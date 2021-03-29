«Работать надо для бедных. И помни про товарища майора». Бизнес Урала после года ковида

«Вряд ли каждый предприниматель может себя чувствовать защищенным, просто соблюдая законы». Рост цен и ожидаемый вал банкротств — что бизнес ждет после года пандемии и как настроен пережить 2021-й.

Средний класс потребителей исчезает, цены приходится повышать, неопределенность не дает строить долгосрочные прогнозы — год назад в России объявили режим «нерабочих дней» для борьбы с эпидемией коронавируса, и этот год прошел для бизнеса очень по-разному: одни столкнулись с ажиотажным спросом, другие до сих пор не могут восстановить полноценный режим работы из-за ковидных ограничений.

2021 год обещает быть также непростым для уральских предпринимателей. Положение малого и среднего бизнеса очень сильно отличается от отрасли к отрасли и от компании к компании — составить какую-либо среднюю картину довольно сложно. DK.RU поговорил с предпринимателями, чтобы понять, чего они ждут от этого года.

Малый и средний бизнес, с одной стороны, сильнее всего пострадал в пандемию, но с другой, объем средств на счетах компаний МСБ растет, говорит Наталья Алемасова, управляющая банком «Открытие» в Свердловской области.

По малому бизнесу очень сложно сказать среднюю температуру по больнице. Есть те, кто нашел для себя возможность заработать на этой истории, есть те, кто все закрыл, и те, кто переждал, а сейчас рванул. Один из предпринимателей в конце апреля 2020 г. говорил: «Ужас-ужас: заказов нет, людей держу изо всех сил, как дальше платить зарплаты, не знаю. Встречаемся в июне и говорит: «Какой прекрасный год! Заказов в три раза больше, чем в том же месяце в прошлом году. Я два месяца стоял, но теперь год закрою с плюсом, потому что кто-то помер, а я выжил, заваливают заказами и теперь работаю в три смены», — рассказывает г-жа Алемасова.

Рост средств на счетах МСБ, возможно, связан с тем, что в условиях неопределенности многие компании останавливают инвестиционный процесс и держат деньги под рукой для форс-мажорных ситуаций или для того, чтобы воспользоваться возможностью и купить менее удачливого конкурента, считает банкир. При этом в последние месяцы в «Открытии» зафиксировали всплеск регистрации новых компаний и ИП.

Источник: опрос Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей

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«На итоги 2020 г. грех жаловаться — телеком-услуги были в тренде», — признается Виталий Листраткин, основатель ГК «Интерра». Сейчас его компания, которая предоставляет услуги фиксированного интернета, проектирует, строит и модернизирует сеть под высокие скорости, 200-300 мегабит: абоненты стали потреблять больше «тяжелого трафика». При этом особых планов по повышению цен у предпринимателя нет.

С нашим базисным набором услуг мы очень хорошо отвечаем любым кризисным временам. Когда у людей нет денег, мы как дискаунтер чувствуем себя очень неплохо. Делать премиум-продукты мы не особо умеем, да и не особо стремимся. Один из русских купцов говорил: «Работать надо для бедняков, и копейка выгоды у вас всегда будет. А богатые сегодня есть, а завтра нет». Поэтому мы работаем по нижней планке, — говорит г-н Листраткин.

Об успешных результатах 2020 г. говорят также Роман Лукичёв, партнер юридического бюро Veritas, и Сергей Даутов, сооснователь велосипедной компании Dautov Bros. Закрытие границ в 2020 г. также привело к перераспределению средств: отложенные на отпуск деньги люди потратили в том числе на велосипеды, рассказывает г-н Даутов. Выручка незначительно снизилась в апреле-мае, после чего вернулась на доковидный уровень, пояснил г-н Лукичев.

Существенно выросло количество проектов по структурированию бизнеса и повышению его эффективности. Из наших клиентов лучше всего себя чувствует ИТ-сектор: компании-разработчики софта, маркетплейсы и интернет-магазины, — рассказывает юрист.

Инфографика: «Интерфакс»

У компаний, которые занимаются индивидуальным жилищным строительством, выросло число заказов, но они сталкиваются со значительным ростом случаев потребительского экстремизма. Заказчики, даже очень состоятельные, пытаются использовать закон «О защите прав потребителей» в целях личного обогащения за счет застройщиков. Например, насчитывая неустойку по 3% в день. «40 дней просрочки и дом бесплатно» из шутки превращается в реальный правовой риск, который может привести к банкротству.

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Один из наиболее пострадавших сегментов бизнеса — туризм. Наталья Ларионова, основатель «Детского бюро путешествий» и культурно-развлекательного центра «Парка сказов» в Арамили, говорит, что в сфере детского туризма, в том числе оздоровительного, никакого оживления до сих пор нет. Глава Роспотребнадзора Анна Попова продлила запрет на выезд детей на отдых в другие регионы до 1 января 2022 г.

