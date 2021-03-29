Слушайте, а не продумывайте стратегию спора. Пять правил ведения любых переговоров

Общение с другими людьми часто полно сложностей, но без него не решить многие проблемы. Как стать гениальным переговорщиком и добиваться своего даже от сильных соперников.

Даже самых трудных бесед и обсуждений можно не бояться, если знать пять правил настоящего переговорщика. Коуч и автор книги Difficult Conversations: Practical Tactics for Crucial Communication Джоэл Гарфинкл пишет:

Когда вы избегаете неприятных бесед, это может не только навредить вашим отношениям с людьми, но и привести к другим негативным последствиям. Но научиться вести неприятные разговоры вполне можно, пусть даже и поначалу вам будет некомфортно (особенно если вы боитесь вступать в разногласия с окружающими).

Что для этого нужно?

Займите уважительную позицию и перестаньте бояться того, что собеседник о вас подумает. Люди, которые стремятся избегать конфликтов, чаще всего беспокоятся о своей способности нравиться другим. Желание понравиться вполне нормально, но это далеко не самое главное. Проявляйте заинтересованность и уважение как к самому себе, так и к другому человеку. Уважайте точку зрения другого человека и исходите из того, что он тоже должен уважать вас.

Сосредоточьтесь на том, что вы слышите, а не на том, что вы говорите. Люди, которые избегают конфликтов, тратят огромное количество времени на многократное прокручивание в уме своих мыслей. В любом случае трудные беседы редко идут по плану. Поэтому расслабьтесь. Ведь в действительности во время трудных разговоров нет необходимости говорить много. Вместо этого старайтесь слушать и наблюдать.

Говорите прямо. Решайте неудобные ситуации, сразу переходя к сути дела. Старайтесь, чтобы во время дискуссии обе стороны откровенно высказывались о деталях вопроса. Беседа, построенная на честности и уважении, способна создать взаимовыгодные отношения, даже если предмет разговора не очень приятен.

Не откладывайте разговор. Как часто во время конфликта вы говорите «Это не важно», «Я не хочу говорить об этом» или «Это не стоит того»? Если вы всегда обещаете себе решить проблему как-нибудь в другой раз, то именно сейчас самое время для этого. Вместо того чтобы откладывать разговор на потом, немедленно начните его. Выложите все карты на стол, чтобы решить проблему и двигаться дальше.

Ожидайте положительный результат. Этот совет поможет только в том случае, если перед каждым непростым разговором вы прекратите говорить себе: «Это будет настоящей катастрофой». Вместо этого стоит сказать: «Этот разговор сделает наши отношения еще лучше».

Не игнорируйте трудные ситуации, о которых вам стало известно. Когда возникает потребность дать коллеге негативную оценку или сообщить о низкой эффективности работы, наберитесь мужества и постарайтесь разрешить конфликт.

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