а также по приостанавливаемым платежам, в соответствии с указанием Центробанка, в Росфинмониторинг, уточнил Апарышев.

Представитель ПСБ назвал условия для открытия в банке отдельного счета, а также его закрытия, подробно рассказал об условиях перечисления прибыли, запрещенных операциях, ответил на вопросы слушателей в части возмещения ранее понесенных расходов и возврата собственных средств. «Сейчас рассматривается законопроект (готовится к первому чтению в Госдуме), который определяет отмену формирования запаса до момента заключения контракта», – делится информацией специалист.

Также Апарышев анонсировал внесение законодательных изменений в части расходов в лимитах 3/5 млн. рублей.

Вне зависимости от того, идет ли платеж на отдельные или на расчетные счета, необходимо наличие идентификатора в контракте. Причем менять идентификатор нельзя. В Госдуму внесен законопроект (готовится к первому чтению), отменяющий требования по указанию ИГК в контрактах при платежах в лимитах 3/5 миллионов рублей, — добавил спикер.

Недавно появилось еще одно нововведение. Если кто-то работает с федеральными казенными учреждениями, в первую очередь системы ФСИН, в их адрес можно проводить счета по той же схеме, как при уплате налогов, информировал Апарышев.

В завершении выступления управляющий по развитию ГОЗ рассказал, где найти ответы на остальные вопросы. «ПСБ активно ведет нормативно-консультационную работу, на сайте есть раздел «Гособоронзаказ», где размещена вся актуальная информация. Базы знаний обновляются регулярно и содержат актуальную информацию.