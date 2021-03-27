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Уральский завод «Газпрома» получил контракт на $322 млн. Это крупнейшая сделка за 30 лет

Ян Центер, генеральный директор УК «УЗТМ-КАРТЭКС»
Ян Центер, генеральный директор УК «УЗТМ-КАРТЭКС». Иллюстрация: пресс-служба УЗТМ

«Уралмашзавод» поставит в Индию пять шагающих экскаваторов. Этот контракт простимулирует и российское машиностроение (будут задействованы более 100 поставщиков), и угольную промышленность Южной Азии.

#ПРОМЫШЛЕННОСТЬ#НОВОСТИ

ПАО «Уралмашзавод» (УЗТМ, контролируется группой «Газпром» через цепочку структур «Газпромбанк» — УК «УЗТМ-КАРТЭКС») поставит пять шагающих экскаваторов индийскому горнодобывающему концерну Coal India Limited (CIL). Контракт подписали генеральный директор УК «УЗТМ-КАРТЭКС» Ян Центер и технический директор CIL Бинай Дайял. Сумма составила около $322 млн — это крупнейшая сделка УЗТМ за последние 30 лет, сообщили DK.RU в пресс-службе предприятия.

Поставки шагающих экскаваторов увеличенной единичной мощности ЭШ 24.95 будут вестись в течение пяти лет. Кроме того, УЗТМ произведет монтаж и запуск оборудования. Контракт предусматривает также поставку запчастей и сервисное сопровождение в течение 11 лет с момента ввода техники в эксплуатацию.

Участие предприятий «УЗТМ-КАРТЭКС» в крупнейшем проекте по модернизации базовой отрасли Индии — новый этап взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Это значимое событие и для всего российского комплекса машиностроения: в производстве драглайнов будут задействованы более 100 поставщиков комплектующих, — отметил Ян Центер.

До 2023 г. CIL планирует увеличить добычу угля до 1 млрд тонн в год, добавили на УЗТМ.

За 9 месяцев 2020 г. выручка УЗТМ по МСФО выросла почти в 1,5 раза: с 4,8 млрд руб. до 9,3 млрд руб. EBITDA увеличилась в два раза — 1,1 млрд руб против 558 млн руб. в 2019 г., сообщал DK.RU. По итогам 2020 г. на предприятии прогнозировали чистую прибыль на уровне 200 млн руб., выручку — около 13,6 млрд руб. Годовая отчетность предприятия к настоящему времени не опубликована.

Автор: Андрей Широков
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