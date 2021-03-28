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Власти Свердловской области начали выдачу разрешений для охотников

Власти Свердловской области начали выдачу разрешений для охотников
Иллюстрация: pixabay.com

В регионе начинается сезон весенней охоты — любимое времяпрепровождение многих уральских предпринимателей. Когда и на кого можно охотиться и где получить разрешения — в материале DK.RU.

#ОХОТА#НОВОСТИ

Выдача разрешений на добычу пернатой дичи на территории общедоступных охотничьих угодий Свердловской области началась за 45 календарных дней до дня начала охоты. В «южных» районах области весенняя охота идет с 25 апреля по 4 мая, в «северных районах» — с 5 по 14 мая, сообщили DK.RU в департаменте информполитики региона.

Охотники могут подать заявления на выдачу разрешения в областной департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира лично, через Единый портал государственных услуг или по месту жительства в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, — отметил директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александр Кузнецов.

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Весной на территории охотничьих угодий Свердловской области можно добывать водоплавающую и боровую пернатую дичь: селезней уток (из укрытий с использованием подсадных уток, чучел), самцов глухарей и тетеревов (на токах) и вальдшнепа (на вечерней тяге).

Отлдельно отмечается, что на весенний сезон охоты этого года рассчитано максимально возможное количество разрешений на добычу селезней уток и вальдшнепов, так как не были использованы лимиты 2020 г.

С 1 апреля будет разрешена охота на медведя.

Если медведи начнут выходить в населенные пункты, то об этом надо срочно сообщить в департамент или специалистам департамента на местах, а также в полицию или в ЕДДС. Будут предприняты все необходимые меры. Также в области до 30 апреля разрешено регулирование численности волков, — добавил Александр Кузнецов.

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Автор: Андрей Широков
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