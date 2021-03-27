Ввод жилья — не только ключевой показатель самого рынка, но и индикатор для оценки глав регионов. С 2020 г. в официальной статистике начались «чудеса». Что с ней не так и какие города вышли в лидеры?

Михаил Хорьков, руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД), глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН):

— Объем ввода жилья в крупнейших российских городах России составил 20,6 млн кв. м. Это чуть больше показателя предыдущего года. Доля 16 крупнейших городов страны (с числом жителей более 1 млн человек) в общем объеме ввода жилья составляет около 25,5%.

Распределение крупнейших российских городов по объемам ввода жилья:

Крупнейшим рынком за пределами Москвы и Санкт-Петербурга остается Краснодар. Стабильно высокий ввод (более 1 млн кв. м) в Новосибирске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Воронеже. В 2019 г. в этой группе была Казань.

При этом структура ввода жилья по городам сильно отличается. Для многих регионов характерна высокая доля индивидуального жилья. Это крайне непрозрачная сфера для статистического учета.

Традиционно высокая доля ИЖС на юге и в Поволжье

Ввод жилья — ключевой показатель современного рынка жилья. На нем основан ключевой ориентир национального проекта, от него зависит оценка деятельности губернаторов со стороны Кремля. При этом ввод — крайне запаздывающий индикатор. Это результат работы за предыдущие три года. Для некоторых губернаторов это огромный срок. Кого будут ругать или хвалить за результаты 2020 г.?

Изменение объема ввода жилья за прошедший год:

Ввод жилья в Самаре падает на протяжении нескольких лет

Политический характер ввода жилья формирует магию статистического учета данного индикатора. С прошлого года Росстат начал учитывать дома, построенные на садовых участках. Так, во ввод жилья за 2020 г. попали дома построенные за прошедшие 5-10 лет и более. Пока для сопоставимости Росстат выделяет эти объекты отдельной строкой и можно оценить, кто использует данный рычаг. Но уже в ближайшее время «садовые домики» утонут в общей статистике по ИЖС.

Чудеса учета ИЖС: в Красноярске, Самаре, Челябинске «садовые домики» занимают больше 50% в объеме ввода ИЖС

Колонка опубликована в авторском канале Михаила Хорькова и воспроизводится на DK.RU с разрешения автора.

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