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Интернет шагает по РФ. Год пандемии ускорил распространение технологий?

Интернет шагает по РФ. Год пандемии ускорил распространение технологий?
Иллюстрация: pixabay.com

О диджитализации России часто говорят представители власти. Но на самом ли деле в стране, где не во все поселки проведено газоснабжение, людям повсеместно доступен интернет.

#ЛАЙФХАКИ

Диджитализация России уже идет огромными темпами или «цифра» пока все же касается только определенных категорий граждан. На этот вопрос отвечает с опорой на данные официальной статистики и социологических опросов Высшей школы экономики первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ Леонид Гохберг. DK.RU выбрал из колонки главное.

— В развитие цифровой экономики граждане вкладываются уже почти наравне с организациями. Еще до пандемии, в 2019 году, затраты домохозяйств на цифровые технологии составляли 40%. В прошлом году из-за перевода многих процессов в онлайн вовлечение населения в интернет-среду усилилось, вместе с тем обозначились и различные аспекты цифрового неравенства.

В России, согласно последним имеющимся данным официальной статистики за 2019 год, три четверти (76,9%) домохозяйств подключены к интернету. Для сравнения: к глобальной сети, по данным Международного союза электросвязи, подключено более половины населения Земли (53,6%), в развитых странах — 86,6% взрослого населения, в развивающихся — 47%.

Подавляющее большинство российских интернет-пользователей в сеть выходят ежедневно. За десятилетие их доля выросла почти втрое (с 26% в 2010 год до 72,6% в 2019), причем ежедневная интернет-аудитория расширяется преимущественно за счёт граждан старших возрастов. В мире почти абсолютного покрытия добилась Южная Корея (99%), к такому же уровню близки Великобритания, Германия, Финляндия и Швеция (94–96%).

Важным трендом, который наблюдается в течение последнего пятилетия, стала «мобилизация» интернета: на фоне более низких тарифов на мобильный интернет в сравнении с фиксированным и стремительного развития гаджетов более половины (59,2%) взрослых россиян подключаются к сети вне дома или работы с помощью смартфонов (в 2015 годом — 37,6%). Еще выше эта доля среди молодежи: как городской (более 87%), так и сельской (73%).

Границы «цифры»

По уровню развития телекоммуникаций и использованию информационно-компьютерных технологий заметны сильные диспропорции среди российских регионов.

Разброс между регионами с преобладанием сельского населения и другими по этому показателю весьма значителен. Например, на 100 человек населения в 2019 году в Республике Ингушетия насчитывалось 1,5 абонента фиксированного широкополосного доступа в интернет (ШПД), в Республике Дагестан — 3,2 против 37,5 в Новосибирской области и 22,3 в целом по стране.

Интеграция населения в цифровую экономику, освоение новых технологий и цифровых навыков прямо коррелируют с факторами возраста и места проживания людей. В 2019 году сельской местности к сети подключены 68% россиян; при этом вдвое больше (18,8%) тех, кто никогда не открывал интернет (против 9% среди горожан). В целом по стране каждый десятый никогда не использовал интернет (11,4%), главным образом в силу субъективных причин: отсутствия интереса, необходимости и соответствующих навыков. Население, не использующее интернет, состоит на 91% из лиц старше 50 лет.

Распространенность цифровых развлечений тесно связана с доступностью высокоскоростного интернета и мощных компьютеров, поэтому городские дети играют в компьютерные игры и смотрят фильмы заметно активнее, чем дети из сел (80,9% против 72,7%). Подготовка к урокам и школьным проектам была самой частой причиной использования компьютера детьми, проживающими на селе (78,4%), и второй по значимости — у городских детей (78,7%).

Если до пандемии цифровые технологии рассматривались как одно из возможных инструментальных решений, дополняющих физическую реальность, то в 2020 году они фактически стали альтернативной реальностью, в которую перешли многие повседневные рутинные задачи.

В 2020 году 76% опрошенных стали чаще применять цифровые инструменты для решения многих, хотя и далеко не всех, повседневных задач. Наиболее заметно вынужденная цифровизация повлияла на потребление информационного и развлекательного контента (игры, фильмы и сериалы, музыка), межличностное общение и использование образовательных услуг. Прирост интенсивности применения интернета в этих видах деятельности варьирует в диапазоне от 37 до 43 процентных пунктов, то есть более трети потребителей таких сервисов стали чаще их использовать именно в период социальной изоляции. Но, как было сказано выше, коммуникации у россиян и до пандемии были самой популярной целью выхода в сеть.

Несмотря на активный переход в онлайн, далеко не все виды работы оказалось возможным перевести на дистант: подавляющее большинство трудоустроенных респондентов (70%) в 2020 году работали очно. И хотя каждый второй опрошенный (44%) в той или иной степени использовал интернет для работы, основные свои обязанности занятые пользователи чаще выполняли без него. По оценкам Минтруда России, за время пандемии на дистанционную занятость перешли почти 6 млн россиян (11% трудоустроенных), но в дальнейшем сохранить такой формат смогут 5% работников.

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Автор: Александра Клименко
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