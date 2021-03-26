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В Екатеринбурге сдан первый многоквартирный дом с индивидуальной системой вентиляции

В Екатеринбурге сдан первый многоквартирный дом с индивидуальной системой вентиляции
Автор фото: Денис Полуэктов. Иллюстрация: DK.RU

Дом станет частью компаунда «Проспект Мира», который компания «Первостроитель» возводит в микрорайоне Университетский. Количество и температуру воздуха жители смогут регулировать самостоятельно.

Дом представлен тремя жилыми секциями в 10 и 9 этажей с примыкающим к ним мультифункциональным центром, где уже в конце этого года появятся фитнес-клуб с бассейном, ресторанный комплекс и отель. В настоящее время идет передача ключей новоселам.   

«Изюминкой» домов станет уникальная система приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией воздуха. Приборы индивидуально стоят в каждой квартире. Они не требуют внешнего проветривания и делают процесс подачи свежего воздуха полностью независимым от соседей.

Воздух забирается с лоджий квартиры, проходит систему очистки через фильтры, отсекая пыль и прочие загрязнения, а затем через систему рекуперации попадает в квартиру. При этом он догревается в холодное время года и охлаждается в жаркое. В квартиры поступает воздух в 21 — 22 градусов. Вытяжные каналы расположены в санузлах и кухне, через них использованный воздух раз в час полностью обновляется. В индивидуальном порядке жители смогут выставить собственные параметры подачи. Например, отключить вентилирование на время отсутствия или включить принудительно, когда в помещении собралось слишком много человек. Управление собственной системой осуществляется через сенсорную панель или мобильное приложение.

В большинстве строений система вентиляции центральная. Это значит, что все запахи и вирусы переходят в соседние помещения. Недостаток воздуха приходится компенсировать постоянным проветриванием, что не всегда удобно из-за сквозняков и уличного шума. На своем предыдущем проекте — жилом квартале Комсомольская, 67 — мы применили поэтажную систему приточно-вытяжной вентиляции, но, безусловно, индивидуальная дает существенно больший простор вариантов создания комфортного климата в квартирах, — комментирует технический консультант компании «Первостроитель» Владимир Вяткин.

Напомним, компаунд «Проспект Мира» — флагманский проект компании «Первостроитель» в рамках комплексной застройки микрорайона Университетский. Авторы концепции – архитектурное бюро А.ЛЕН. «Проспект Мира» состоит из пяти разноэтажных зданий, объединенных приватным двором с фонтаном. Самодостаточная инфраструктура включает все слагаемые комфортной жизни: закрытый двор-сад с детскими и спортивными зонами, подземный паркинг, многофункциональный комплекс с фитнес-клубом с бассейном, ресторанным комплексом и бильярдным клубом, торговую галерею и комьюнити-центр.

Автор: Гринина Ирина
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