Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 27.03
75,75
89,25
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

ВТБ подключает мобильные смарт-кассы предпринимателям по всей России

ВТБ подключает мобильные смарт-кассы предпринимателям по всей России
Иллюстрация: https://pixabay.com

ВТБ запустил ВТБ-кассу — решение, объединяющее онлайн-кассу и платежный терминал, во всех регионах присутствия. ВТБ-касса позволяет бизнесу принимать все виды оплаты с помощью одного устройства.

ВТБ-касса — это готовое решение, представляющее собой компактный беспроводной смарт-терминал, оснащенный SIM-картой для обеспечения мобильности. Устройство поддерживает прием банковских карт, бесконтактную оплату, а также позволяет проводить расчеты с использованием QR-кодов Системы быстрых платежей по выгодным тарифам. ВТБ-касса печатает фискальные чеки и передает данные в ФНС в режиме реального времени. Устройство полностью автономно и долгое время может работать без подзарядки.

Новый сервис также подходит тем, кто работает с товарами, подлежащими обязательной маркировке: парфюмерия, обувь, шины, табачные изделия и др. Базовый функционал кассы позволяет сканировать штрих-код маркировки и сразу передавать данные о товаре в систему «Честный знак» в соответствии с законодательством РФ.

Наша стратегия направлена на развитие решений, которые позволяют предпринимателям настроить бизнес-процессы просто, технологично и без дополнительных затрат. ВТБ-касса уже пользуется спросом в Москве и Санкт-Петербурге. Решение отлично зарекомендовало себя при использовании в торговле и сфере услуг. Мы рады предложить бизнесу и в других регионах присутствия банка это удобное многофункциональное устройство, с помощью которого можно принимать все виды оплаты, следить за оборотами и управлять своим бизнесом, — отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития — старший вице-президент ВТБ.

Оформить ВТБ-кассу можно за один визит в офис банка и уже через несколько дней получить настроенное, готовое к работе устройство. Оборудование предоставляется в пользование бесплатно, а стоимость подключения зависит от выбранного тарифного плана. В рамках услуги ВТБ предоставляет фискальный накопитель и берет на себя подключение кассы к ОФД и ее регистрацию в ФНС. Предпринимателю остается только включить устройство и начать принимать оплату.

Подробная информация о продукте — на сайте ВТБ.

Автор: Гринина Ирина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Уральский завод «Газпрома» получил контракт на $322 млн. Это крупнейшая сделка за 30 летУральский завод «Газпрома» получил контракт на $322 млн. Это крупнейшая сделка за 30 лет
  • Профессор Дмитрий Стровский: Почему «левеет» поколение 30-летних?Профессор Дмитрий Стровский: Почему «левеет» поколение 30-летних?
  • Каждой стране свой закон? Кто должен определять, что мы имеем право говорить в интернетеКаждой стране свой закон? Кто должен определять, что мы имеем право говорить в интернете
  • Арбитражный суд предложил H&M решить конфликт с «Гринвичем» мирным способомАрбитражный суд предложил H&M решить конфликт с «Гринвичем» мирным способом
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.