Плохо и то, что действует негласный запрет на выезд детских групп даже на внутрирегиональные экскурсии. Многие директора перестраховываются: лучше пусть никто никуда не едет, чтобы не было проблем, — говорит г-жа Ларионова.

В «Парке сказов» такая же проблема с детскими группами, хотя индивидуальные гости могут приезжать без ограничений. Сейчас в «Парке» развивают инфраструктуру, строят гостевые домики, «деревню народов и мастеров Урала», готовят новую программу. Тем фирмам, которые занимаются только туризмом, приходится гораздо тяжелее, говорит предприниматель: объем заграничных поездок сейчас не превышает 10% от обычного, сфера внутрироссийского туризма хоть и работает, но еще не вышла на объемы доковидного периода.

Сейчас главное — чтобы разрешили выезд детских групп хотя бы по региону. Запрещать это нет никакого смысла: дети учатся, путешествуют они со своим же классом, на свежем воздухе, какие там могут быть проблемы? — делится мнением Наталья Ларионова.

Бизнес вынужден повышать цены

О росте цен на свои товары и услуги говорят очень многие предприниматели. В целом инфляционные ожидания бизнеса остаются повышенными, говорит Рустэм Марданов, председатель Уральского главного управления Центробанка. Впрочем, в феврале 2021 г. краткосрочные инфляционные ожидания бизнеса снизились до 18 процентных пунктов по сравнению с 21 п.п. в январе. В торговле иная ситуация — рост инфляционных ожиданий в феврале возобновился.

В целом же опросы ЦБ показывают, что у предприятий сохраняются позитивные ожидания. Не в последнюю очередь это связано с тем, что на Урале значительную долю финансовых потоков определяют металлургические предприятия: цены на металлы остаются на высоких уровнях. Существенно выросшие за год нефтяные цены позволяют получать прибыль нефтяным компаниям.

Быстрее всего сейчас восстанавливается сектор услуг, который в разгар режима изоляции упал сильнее всего. Однако ограничения продолжают влиять и на предпринимателей, и на потребительское поведение, поэтому на допандемийный уровень сектор будет возвращаться постепенно, а масштабы итоговых потерь пока сложно оценить.

В торговле же полное восстановление уже не за горами. Среди уральских регионов объем товарооборота пока что сильно отстает от прошлогодних значений только в Свердловской области — Центробанк связывает это с падением «гостевого» спроса — жители соседних регионов, которые раньше приезжали в Екатеринбург, сейчас тратят средства по месту жительства.

Сельское хозяйство пострадало мало: в целом за год выпуск в Свердловской области снизился не более чем на 3%. В промышленном секторе восстановление еще неоднородно: многие предприятия отмечают неполную загрузку мощностей, вызванную нехваткой спроса, им требуется время, чтобы настроить бизнес-планы, найти дополнительных поставщиков, привлечь рабочую силу и нарастить объемы выпуска.

Рост цен — единственный негативный тренд на рынке строительных и отделочных материалов, считает Юрий Балуев, гендиректор компании «УралИнтерьер». В прошлом году объем строительства в стране практически не снизился (падение на 1,8% по данным Росстата), и поставщики стройматериала избежали спада продаж. «УралИнтерьер» даже нарастил выручку на 21%, с 5,3 до 6,4 млрд руб.

Но в 2020 г. многие производители не рискнули повышать цены из-за трудной прогнозируемости спроса, а в этом году строительно-отделочные материалы подорожают не менее чем на 10%, в том числе из-за ослабления рубля, ожидает г-н Балуев.

Впрочем, кризис заложил основы для мощной трансформации рынка. Крупные компании перестают быть поставщиками в чистом виде, превращаясь в торгово-сервисные организации, которые способны помогать заказчику с анализом проектной документации, предлагать технологические решения, обеспечивать процедуру быстрого заказа продукции через интернет и даже развивать свои маркетплейсы, перечисляет гендиректор «УралИнтерьера».

Он ждет, что 2021 г. будет перспективным и в части выручки: вероятный сценарий — сохранение объемов строительства и ввода нового жилья на нынешнем уровне. Но в наращивании предложения заинтересованы все: и власть, и застройщики, и покупатели квартир, потому что это может сдержать рост цен, разогнанный программой льготной ипотеки. Этот фактор, а также рост доли квартир с отделкой и дальнейший рост ИЖС будут способствовать и сохранению спроса на строительные отделочные материалы.

