Потери $400 млн в час. ЧП в Суэцком канале блокировало движение из Азии в Африку на недели

Один из крупнейших в мире контейнеровозов сел на мель в Суэцком канале, целиком заблокировав движение. Суда стоят, мировая торговля теряет миллиарды долларов, нефть дорожает. Что произошло?

Вокруг контейнеровоза «Эвер Гивен», который 23 марта сел на мель, заблокировав движение в Суэцком канале, начали углублять дно. Управление канала сообщило, что работы ведут с помощью двух земснарядов, из-под носовой части судна предстоит удалить 15-20 тысяч кубометров песка. Это позволит достичь осадки судна в 12-16 метров, на которой его можно будет снять. В работах также задействованы четыре экскаватора, которые углубляют берег канала в районе носовой части контейнеровоза, девять буксиров пытаются вытянуть судно с мели.

Напомним, судно, следовавшее из Китая в Нидерланды, достигает 400 метров в длину и 59 в ширину, это один из самых больших контейнеровозов в мире.

Сейчас судно компании Evergreen Marine блокирует движение по каналу, соединяющему Средиземное и Красное моря. В заторе оказались несколько сотен судов, в том числе не менее 10 танкеров с 15 млн баррелей сырой нефти. Эксперты уже заявили, что эхо происходящего будет ощущаться месяцами, а проблемы — нарастать с каждым днем простоя канала. Точных оценок потерь от перекрытия канала пока нет, но Lloyd’s List по стоимости товаров посчитал, что оно обходится мировой торговле в $400 млн в час. Цены на нефть после происшествия уже выросли на 5%.

Суэцкий канала официально закрыт для навигации с 25 марта, изначально предполагалось, что проблему удастся решить за несколько дней, сейчас говорят уже о нескольких неделях. Если канал не откроется для судов в ближайшие дни, судам из Азии придется идти в обход Африки. Это затянет сроки доставки грузов, увеличит транспортные расходы и приведет к нехватке свободных контейнеров и контейнеровозов.

Сел на мель «Эвер Гивен» из-за сильного ветра и песчаной бури, сообщили в компании-операторе судна и администрации Суэцкого канала. Экипаж не пострадал. Это не первый раз, когда судно садится в канале на мель. В результате одной из самых длительных задержек в 2004 году проход по каналу был закрыт на три дня, но настолько большое судно перекрыло морской проход впервые, рассказал американский морской историк Сэл Меркольяно.

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