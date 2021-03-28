Гендиректор завода гидравлического оборудования выкупил долг кредиторов на 2,5 млрд руб.

Единственное в РФ предприятие, которое занимается гидравликой, оформило кредиты на установку нового оборудования, но не смогло рассчитаться по долгам. Почти два года завод был под внешним управлением.

Генеральный директор «Пневмостроймашины» (ОАО) Анатолий Павлов выкупил долг предприятия, основная часть которого приходилась на станки японских производителей, купленные в лизинг, сообщает портал 66.ru.

Почти два года завод был под внешним управлением. Первая стадия процедуры банкротства — наблюдение — была введена в феврале 2015 г. Спустя полгода предприятие перешло под внешнее управление. В конце 2017 г. стороны подписали мировое соглашение, производство по делу о банкротстве прекратилось. Общая сумма требований кредиторов (в числе которых — Сбербанк и «Райффайзенбанк») составляла 2,55 млрд руб. Тогда же Анатолий Павлов снова вернулся к оперативному управлению предприятием.

По его словам, он решил сохранить завод, потому что это последнее в России предприятие, которое выпускает гидравлическое оборудование.

Деньги у предприятия пока не забираю. Оно работает, и пусть работает, потом получу их. Но они не списаны, числятся на балансе. Я бы давно отказался от этого актива, но понимаю, что гидравлика должна быть. Это показатель состояния машиностроения в стране, — сказал Павлов.

Предприятие принадлежит дочерям Анатолия Павлова — Наталии и Ольге (51,7% и 44,34% соответственно). Завод разрабатывает и производит гидравлические системы под брендом PSM-Hydraulics, которые используются в дорожно-строительной, железнодорожной и сельхозтехнике, подъемных машинах, нефтегазодобывающем и металлургическом оборудовании, военной и морской технике. Доля на рынке силовой гидравлики — более 80%.

В 2018 г. чистая прибыль «Пневмостроймашины» составила около 0,5 млн руб., в 2019 г. — 1,2 млн руб., а по итогам 2020 г. — уже 29,9 млн руб.

Ранее DK.RU сообщал, что другой уральский завод, «Уралмашзавод» (контролируется группой «Газпром»), получил контракт на $322 млн. — это крупнейшая сделка предприятия за 30 лет.