Любопытно, что в сегменте поставок стройматериалов бурно развивается и е-commerce: в 2020 г. лучше других себя чувствовали поставщики и DIY-сети, сумевшие быстро перейти на режим дистанционной работы и увеличить долю онлайн-продаж. Оптовым поставщикам в этом плане сложнее, так как у них основные объемы приходятся на b2b-клиентов, тех же застройщиков. Так что сейчас «УралИнтерьер» планирует развивать интернет-магазин для юридических лиц и одновременно создать маркетплейс строительных и отделочных материалов, говорит Юрий Балуев.

Мы не собираемся быть монополистами на этой площадке, но станем эксклюзивным продавцом всего нашего ассортимента. Конкуренции с крупными площадками типа Ozon или Wildberries не опасаемся. У них представлены некоторые виды стройматериалов, но наш маркетплейс сможет предложить значительно более широкий ассортимент, а также оперативную доставку, — заключает предприниматель.

Сбои в производственных цепочках и временное закрытие предприятий в прошлом году привели к колоссальному дефициту на велосипедных рынках во всем мире, говорит Сергей Даутов. Дефицит привел к росту цен, в России он усилился еще и из-за падения курса рубля. Поэтому говорить об ожиданиях от этого года сложно — все может сложиться очень по-разному, говорит г-н Даутов.

У нас не массмаркет, а довольно узкое направление, средний сегмент и выше. В основном мы работаем с людьми, которые понимают, что покупают велосипед не для прогулок, а для любительских занятий спортом. Это увлеченные люди, которые готовы тратить на свое хобби определенную сумму и в целом она у них всегда есть, — делится предприниматель.

В условиях роста цен он ожидает увеличения спроса в сегменте б/у: многие не смогут позволить себе новый велосипед.

Михаил Фейгин, владелец группы компаний «Очки для вас», рассказал, что прошлый год прошел на уровне 2019 г. — с существенным ростом по внешним клиентам. Его завод рецептурной оптики поставляет линзы оптикам в других городах.

В этом году ждем роста и в рознице, и в сегменте b2b — возможно, в связи с отложенным спросом, который не везде реализовался в 2020 г. К тому же мы внедряем свою модель «квази-франшизы» для внешних клиентов, и там идет существенный рост продаж индивидуальных линз нашего производства, — говорит он.

Рынок очков и линз сегментируется, наблюдается тренд на персонализацию: в сегменте индивидуальных изделий продажи растут, а в сегменте готовых изделий конкуренция только усиливается: работают и крупные сети, и онлайн, и различные форматы дискаунтеров.

Мы позиционируемся в противоположном конце. Близость нашего производства к потребителю и относительно более низкая цена делают этот продукт более доступным. Мы провели серьезный апгрейд оборудования, почти удвоили свои мощности и планируем все это использовать, — говорит предприниматель.

От государства непонятно чего ждать

Все события прошлого года внесли и свои коррективы в отношения бизнеса с государством — чаще всего не в лучшую сторону. Роман Лукичев из Veritas признается, что возникли сложности во взаимодействии с государственными органами, которые существенно сократили или прекратили офлайн-общение: онлайн-сервисы эффективно не работают, за исключением арбитражных судов, и то далеко не всегда и не везде.

Виталий Листраткин, напротив, признает, что у государства и отдельных силовых органов хватает ума «не дергать кран очень резко» в разные стороны: «Наседают с текущими вопросиками, а желаний «достаньте звезду с неба, всем по терабайту и бесплатно» — такого не звучит. Если чуть пережать резьбу, хрупкий баланс в экономике провайдеров моментально рухнет».

Он говорит, что у «Интерры» ожидания от 2021 г. нормальные.

В целом я сдержанный оптимист. А не «полноприводный», потому никогда не забываю, что за спиной в нашей стране при любом президенте стоит условный товарищ майор, у которого в глазах две ледышки. И прийти он может к любому, а к бизнесмену — особенно, — иронизирует предприниматель.

Настроения среди предпринимателей определяются большим уровнем непонимания, считает г-н Лукичев. На этом фоне участилось желание у некоторых собственников ликвидировать бизнес и уехать из России.

Вообще уже в конце II квартала ожидается увеличение количества банкротств. В основном это будут банкротства малого бизнеса, который чувствует себя хуже всего. Однако для юристов такие банкротства малоинтересны, т.к. у бенефициаров должника нет денег на ведение процедуры, да и спасать в ней нечего. Кредиторы же сами — малый бизнес с такими же проблемами, — поясняет г-н Лукичев.

Михаил Фейгин считает, что, как ни странно, внешнеполитическое обострение стимулирует локализацию производства на разных рынках: «Здесь мы как производитель, возможно, получаем бонусы, в том числе от девальвации: большая часть затрат у нас в рублях, и цены не так сильно привязаны к валюте».