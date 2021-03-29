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«Работать надо для бедных. И помни про товарища майора». Бизнес Урала после года ковида

«Работать надо для бедных. И помни про товарища майора». Бизнес Урала после года ковида
Иллюстрация: DK.RU, личные архивы

«Вряд ли каждый предприниматель может себя чувствовать защищенным, просто соблюдая законы». Рост цен и ожидаемый вал банкротств — что бизнес ждет после года пандемии и как настроен пережить 2021-й.

#КОРОНАКРИЗИС#БИЗНЕС

Средний класс потребителей исчезает, цены приходится повышать, неопределенность не дает строить долгосрочные прогнозы — год назад в России объявили режим «нерабочих дней» для борьбы с эпидемией коронавируса, и этот год прошел для бизнеса очень по-разному: одни столкнулись с ажиотажным спросом, другие до сих пор не могут восстановить полноценный режим работы из-за ковидных ограничений.

2021 год обещает быть также непростым для уральских предпринимателей. Положение малого и среднего бизнеса очень сильно отличается от отрасли к отрасли и от компании к компании — составить какую-либо среднюю картину довольно сложно. DK.RU поговорил с предпринимателями, чтобы понять, чего они ждут от этого года.

Малый и средний бизнес, с одной стороны, сильнее всего пострадал в пандемию, но с другой, объем средств на счетах компаний МСБ растет, говорит Наталья Алемасова, управляющая банком «Открытие» в Свердловской области. 

«Работать надо для бедных. И помни про товарища майора». Бизнес Урала после года ковида 1По малому бизнесу очень сложно сказать среднюю температуру по больнице. Есть те, кто нашел для себя возможность заработать на этой истории, есть те, кто все закрыл, и те, кто переждал, а сейчас рванул. Один из предпринимателей в конце апреля 2020 г. говорил: «Ужас-ужас: заказов нет, людей держу изо всех сил, как дальше платить зарплаты, не знаю. Встречаемся в июне и говорит: «Какой прекрасный год! Заказов в три раза больше, чем в том же месяце в прошлом году. Я два месяца стоял, но теперь год закрою с плюсом, потому что кто-то помер, а я выжил, заваливают заказами и теперь работаю в три смены», — рассказывает г-жа Алемасова.

Рост средств на счетах МСБ, возможно, связан с тем, что в условиях неопределенности многие компании останавливают инвестиционный процесс и держат деньги под рукой для форс-мажорных ситуаций или для того, чтобы воспользоваться возможностью и купить менее удачливого конкурента, считает банкир. При этом в последние месяцы в «Открытии» зафиксировали всплеск регистрации новых компаний и ИП.

«Работать надо для бедных. И помни про товарища майора». Бизнес Урала после года ковида 2

Источник: опрос Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей

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«На итоги 2020 г. грех жаловаться — телеком-услуги были в тренде», — признается Виталий Листраткин, основатель ГК «Интерра». Сейчас его компания, которая предоставляет услуги фиксированного интернета, проектирует, строит и модернизирует сеть под высокие скорости, 200-300 мегабит: абоненты стали потреблять больше «тяжелого трафика». При этом особых планов по повышению цен у предпринимателя нет.

«Работать надо для бедных. И помни про товарища майора». Бизнес Урала после года ковида 3С нашим базисным набором услуг мы очень хорошо отвечаем любым кризисным временам. Когда у людей нет денег, мы как дискаунтер чувствуем себя очень неплохо. Делать премиум-продукты мы не особо умеем, да и не особо стремимся. Один из русских купцов говорил: «Работать надо для бедняков, и копейка выгоды у вас всегда будет. А богатые сегодня есть, а завтра нет». Поэтому мы работаем по нижней планке, — говорит г-н Листраткин.

