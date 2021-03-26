Арбитражный суд предложил H&M решить конфликт с «Гринвичем» мирным способом

Ритейлер H&M подал в суд на управляющую компанию ТРЦ «Гринвич». Поводом стало отключение электричества в арендуемых бутиком помещениях. Ему посоветовали дождаться проверки.

Арбитражный суд Свердловской области, рассмотрев иск шведского ритейлера H&M, в котором тот утверждает, что «Гринвич» препятствует его работе, постановил отложить судебное разбирательство и вообще — договориться сторонам во внесудебном порядке. Напомним, H&M считает, что торговый центр незаконно отключил электричество в помещении на первом этаже.

Суд постановил провести осмотр магазина, после чего — устранить разногласия мирными способами.

Сторонам провести совместный осмотр помещения и соответствующих электротехнических сетей и оборудования магазина и торгового центра, чтобы установить причины отсутствия электроснабжения в магазине истца, — говорится в определении Арбитражного суда. — Рассмотреть вопрос об урегулировании спора мирным путем или о целесообразности назначения по делу соответствующей экспертизы с учетом результатов данного осмотра.

Как рассказывал DK.RU, бутик популярного шведского бренда приостановил работу еще в сентябре 2020 г., и с тех пор не может решить вопрос с управляющими ТРЦ о возобновлении деятельности.

Это не первый конфликт ритейлера с арендодателями. В январе 2021 г. управляющая компания ТЦ «Глобус» — «Кит Екатеринбург» обратилась в Арбитражный суд Московской области с иском к H&M (ООО «Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц»), в котором потребовала взыскать с него арендные платежи за август и сентябрь 2020 г. в размере 3,1 млн руб.

До этого управляющая компания ТЦ «Глобус» уже обращалась в суд с аналогичным требованием, но за март 2020 г. Из материалов дела следовало, что, согласно договору, ритейлер обязан оплачивать арендную плату в размере 5% от выручки. В марте она составила 9,7 млн руб., так что суд обязал H&M выплатить ТЦ «Глобус» 582 тыс. руб. арендных платежей с учетом НДС. Ритейлер пытался обжаловать решение арбитражного суда Московской области, однако апелляционный суд оставил жалобу без удовлетворения.

По данным 2ГИС, в Екатеринбурге продолжает работу четыре магазина шведской торговой марки: в торговых центрах «Радуга Парк», «Мега», «Глобус» и «Парк Хаус».