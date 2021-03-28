Профессор Дмитрий Стровский: Почему «левеет» поколение 30-летних?

Известный в России и за ее пределами доктор политических наук рассуждает, почему молодежь «возраста наших детей» в качестве политической альтернативы видит персонажей, идеализирующих Сталина.

Дмитрий Стровский, профессор, доктор политических наук, научный сотрудник Ариэльского университета (Израиль):

— У меня состоялся прелюбопытный разговор. По-моему он дает, хотя бы отчасти, понимание того, что происходит в современной России.

Моим собеседником по переписке оказался человек, чей возраст едва ли достиг 30. А может, и не достиг совсем. Возраст наших детей.

Сразу же оговорюсь: это честный и порядочный человек, очень открытый. Не подвернись повода, я ни за что бы не узнал его с этой стороны.

Разговор зашел об общей ситуации в России.

«Все худо, — услышал в ответ. — Гайки закручиваются, экономика не работает, зарплаты не растут. Жить становится с каждым днем страшнее».

Далее прозвучал тезис, что такую систему «надо менять». Но только не на Навального.

— Почему?

— Потому что он разрушит все еще больше.

— А кто лучше?

— Грудинин лучше, Бондаренко.

Все это представители российской КПРФ. Грудинин по-прежнему с пиететом относится к Сталину, назвав его лучшим правителем страны за всю ее историю.

«Но для Сталина же человеческая жизнь ничто, — только и выдохнул я. — Стало быть, и для Грудинина тоже. Так по логике».

«Не люблю Солженицына, — прозвучало тотчас в ответ. — Он все преувеличил в своих книгах, и я ему не верю».

«Беспокоиться не надо, — прочитал я затем у своего собеседника. — Прошлое уже не повторится».

«Да? — удивился я. — А по-моему, так очень может повториться». И попытался перечислить причины, почему.

Все это, как я понимаю, в таких разговорах не имеет никакого смысла. Как бесполезно и суждение о том, что надо бы представлять иные точки зрения. Читать больше западных исследователей советской истории, благо многие из них давно изданы на русском.

Они бессмысленны, эти советы. Потому что на это прозвучал ответ, что мне самому надо отказываться от моей позиции — узкой и неконструктивной. И вообще, надобно заканчивать этот разговор.

С последним я согласился.

Вот такой была эта беседа.

Мы разговаривали с человеком юного поколения, хорошо учившимся в университете. На его лекциях точно не звучали тезисы, которые он сегодня отстаивает. Они сформировались совсем по иным причинам.

Не знаю, каким. Скорее всего, из-за полнейшего разочарования по поводу происходящего в современной России. Из-за невозможности строить свою жизнь так, как ты хочешь — в соответствии с твоими способностями, навыками, желаниями.

Мне кажется, это самое страшное, что может ощутить человек. Главной болью в этом случае становится даже не нехватка денег, но мощное, по всем фронтам, ущемление внутреннего «я». На что люди повлиять не в состоянии.

И это суть того, что произошло с Россией за последние 20 лет.

Колонка опубликована на личной странице Дмитрия Стровского в фейсбуке и воспроизводится на DK.RU с его разрешения. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

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