Об успешных результатах 2020 г. говорят также Роман Лукичёв, партнер юридического бюро Veritas, и Сергей Даутов, сооснователь велосипедной компании Dautov Bros. Закрытие границ в 2020 г. также привело к перераспределению средств: отложенные на отпуск деньги люди потратили в том числе на велосипеды, рассказывает г-н Даутов. Выручка незначительно снизилась в апреле-мае, после чего вернулась на доковидный уровень, пояснил г-н Лукичев.

Существенно выросло количество проектов по структурированию бизнеса и повышению его эффективности. Из наших клиентов лучше всего себя чувствует ИТ-сектор: компании-разработчики софта, маркетплейсы и интернет-магазины, — рассказывает юрист.

«Работать надо для бедных. И помни про товарища майора». Бизнес Урала после года ковида 4

Инфографика: «Интерфакс»

«Работать надо для бедных. И помни про товарища майора». Бизнес Урала после года ковида 5

«Работать надо для бедных. И помни про товарища майора». Бизнес Урала после года ковида 6

У компаний, которые занимаются индивидуальным жилищным строительством, выросло число заказов, но они сталкиваются со значительным ростом случаев потребительского экстремизма. Заказчики, даже очень состоятельные, пытаются использовать закон «О защите прав потребителей» в целях личного обогащения за счет застройщиков. Например, насчитывая неустойку по 3% в день. «40 дней просрочки и дом бесплатно» из шутки превращается в реальный правовой риск, который может привести к банкротству.

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Один из наиболее пострадавших сегментов бизнеса — туризм. Наталья Ларионова, основатель «Детского бюро путешествий» и культурно-развлекательного центра «Парка сказов» в Арамили, говорит, что в сфере детского туризма, в том числе оздоровительного, никакого оживления до сих пор нет. Глава Роспотребнадзора Анна Попова продлила запрет на выезд детей на отдых в другие регионы до 1 января 2022 г. 

Плохо и то, что действует негласный запрет на выезд детских групп даже на внутрирегиональные экскурсии. Многие директора перестраховываются: лучше пусть никто никуда не едет, чтобы не было проблем, — говорит г-жа Ларионова.

В «Парке сказов» такая же проблема с детскими группами, хотя индивидуальные гости могут приезжать без ограничений. Сейчас в «Парке» развивают инфраструктуру, строят гостевые домики, «деревню народов и мастеров Урала», готовят новую программу. Тем фирмам, которые занимаются только туризмом, приходится гораздо тяжелее, говорит предприниматель: объем заграничных поездок сейчас не превышает 10% от обычного, сфера внутрироссийского туризма хоть и работает, но еще не вышла на объемы доковидного периода. 

«Работать надо для бедных. И помни про товарища майора». Бизнес Урала после года ковида 7Сейчас главное — чтобы разрешили выезд детских групп хотя бы по региону. Запрещать это нет никакого смысла: дети учатся, путешествуют они со своим же классом, на свежем воздухе, какие там могут быть проблемы? — делится мнением Наталья Ларионова.

 

 

Бизнес вынужден повышать цены

О росте цен на свои товары и услуги говорят очень многие предприниматели. В целом инфляционные ожидания бизнеса остаются повышенными, говорит Рустэм Марданов, председатель Уральского главного управления Центробанка. Впрочем, в феврале 2021 г. краткосрочные инфляционные ожидания бизнеса снизились до 18 процентных пунктов по сравнению с 21 п.п. в январе. В торговле иная ситуация — рост инфляционных ожиданий в феврале возобновился. 

В целом же опросы ЦБ показывают, что у предприятий сохраняются позитивные ожидания. Не в последнюю очередь это связано с тем, что на Урале значительную долю финансовых потоков определяют металлургические предприятия: цены на металлы остаются на высоких уровнях. Существенно выросшие за год нефтяные цены позволяют получать прибыль нефтяным компаниям. 

Быстрее всего сейчас восстанавливается сектор услуг, который в разгар режима изоляции упал сильнее всего. Однако ограничения продолжают влиять и на предпринимателей, и на потребительское поведение, поэтому на допандемийный уровень сектор будет возвращаться постепенно, а масштабы итоговых потерь пока сложно оценить. 

