«В городе некуда сходить»: под Екатеринбургом построят огромный парк развлечений

Несколько миллиардов инвестиций, аудитория со всего Урала, поиск партнеров с компетенциями — инициаторы мегапроекта раскрыли его подробности и рассказали, почему не боятся конкуренции.

Под Екатеринбургом, в Горном щите, построят открытый парк развлечений — он займет площадь почти 94 гектара, его рабочее название «Эма ленд». Строить его будут на земле, принадлежащей предпринимателю Андрею Калетину, совладельцу мебельного центра «Эма» и торгового комплекса «Колхозный двор». Гендиректор ТК «Колхозный двор» Константин Буткевич, который также занимается созданием парка, рассказал DK.RU о том, каким будет проект.

Ориентировочно реализация всего проекта потребует 18 лет и порядка 3-5 млрд руб. вложений за весь срок. Парк планируется разбить на несколько этапов и поступательно реализовывать их. Предполагается, что первый этап строительства парка займет от года до трех лет, а первые зоны развлечений реализуют уже в этом году.

Государственного участия нет — проект полностью частный, мы реализуем проект за свои деньги, кроме нас интересантов нет. Кредитные деньги привлекать не планируется, — говорит Константин Буткевич.

Стратегия предполагает развитие на собственные средства, но с привлечением инвесторов и партнеров. Первым предлагается вложить средства, к примеру, приобрести аттракцион, которым будет заниматься отдельная управляющая компания. Вторым предлагается дать возможность заниматься бизнесом на территории парка.

Уральский Диснейленд: 18 лет на возведение, 6-полосная трасса, 3 млн гостей в год. Проект

«Пример — хаски-парк, куда можно сходить на экскурсию и покататься на собаках. Мы создаем всю инфраструктуру, а они приходят со своими компетенциями и собаками — мы понимаем в бизнесе и строительстве, но не в собаках — и полностью занимаются управлением. Деньги планируется делить по принципу revenue sharing — прибыль делится пополам. Задача — сделать не бизнес на продажу, а бизнес, которым можно заниматься и 20, и 50 лет — в Европе таким паркам по 100 лет», — говорит бизнесмен.

Инициаторы «Эма ленда» ориентируются на три открытых парка развлечений в России: в Москве лучший парк такого типа занимает 7 га, в Петербурге, «Диво Остров» — примерно 15 га, в Сочи — 25 га.

У нас — 90 га. То есть вдвое больше их вместе взятых. Для Екатеринбурга это очень большой проект. В Москве наш аналог — парк «Сказка», они развиваются именно таким образом, у них есть и партнеры, и свои активности. Если нам понадобятся партнерами с инвестициями от 500 млн — это будет узкий круг людей, а если можно зайти с инвестициями от 1 млн руб. или даже без вложений, а только с опытом и компетенциями — это будет проще. Пока поиском партнеров и инвесторов не занимались — только начинаем интересоваться, кому проект интересен, — продолжает он.

Судя по опыту других парков развлечений в России, основная аудитория — не только семьи с детьми, но и молодежь. «К тому же большая территория позволит развести активности для людей разного возраста по разным зонам. Еще одна идея — развивать территорию по странам: «Россия», «Франция», «Мексика». Идей очень много, и они не фантастические — их достаточно просто реализовать», — говорит г-н Буткевич.

При этом от стадии идеи до публичных обсуждений в мэрии прошло два года, нужно еще проектировать парк, и следующие стадии проекта подразумевают более тщательную проработку каждой зоны. По словам Константина Буткевича, из-за пандемии коронавируса проект не корректировали: больше всего за последний год пострадали закрытые парки, а открытые парки — меньше всего, их позже закрыли и раньше открыли. На большой территории гораздо проще соблюсти все ограничения, чем в торговом центре, поясняет он.

На Полевском тракте, ближе к Екатеринбургу, еще в 2014 г. анонсировали строительство парка развлечений DreamWorks (сейчас — «Остров мечты»), проект ГК «Регионы» братьев Амирана и Алихана Муцоевых. Создателей «Эма-ленда» не беспокоит такое соседство:

Основное отличие «Эма-ленда» от «Острова мечты» в том, что последний — крытый парк. Там невозможно поставить внутри колесо обозрения, американские горки, башню свободного падения, сделать активности с животными. Поэтому мы не переживаем, что они откроются рядом с нами — это абсолютно разные форматы. И тем более непонятно, когда это будет и откроются ли они вообще, — говорит г-н Буткевич.

95-98% всех крупных открытых парков развлечений в мире расположены на окраине города или за городом — невозможно найти такую большую территорию в центре города, поясняет он.

К тому же в какое место Екатеринбурге сейчас пойти, чтобы провести там 3-5 часов и развлечься? Все подобные места отдыха у нас разбросаны. Но, к примеру, «Парк сказов» расположен в Арамили, и, несмотря на это, туда едут. У нас же цель — разместить все активности на единой площадке. Чтобы человек свободно мог провести там несколько часов даже на начальном этапе реализации парка. Потому что в Горный щит на полчаса-час никто не поедет. Но если мы там сможем развлечь людей на целый день — однозначно поедут.

«Вообще наша цель — собрать людей со всего уральского региона: Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей и из Пермского края. Есть же в Челябинске и Перми автобусные туры в «Мегу». Здесь же мы планируем занять людей на два дня. Сделать так — долгосрочный план. И его не так сложно реализовать. Тот же «Остров мечты» — очень капиталоемкий проект, в Москве он обошелся в $1,5 млрд, для Екатеринбурга это астрономические деньги», — заключает бизнесмен.