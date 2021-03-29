Интернет шагает по РФ. Год пандемии ускорил распространение технологий?

О диджитализации России часто говорят представители власти. Но на самом ли деле в стране, где не во все поселки проведено газоснабжение, людям повсеместно доступен интернет.

Диджитализация России уже идет огромными темпами или «цифра» пока все же касается только определенных категорий граждан. На этот вопрос отвечает с опорой на данные официальной статистики и социологических опросов Высшей школы экономики первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ Леонид Гохберг. DK.RU выбрал из колонки главное.

— В развитие цифровой экономики граждане вкладываются уже почти наравне с организациями. Еще до пандемии, в 2019 году, затраты домохозяйств на цифровые технологии составляли 40%. В прошлом году из-за перевода многих процессов в онлайн вовлечение населения в интернет-среду усилилось, вместе с тем обозначились и различные аспекты цифрового неравенства.

В России, согласно последним имеющимся данным официальной статистики за 2019 год, три четверти (76,9%) домохозяйств подключены к интернету. Для сравнения: к глобальной сети, по данным Международного союза электросвязи, подключено более половины населения Земли (53,6%), в развитых странах — 86,6% взрослого населения, в развивающихся — 47%.

Подавляющее большинство российских интернет-пользователей в сеть выходят ежедневно. За десятилетие их доля выросла почти втрое (с 26% в 2010 год до 72,6% в 2019), причем ежедневная интернет-аудитория расширяется преимущественно за счёт граждан старших возрастов. В мире почти абсолютного покрытия добилась Южная Корея (99%), к такому же уровню близки Великобритания, Германия, Финляндия и Швеция (94–96%).

Важным трендом, который наблюдается в течение последнего пятилетия, стала «мобилизация» интернета: на фоне более низких тарифов на мобильный интернет в сравнении с фиксированным и стремительного развития гаджетов более половины (59,2%) взрослых россиян подключаются к сети вне дома или работы с помощью смартфонов (в 2015 годом — 37,6%). Еще выше эта доля среди молодежи: как городской (более 87%), так и сельской (73%).

Границы «цифры»

По уровню развития телекоммуникаций и использованию информационно-компьютерных технологий заметны сильные диспропорции среди российских регионов.

Разброс между регионами с преобладанием сельского населения и другими по этому показателю весьма значителен. Например, на 100 человек населения в 2019 году в Республике Ингушетия насчитывалось 1,5 абонента фиксированного широкополосного доступа в интернет (ШПД), в Республике Дагестан — 3,2 против 37,5 в Новосибирской области и 22,3 в целом по стране.

Интеграция населения в цифровую экономику, освоение новых технологий и цифровых навыков прямо коррелируют с факторами возраста и места проживания людей. В 2019 году сельской местности к сети подключены 68% россиян; при этом вдвое больше (18,8%) тех, кто никогда не открывал интернет (против 9% среди горожан). В целом по стране каждый десятый никогда не использовал интернет (11,4%), главным образом в силу субъективных причин: отсутствия интереса, необходимости и соответствующих навыков. Население, не использующее интернет, состоит на 91% из лиц старше 50 лет.

Распространенность цифровых развлечений тесно связана с доступностью высокоскоростного интернета и мощных компьютеров, поэтому городские дети играют в компьютерные игры и смотрят фильмы заметно активнее, чем дети из сел (80,9% против 72,7%). Подготовка к урокам и школьным проектам была самой частой причиной использования компьютера детьми, проживающими на селе (78,4%), и второй по значимости — у городских детей (78,7%).

Если до пандемии цифровые технологии рассматривались как одно из возможных инструментальных решений, дополняющих физическую реальность, то в 2020 году они фактически стали альтернативной реальностью, в которую перешли многие повседневные рутинные задачи.

В 2020 году 76% опрошенных стали чаще применять цифровые инструменты для решения многих, хотя и далеко не всех, повседневных задач. Наиболее заметно вынужденная цифровизация повлияла на потребление информационного и развлекательного контента (игры, фильмы и сериалы, музыка), межличностное общение и использование образовательных услуг. Прирост интенсивности применения интернета в этих видах деятельности варьирует в диапазоне от 37 до 43 процентных пунктов, то есть более трети потребителей таких сервисов стали чаще их использовать именно в период социальной изоляции. Но, как было сказано выше, коммуникации у россиян и до пандемии были самой популярной целью выхода в сеть.

Несмотря на активный переход в онлайн, далеко не все виды работы оказалось возможным перевести на дистант: подавляющее большинство трудоустроенных респондентов (70%) в 2020 году работали очно. И хотя каждый второй опрошенный (44%) в той или иной степени использовал интернет для работы, основные свои обязанности занятые пользователи чаще выполняли без него. По оценкам Минтруда России, за время пандемии на дистанционную занятость перешли почти 6 млн россиян (11% трудоустроенных), но в дальнейшем сохранить такой формат смогут 5% работников.

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