В торговле же полное восстановление уже не за горами. Среди уральских регионов объем товарооборота пока что сильно отстает от прошлогодних значений только в Свердловской области — Центробанк связывает это с падением «гостевого» спроса — жители соседних регионов, которые раньше приезжали в Екатеринбург, сейчас тратят средства по месту жительства. 

Сельское хозяйство пострадало мало: в целом за год выпуск в Свердловской области снизился не более чем на 3%. В промышленном секторе восстановление еще неоднородно: многие предприятия отмечают неполную загрузку мощностей, вызванную нехваткой спроса, им требуется время, чтобы настроить бизнес-планы, найти дополнительных поставщиков, привлечь рабочую силу и нарастить объемы выпуска.

Рост цен — единственный негативный тренд на рынке строительных и отделочных материалов, считает Юрий Балуев, гендиректор компании «УралИнтерьер». В прошлом году объем строительства в стране практически не снизился (падение на 1,8% по данным Росстата), и поставщики стройматериала избежали спада продаж. «УралИнтерьер» даже нарастил выручку на 21%, с 5,3 до 6,4 млрд руб. 

Но в 2020 г. многие производители не рискнули повышать цены из-за трудной прогнозируемости спроса, а в этом году строительно-отделочные материалы подорожают не менее чем на 10%, в том числе из-за ослабления рубля, ожидает г-н Балуев. 

Впрочем, кризис заложил основы для мощной трансформации рынка. Крупные компании перестают быть поставщиками в чистом виде, превращаясь в торгово-сервисные организации, которые способны помогать заказчику с анализом проектной документации, предлагать технологические решения, обеспечивать процедуру быстрого заказа продукции через интернет и даже развивать свои маркетплейсы, перечисляет гендиректор «УралИнтерьера».

Он ждет, что 2021 г. будет перспективным и в части выручки: вероятный сценарий — сохранение объемов строительства и ввода нового жилья на нынешнем уровне. Но в наращивании предложения заинтересованы все: и власть, и застройщики, и покупатели квартир, потому что это может сдержать рост цен, разогнанный программой льготной ипотеки. Этот фактор, а также рост доли квартир с отделкой и дальнейший рост ИЖС будут способствовать и сохранению спроса на строительные отделочные материалы. 

Любопытно, что в сегменте поставок стройматериалов бурно развивается и е-commerce: в 2020 г. лучше других себя чувствовали поставщики и DIY-сети, сумевшие быстро перейти на режим дистанционной работы и увеличить долю онлайн-продаж. Оптовым поставщикам в этом плане сложнее, так как у них основные объемы приходятся на b2b-клиентов, тех же застройщиков. Так что сейчас «УралИнтерьер» планирует развивать интернет-магазин для юридических лиц и одновременно создать маркетплейс строительных и отделочных материалов, говорит Юрий Балуев.

«Работать надо для бедных. И помни про товарища майора». Бизнес Урала после года ковида 8Мы не собираемся быть монополистами на этой площадке, но станем эксклюзивным продавцом всего нашего ассортимента. Конкуренции с крупными площадками типа Ozon или Wildberries не опасаемся. У них представлены некоторые виды стройматериалов, но наш маркетплейс сможет предложить значительно более широкий ассортимент, а также оперативную доставку, — заключает предприниматель.

Сбои в производственных цепочках и временное закрытие предприятий в прошлом году привели к колоссальному дефициту на велосипедных рынках во всем мире, говорит Сергей Даутов. Дефицит привел к росту цен, в России он усилился еще и из-за падения курса рубля. Поэтому говорить об ожиданиях от этого года сложно — все может сложиться очень по-разному, говорит г-н Даутов.

У нас не массмаркет, а довольно узкое направление, средний сегмент и выше. В основном мы работаем с людьми, которые понимают, что покупают велосипед не для прогулок, а для любительских занятий спортом. Это увлеченные люди, которые готовы тратить на свое хобби определенную сумму и в целом она у них всегда есть, — делится предприниматель. 

