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Гендиректор завода гидравлического оборудования выкупил долг кредиторов на 2,5 млрд руб.

Анатолий Павлов, генеральный директор завода «Пневмостроймашина»
Анатолий Павлов, генеральный директор завода «Пневмостроймашина». Иллюстрация: архив DK.RU

Единственное в РФ предприятие, которое занимается гидравликой, оформило кредиты на установку нового оборудования, но не смогло рассчитаться по долгам. Почти два года завод был под внешним управлением.

#ПРОМЫШЛЕННОСТЬ#НОВОСТИ

Генеральный директор «Пневмостроймашины» (ОАО) Анатолий Павлов выкупил долг предприятия, основная часть которого приходилась на станки японских производителей, купленные в лизинг, сообщает портал 66.ru.

Почти два года завод был под внешним управлением. Первая стадия процедуры банкротства — наблюдение — была введена в феврале 2015 г. Спустя полгода предприятие перешло под внешнее управление. В конце 2017 г. стороны подписали мировое соглашение, производство по делу о банкротстве прекратилось. Общая сумма требований кредиторов (в числе которых — Сбербанк и «Райффайзенбанк») составляла 2,55 млрд руб. Тогда же Анатолий Павлов снова вернулся к оперативному управлению предприятием.

По его словам, он решил сохранить завод, потому что это последнее в России предприятие, которое выпускает гидравлическое оборудование.

Деньги у предприятия пока не забираю. Оно работает, и пусть работает, потом получу их. Но они не списаны, числятся на балансе. Я бы давно отказался от этого актива, но понимаю, что гидравлика должна быть. Это показатель состояния машиностроения в стране, — сказал Павлов.

Предприятие принадлежит дочерям Анатолия Павлова — Наталии и Ольге (51,7% и 44,34% соответственно). Завод разрабатывает и производит гидравлические системы под брендом PSM-Hydraulics, которые используются в дорожно-строительной, железнодорожной и сельхозтехнике, подъемных машинах, нефтегазодобывающем и металлургическом оборудовании, военной и морской технике. Доля на рынке силовой гидравлики — более 80%.

В 2018 г. чистая прибыль «Пневмостроймашины» составила около 0,5 млн руб., в 2019 г. — 1,2 млн руб., а по итогам 2020 г. — уже 29,9 млн руб.

Ранее DK.RU сообщал, что другой уральский завод, «Уралмашзавод» (контролируется группой «Газпром»), получил контракт на $322 млн. — это крупнейшая сделка предприятия за 30 лет.

Автор: Андрей Широков
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