В условиях роста цен он ожидает увеличения спроса в сегменте б/у: многие не смогут позволить себе новый велосипед.

Михаил Фейгин, владелец группы компаний «Очки для вас», рассказал, что прошлый год прошел на уровне 2019 г. — с существенным ростом по внешним клиентам. Его завод рецептурной оптики поставляет линзы оптикам в других городах. 

В этом году ждем роста и в рознице, и в сегменте b2b — возможно, в связи с отложенным спросом, который не везде реализовался в 2020 г. К тому же мы внедряем свою модель «квази-франшизы» для внешних клиентов, и там идет существенный рост продаж индивидуальных линз нашего производства, — говорит он.

Рынок очков и линз сегментируется, наблюдается тренд на персонализацию: в сегменте индивидуальных изделий продажи растут, а в сегменте готовых изделий конкуренция только усиливается: работают и крупные сети, и онлайн, и различные форматы дискаунтеров.

Мы позиционируемся в противоположном конце. Близость нашего производства к потребителю и относительно более низкая цена делают этот продукт более доступным. Мы провели серьезный апгрейд оборудования, почти удвоили свои мощности и планируем все это использовать, — говорит предприниматель.

От государства непонятно чего ждать

Все события прошлого года внесли и свои коррективы в отношения бизнеса с государством — чаще всего не в лучшую сторону. Роман Лукичев из Veritas признается, что возникли сложности во взаимодействии с государственными органами, которые существенно сократили или прекратили офлайн-общение: онлайн-сервисы эффективно не работают, за исключением арбитражных судов, и то далеко не всегда и не везде.

Виталий Листраткин, напротив, признает, что у государства и отдельных силовых органов хватает ума «не дергать кран очень резко» в разные стороны: «Наседают с текущими вопросиками, а желаний «достаньте звезду с неба, всем по терабайту и бесплатно» — такого не звучит. Если чуть пережать резьбу, хрупкий баланс в экономике провайдеров моментально рухнет».

Он говорит, что у «Интерры» ожидания от 2021 г. нормальные. 

В целом я сдержанный оптимист. А не «полноприводный», потому никогда не забываю, что за спиной в нашей стране при любом президенте стоит условный товарищ майор, у которого в глазах две ледышки. И прийти он может к любому, а к бизнесмену — особенно, — иронизирует предприниматель.

Настроения среди предпринимателей определяются большим уровнем непонимания, считает г-н Лукичев. На этом фоне участилось желание у некоторых собственников ликвидировать бизнес и уехать из России.

Вообще уже в конце II квартала ожидается увеличение количества банкротств. В основном это будут банкротства малого бизнеса, который чувствует себя хуже всего. Однако для юристов такие банкротства малоинтересны, т.к. у бенефициаров должника нет денег на ведение процедуры, да и спасать в ней нечего. Кредиторы же сами — малый бизнес с такими же проблемами, — поясняет г-н Лукичев.

Михаил Фейгин считает, что, как ни странно, внешнеполитическое обострение стимулирует локализацию производства на разных рынках: «Здесь мы как производитель, возможно, получаем бонусы, в том числе от девальвации: большая часть затрат у нас в рублях, и цены не так сильно привязаны к валюте».

«Работать надо для бедных. И помни про товарища майора». Бизнес Урала после года ковида 9В то же время происходят непонятные изменения в правовом поле. Обоснованность некоторых судебных решений и действий силовых структур фактором — вряд ли каждый предприниматель может себя чувствовать защищенным, просто соблюдая законы. Мы выходим в какую-то иную плоскость, где непонятно, что является определяющим фактором — то ли лояльность власти, то ли какие-то личные связи. Если можно с помощью судебной системы устранять политических конкурентов, где гарантия, что те же методы не будут использоваться в экономической борьбе? Не думаю, что подобное положение дел может стимулировать развитие экономики в стране, — скептически заключает г-н Фейгин.

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Автор: Андрей Пермяков
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